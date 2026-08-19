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Old Trafford'da alarm! Michael Carrick, son gün öncesinde dört büyük transfer sıkıntısıyla karşı karşıya
Bek ve orta saha derinliğini güçlendirme
Manchester Evening News'e göre, Manchester United'ın hâlâ takımda acil takviye gerektiren kilit mevkileri ele alması gerekiyor; özellikle de bek ve orta saha bölgelerinde. Luke Shaw, üst düzey tek sol bek seçeneği olmaya devam ediyor, bu da Club Brugge'den Joaquin Seys gibi hedefleri yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında uygun maliyetli ve pratik bir tercih hâline getiriyor. Bu arada Carrick, Crystal Palace'tan Adam Wharton'ı orta saha için kilit bir hedef olarak belirledi, ancak genç oyuncunun değeri yaklaşık 85 milyon sterlin olarak görülüyor.
Seys ve Wharton'ın ikisinin de transfer dönemi kapanmadan kadroya katılması, United'ı önündeki sezon için çok daha güçlü bir konuma getirme yolunda önemli bir adım olur. Bu takviyelerin yapılması, tüm kulvarlarda sıkışık fikstürü kaldırabilmek açısından büyük önem taşıyor.
- Getty Images Sport
Marcus Rashford'ın belirsiz geleceği netleşiyor
Verilmesi gereken önemli kararlardan biri, tecrübeli forvetin geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirmesinin ardından Marcus Rashford'ın geleceğiyle ilgili. Her ne kadar sezon öncesi kampı için Old Trafford'a dönmüş olsa da, maaş talepleri nedeniyle kalıcı transfer görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu sezon nerede oynayacağına dair soru işaretleri sürüyor.
Rashford takımda kalırsa, Carrick hücum hattını İngiltere milli oyuncusunu göz önünde bulundurarak planlayabilir, ancak ayrılığı geç bir yedek transferini tetikleyebilir. Kadroya istikrar sağlanması için kesin kararın bir an önce verilmesi gerekiyor.
Yedek santrfor seçeneklerini yönetmek
Joshua Zirkzee, yazın büyük bölümünde Juventus'a transfer olacağı yönündeki haberlerle gündeme geldi; bu da Benjamin Sesko'yu doğrudan bir yedek santrforsuz bırakacak. Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo merkezde görev yapmış olsa da Carrick, birlikte çalışabileceği bir başka doğal 9 numarayı muhtemelen ister.
Lorient'in Bamba Dieng'i, geçen sezon attığı 15 golün ardından çeşitli kulüplerin ilgisini çekerek potansiyel bir seçenek olarak öne çıktı. Senegal millî oyuncusunun Old Trafford'a gelmesi, hücumda Sesko için hayati bir rekabet sağlayabilir.
- Getty Images Sport
Geç ayrılıkların ve kiralık transferlerin kolaylaştırılması
United, yaz transfer döneminin son günü öncesinde birkaç oyuncusunu daha kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Harry Amass, West Ham ve Norwich City'nin ilgisini çekerken, Toby Collyer, Dan Gore ve Chido Obi gibi akademi yıldızlarının da geçici ayrılık seçeneklerini değerlendirmesi bekleniyor.
Bu kiralık ayrılıklarla bonservisli satışlar arasında denge kurmak, Carrick ve yönetim kurulu kadro yapılanmasını son hâline getirirken kritik önem taşıyor. Kulüp için hareketli ve dönüştürücü geçen transfer döneminin tamamlanması, bu kenarda kalan oyuncu varlıklarının etkili şekilde yönetilmesine bağlı olacak.
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