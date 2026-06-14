"Olası olmayan bir durum": FC Bayern'in yıldız oyuncusu için alıcı bulamadığı iddia ediliyor

Davies, Şubat 2025'te sözleşmesini 2030'a kadar uzattı ve bunun karşılığında iddiaya göre on milyonlarca sterlinlik bir imza parası aldı. Ancak kulüp, karşılığında makul bir transfer ücreti elde edebilmek için Davies'i satmak istiyor; ancak Kanadalı oyuncuya o dönemde onaylanan maaşı şimdi bir sorun teşkil ediyor.

Geçtiğimiz sezon Davies sık sık sakatlık nedeniyle forma giyemedi, bu nedenle Josip Stanisic veya Raphael Guerreiro savunma hattının sol kanadında ona yardım etmek zorunda kaldı. Ayrıca birkaç gün önce bir sakatlık nedeniyle Kanada'nın Dünya Kupası açılış maçını da kaçırdı.