Getty
Çeviri:
Old Firm kaosu! Celtic ve Rangers taraftarları, çirkin saha işgali İskoçya Kupası çeyrek final maçını gölgede bırakırken polis tarafından ayrıldı
Ibrox'ta maç sonrası kargaşa
BBC'nin bildirdiği gibi, İskoçya Kupası çeyrek finalinin büyük gerilimi, maçın bitiş düdüğü çaldıktan hemen sonra dramatik bir şekilde doruğa ulaştı. Celtic, normal süre ve uzatmaların ardından 0-0 berabere biten maçın ardından penaltılarda 4-2 galip geldi ve coşkulu taraftarları, kutsal Ibrox çimlerine akın ederek çılgınca kutlama yaptı.
Ancak bu neşeli sahneler, öfkeli Rangers taraftarlarının bariyerleri aşarak ezeli rakipleriyle yüzleşmesiyle bir anda çirkin bir hal aldı. Havaya atılan fişekler, son derece zehirli bir ortam yaratarak polis ve görevlileri, kaos ortamı yatışana kadar iki grup arasında acilen bir insan barikatı oluşturmaya zorladı.
Deplasman tahsislerinin iadesi
Bu merakla beklenen maç, Celtic taraftarlarının 2018'den bu yana ilk kez Broomloan Stand'ın tamamını doldurması nedeniyle özellikle önemliydi. Yaklaşık 7.500 deplasman taraftarı maçı izledi ve bu hamle, ünlü derbinin geleneksel olarak ateşli atmosferini geri getirmek amacıyla yapıldı.
Önceki birkaç yıl boyunca, her iki stadyumda da deplasman taraftarlarına ayrılan koltuk sayısı büyük ölçüde dalgalanmış, çoğu zaman 1.000'den az koltuğa indirgenmiş veya tamamen kaldırılmıştı. İskoçya'nın mağdurlar ve toplum güvenliği bakanı Siobhan Brown, Pazar günkü kupa maçının ardından yaşanan kaosu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Brown, "Özellikle endişe verici olan, ciddi yaralanmalara neden olabilecek pirotekniklerin dikkatsizce kullanılmasıdır" diye ekledi.
SFA resmi soruşturma başlattı
İskoç Futbol Federasyonu da şu açıklamayı yayınladı: "İskoç Futbol Federasyonu, bugün Ibrox Stadyumu'nda oynanan Scottish Gas Scottish Cup Çeyrek Finali'nin ardından sahaya giren taraftarların davranışını kınamaktadır. Yargı Heyeti Protokolü uyarınca derhal bir soruşturma başlatılacaktır."
- Getty Images Sport
Yöneticiler kaosa tepki gösteriyor
Celtic menajeri Martin O'Neill maç sonrası röportajında yaşanan çılgın sahneleri şöyle değerlendirdi: "Şu anda coşkulu bir ruh halindeyim ve bana bir sürü siyasi soru soruyorsunuz. Taraftarlar sahaya akın etti, maçın sonunda her yerde büyük sahneler yaşandı. Bunu hiç küçümsemiyorum, üzerinde düşüneceğim ve zamanı gelince sizinle konuşacağım."
Buna karşılık, Rangers teknik direktörü Danny Rohl, zorlu karşılaşmanın sonunu gölgeleyen agresif çatışmaları büyük ölçüde kaçırdığını iddia etti. Saha temizlendikten kısa bir süre sonra Premier Sports'a konuşan Rohl, yedek kulübesinden hızlıca ayrılmasını ve saha işgalini görmemesini şöyle açıkladı: "Sonunda ne olduğunu bilmiyorum, tüneldeydim."
Reklam