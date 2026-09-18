Getty Images Sport
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Old Trafford'a veda! Eski Manchester United yıldızı Tyrell Malacia, İngiltere'de sakatlıklarla geçen dönemin ardından bedelsiz transferle FC Cincinnati'ye katıldı
Major League Soccer'ta yeni bir başlangıç
FC Cincinnati, eski Manchester United savunmacısı Malacia'yı kadrosuna katarak transferde önemli bir başarıya imza attı. 27 yaşındaki Hollanda milli futbolcu, profesyonel kariyerini sürdürmek için Atlantik'i aşmayı tercih etti ve MLS ekibine bonservissiz olarak katıldı.
Ohio merkezli kulüp, anlaşmayı cuma günü doğruladı. Bu hamle, Doğu Konferansı'ndaki iddialı konumunu korumayı hedefleyen takımın savunma hattına yaptığı önemli bir yatırım anlamına geliyor. Hollandalı bek, Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşmeyle geleceğini kulübe bağladı ve anlaşmada ayrıca 2027-28 MLS sezonu için kulüp opsiyonu da yer alıyor.
- Getty Images Sport
Cincinnati, Malacia için yer açtı
Yüksek profilli Avrupalı yıldızın gelişini kolaylaştırmak için kulüp yönetimi, kadro kaynaklarını dikkatli şekilde yönetmek zorunda kaldı. Takım, 2026 Genel Tahsis Parası'ndan (GAM) 200.000 dolar karşılığında St. Louis CITY SC'den bir uluslararası kadro kontenjanı aldığını duyurdu.
Bu hamle, yönetimin Malacia'nın gelişine verdiği önemi ortaya koyuyor; onu takımın önümüzdeki dönemlerdeki planları için temel taşlardan biri olarak görüyor. Genel Menajer Chris Albright, transferle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Tyrell'in tecrübesine sahip bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için heyecanlıyız.
Manchester'taki zorlukları geride bırakarak
Malacia'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne transferi, Old Trafford'da fiziksel sorunların büyük ölçüde sekteye uğrattığı bir dönemin sonunu getiriyor. Savunmacı, 2022'de Feyenoord'dan Manchester United'a geldikten sonra ilk etapta Erik ten Hag yönetiminde etkileyici bir performans sergiledi, ancak ilk takım için forma giyme durumunu sınırlayan kalıcı sakatlıklar nedeniyle çıkışı sık sık kesildi. Bu aksiliklere rağmen, İngiltere'nin 20 kez şampiyon olan ekibi için Premier League ve Avrupa kupalarında toplam 50 maça çıkmayı yine de başardı.
Hollandalı oyuncu, Avrupa'da 250'den fazla profesyonel maça çıkmış biri olarak "Orange and Blue" soyunma odasına üst düzeyde önemli bir tecrübe getirecek. Premier League ve Şampiyonlar Ligi'ndeki döneminde dünyanın en iyi hücum oyuncularından bazılarına karşı oynamış olması, kalitesini tartışmasız kılıyor. Cincinnati taraftarları da kulüp onun ilk maçına yönelik heyecanı artırırken, sosyal medya paylaşımları aracılığıyla Orange and Blue'nun en yeni ismine kısa bir bakış atma fırsatı buldu.
- Getty Images Sport
Avrupa kupalarındaki başarı ve kazanılan kupaların üzerine koyarak
İngiltere'deki dönemi sağlık sorunları nedeniyle kaçırdığı maçlarla gölgelenmiş olsa da, Malacia ABD'ye saygı uyandıran bir kupa koleksiyonuyla geliyor. Manchester United'daki kısa ama etkili döneminde, 2022-23 EFL Cup'ı kazanan kadronun bir parçası oldu ve bu zafer Manchester United'ın kupalara dönüşünü simgeledi. Ayrıca yakın geçmişinde, anavatanına yaptığı başarılı bir kiralık dönüş de yer alıyor; burada 2024-25 sezonunda PSV Eindhoven'ın Eredivisie şampiyonluğunu kazanmasına katkı sağladı.
Malacia'nın referansları uluslararası sahneye de uzanıyor; Hollanda milli takımında düzenli olarak yer alan bir isim oldu. A milli takım formasıyla dokuz maça çıkan oyuncu, dikkat çekici şekilde 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar'a giden Hollanda kadrosuna da dahil edilmişti. Hollanda turnuvada çeyrek finale yükselmiş, ardından dramatik bir şekilde elenmişti.
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