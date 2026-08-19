Manchester Evening News'e göre, Manchester United'ın hâlâ takımda acil takviye gerektiren kilit mevkileri ele alması gerekiyor; özellikle de bek ve orta saha bölgelerinde. Luke Shaw, üst düzey tek sol bek seçeneği olmaya devam ediyor, bu da Club Brugge'den Joaquin Seys gibi hedefleri yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında uygun maliyetli ve pratik bir tercih hâline getiriyor. Bu arada Carrick, Crystal Palace'tan Adam Wharton'ı orta saha için kilit bir hedef olarak belirledi, ancak genç oyuncunun değeri yaklaşık 85 milyon sterlin olarak görülüyor.

Seys ve Wharton'ın ikisinin de transfer dönemi kapanmadan kadroya katılması, United'ı önündeki sezon için çok daha güçlü bir konuma getirme yolunda önemli bir adım olur. Bu takviyelerin yapılması, tüm kulvarlarda sıkışık fikstürü kaldırabilmek açısından büyük önem taşıyor.