Old Firm kaosu! Celtic ve Rangers taraftarları, çirkin saha işgali İskoçya Kupası çeyrek final maçını gölgede bırakırken polis tarafından ayrıldı

BBC'nin bildirdiği gibi, İskoçya Kupası çeyrek finalinin büyük gerilimi, maçın bitiş düdüğü çaldıktan hemen sonra dramatik bir şekilde doruğa ulaştı. Celtic, normal süre ve uzatmaların ardından 0-0 berabere biten maçın ardından penaltılarda 4-2 galip geldi ve coşkulu taraftarları, kutsal Ibrox çimlerine akın ederek çılgınca kutlama yaptı.

Ancak bu neşeli sahneler, öfkeli Rangers taraftarlarının bariyerleri aşarak ezeli rakipleriyle yüzleşmesiyle bir anda çirkin bir hal aldı. Havaya atılan fişekler, son derece zehirli bir ortam yaratarak polis ve görevlileri, kaos ortamı yatışana kadar iki grup arasında acilen bir insan barikatı oluşturmaya zorladı.