Muhammed Salah, tarihte Trabzonspor forması giyen dördüncü Mısırlı oyuncu oldu. Diğerleri Eyman Abdülaziz, Seyyid Muavvad ve Trezeguet'ti.

Eyman Abdülaziz'in Türkiye macerası, 2000 yılının yazında Zamalek'ten Kocaelispor'a transfer olmasıyla başladı. 2007 yılının Ocak ayında Trabzonspor'a katıldı ve tekrar Zamalek'e dönmeden önce Temmuz 2008'e kadar burada kaldı.

Eyman Abdülaziz, Türk takımıyla 55 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atarken 10 da asist yaptı.

Seyyid Muavvad ise Ocak 2008'de Trabzon'a transfer oldu ancak uzun süre kalmadı; sezon sonunda Mısır'a döndü ve Mısır'ın Ahly takımına transfer oldu.

Muavvad, Trabzon ile yalnızca 4 maça çıktı, toplamda sadece 195 dakika sahada kaldı ve ne gol attı ne de asist yaptı.

Mahmud Hasan "Trezeguet" ise Trabzon'daki en başarılı ve takıma en çok katkı sağlayan isim oldu. 2022 yazında Aston Villa'dan takıma katıldı ve 2025 yazına kadar burada kaldı; bu süre zarfında bir sezonluğuna Katar'ın Rayyan takımına kiralık olarak ayrıldı.

Trezeguet, tüm kupalar dahil Trabzon ile 76 maça çıktı, 25 gol atıp 16 asist yaptı ve ayrıca 2023 Türkiye Süper Kupası'nın kazanılmasına katkıda bulundu.