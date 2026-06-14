Bunu "kicker" dergisi bildiriyor. Dergiye göre, Kanadalı oyuncunun yüksek maaşı, diğer kulüplerin ilgisini daha başlangıçta kesintiye uğratacak en büyük engel. Gazete, "Davies için bir pazar bulmak zor olacak" diye özetliyor; zira sol bek oyuncusunun FCB'de yıllık 20 milyon avroya kadar kazandığı iddia ediliyor. Karşılaştırma için: Paris Saint-Germain'de, dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak kabul edilen Nuno Mendes'in yıllık maaşı yaklaşık 14 milyon avro. "Davies'in kazandığı bu rakamları göz önünde bulundurursak, başka hiçbir kulüp bir sol bek için bu kadar yüksek bir maaşı onaylamayacaktır" diyor kicker. Bu nedenle, Davies'in ayrılması da "olasılık dışı bir durum".
Çeviri:
"Olası olmayan bir durum": FC Bayern'in yıldız oyuncusu için alıcı bulamadığı iddia ediliyor
Davies'in ayrılığına dair spekülasyonların ortaya çıkmasının nedeni, uyumlu medya haberlerine göre Münih ekibinin Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'u kadrosuna katacak olmasıdır. Bu transfer, 50 milyon avrodan fazla bir bedel karşılığında, Davies ile doğrudan rekabet halinde muhtemelen bir adım önde olacak bir sol bek oyuncusunun takıma katılması anlamına geliyor. Anlaşmanın tamamlanmasına çok az kaldığı ve Dünya Kupası sırasında kesinleşeceği belirtiliyor.
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Alphonso Davies sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor
Davies, Şubat 2025'te sözleşmesini 2030'a kadar uzattı ve bunun karşılığında iddiaya göre on milyonlarca sterlinlik bir imza parası aldı. Ancak kulüp, karşılığında makul bir transfer ücreti elde edebilmek için Davies'i satmak istiyor; ancak Kanadalı oyuncuya o dönemde onaylanan maaşı şimdi bir sorun teşkil ediyor.
Geçtiğimiz sezon Davies sık sık sakatlık nedeniyle forma giyemedi, bu nedenle Josip Stanisic veya Raphael Guerreiro savunma hattının sol kanadında ona yardım etmek zorunda kaldı. Ayrıca birkaç gün önce bir sakatlık nedeniyle Kanada'nın Dünya Kupası açılış maçını da kaçırdı.
Alphonso Davies'in 2025/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 23 Oynama süresi: 841 Goller: 1 Asist: 5