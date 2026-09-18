Malacia'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne transferi, Old Trafford'da fiziksel sorunların büyük ölçüde sekteye uğrattığı bir dönemin sonunu getiriyor. Savunmacı, 2022'de Feyenoord'dan Manchester United'a geldikten sonra ilk etapta Erik ten Hag yönetiminde etkileyici bir performans sergiledi, ancak ilk takım için forma giyme durumunu sınırlayan kalıcı sakatlıklar nedeniyle çıkışı sık sık kesildi. Bu aksiliklere rağmen, İngiltere'nin 20 kez şampiyon olan ekibi için Premier League ve Avrupa kupalarında toplam 50 maça çıkmayı yine de başardı.

Hollandalı oyuncu, Avrupa'da 250'den fazla profesyonel maça çıkmış biri olarak "Orange and Blue" soyunma odasına üst düzeyde önemli bir tecrübe getirecek. Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ndeki döneminde dünyanın en iyi hücum oyuncularından bazılarına karşı oynamış olması, kalitesini tartışmasız kılıyor. Cincinnati taraftarları da kulüp onun ilk maçına yönelik heyecanı artırırken, sosyal medya paylaşımları aracılığıyla Orange and Blue'nun en yeni ismine kısa bir bakış atma fırsatı buldu.



