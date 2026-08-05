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Abobakr El Mokadem

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Olağanüstü ölçülerde yeni bir sayfa: Salah'ın transferi neden tüm Mısırlıların Türkiye tecrübelerinden farklı?

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Transfers
Süper Lig
Premier Lig
Liverpool
Trabzonspor
M. Salah
M. Mohamed
A. Hosny
A. Elgenawy
A. Abdelaziz
Türkiye
Mısır
İngiltere

Onlarca Mısırlı futbolcu daha önce Türkiye'de oynadı

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi, Türkiye sahalarındaki Mısırlı futbolcu geçmişinin uzun tarihine yeni bir sayfa ekledi. Bu tarih, seçkin futbolcularla başladı ve Mısır'ın tarih boyunca en önemli oyuncularına kadar uzandı.

Onlarca yıl boyunca Türkiye toprakları, Mısırlı futbolcular için öne çıkan bir durak oldu. Yaşadıkları deneyimler, yıllarca süren belirgin başarılarla, kayda değer hiçbir başarı elde edemedikleri diğer deneyimler arasında değişkenlik gösterdi.

 Ancak Salah'ın Trabzon'a gelişi, Mısırlı transferler söz konusu olduğunda Türk futbolunun daha önce hiç tanık olmadığı, tamamen farklı ölçütler çerçevesinde gerçekleşiyor. Zira bu ülke, uzun kariyeri boyunca Salah'ın ulaştığı noktaya erişen bir Mısırlı futbolcuyu daha önce ağırlamamıştı.

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    Trabzon'da Mısırlılar: Salah'tan önce 3 tecrübe

    Muhammed Salah, tarihte Trabzonspor forması giyen dördüncü Mısırlı oyuncu oldu. Diğerleri Eyman Abdülaziz, Seyyid Muavvad ve Trezeguet'ti.

    Eyman Abdülaziz'in Türkiye macerası, 2000 yılının yazında Zamalek'ten Kocaelispor'a transfer olmasıyla başladı. 2007 yılının Ocak ayında Trabzonspor'a katıldı ve tekrar Zamalek'e dönmeden önce Temmuz 2008'e kadar burada kaldı.

    Eyman Abdülaziz, Türk takımıyla 55 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atarken 10 da asist yaptı.

    Seyyid Muavvad ise Ocak 2008'de Trabzon'a transfer oldu ancak uzun süre kalmadı; sezon sonunda Mısır'a döndü ve Mısır'ın Ahly takımına transfer oldu.

    Muavvad, Trabzon ile yalnızca 4 maça çıktı, toplamda sadece 195 dakika sahada kaldı ve ne gol attı ne de asist yaptı.

    Mahmud Hasan "Trezeguet" ise Trabzon'daki en başarılı ve takıma en çok katkı sağlayan isim oldu. 2022 yazında Aston Villa'dan takıma katıldı ve 2025 yazına kadar burada kaldı; bu süre zarfında bir sezonluğuna Katar'ın Rayyan takımına kiralık olarak ayrıldı.

    Trezeguet, tüm kupalar dahil Trabzon ile 76 maça çıktı, 25 gol atıp 16 asist yaptı ve ayrıca 2023 Türkiye Süper Kupası'nın kazanılmasına katkıda bulundu.

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    Mısırlılar Türkiye'de: Yankı uyandıran başarı ile bariz düşüş arasında

      Trabzonspor çerçevesinden çıkıp tüm Türkiye Ligi'ne baktığımızda, Mısırlı tecrübelerin net başarı hikâyeleri ile unutulup gidenler arasında bölündüğünü görüyoruz.

    Ahmed Hassan "Amid", Türkiye'deki Mısırlı profesyonellerin en öne çıkan örneği olarak kabul ediliyor; Kocaelispor, Denizlispor ve Gençlerbirliği kulüplerinde boy gösterdikten sonra Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine ulaştı ve turnuvanın tarihindeki en iyi yabancı profesyonellerden biri olarak sınıflandırıldı. 

    Türkiye Ligi ayrıca Mustafa Mohamed'in dev kulüp Galatasaray forması altındaki çıkışına da tanıklık etti; kendisi bu takımla tüm turnuvalarda 58 maça çıktı, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

    Abdelzaher El-Saka da Türkiye'deki en uzun soluklu Mısırlı profesyonel tecrübelerin sahiplerinden biri sayılıyor; kariyeri 12 yıl sürdü, Denizlispor'da başladı, ardından Gençlerbirliği, Konyaspor ve Eskişehirspor kulüpleri arasında geçti.

    Ahmed Hassan "Koka" da Alanyaspor, Konyaspor ve Pendikspor gibi çeşitli kulüpleri temsil ettikten sonra Türkiye'de damgasını vurdu.

    Bunların dışında birçok Mısırlı yıldız Türkiye'de forma giydi, ancak tecrübeleri farklılık gösterdi; bir kısmı kabul edilebilir bir seviye sundu, bir kısmı ise bu tecrübede başarılı olamadı.

    Türkiye Ligi'nde forma giyenlerin en öne çıkanları arasında Mohamed Elneny, Essam El-Hadary, İbrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdullah, Bashir El-Tabei, Ahmed Bilal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El-Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady ve Yahya Nabil yer alıyor.

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    Salah Trabzon'da: Olağanüstü başarı ölçütleri

    Salah'ın Türkiye'ye yolculuğundaki önemli nokta, bunun daha önce oradaki hiçbir Mısırlı deneyimiyle kıyaslanamayacağı gerçeğinde yatıyor. Daha önce Türkiye Ligi'ne gelen tüm Mısırlı profesyoneller, ya Mustafa Mohamed gibi büyük liglere geçiş için bir kapı olarak, ya da Eymen Abdülaziz ve Ahmed Hassan gibi kariyerlerini geliştirmek için bir istikrar durağı olarak buraya adım attılar.

     Mohamed Salah ise Türkiye'ye eski bir Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, modern dönemin en iyi dünya oyuncularından biri olarak geliyor.

    Salah'ın, kendisinden önce Türkiye'ye giden Mısırlı oyuncular gibi kendini kanıtlamaya ihtiyacı olmayacak; çünkü o, Trabzon'a transfer olmadan önce kariyeri boyunca neredeyse her şeyi başardı.

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    Söylenmesi gereken şu ki, kulüp artık Salah'ın yıldızlığından en iyi şekilde nasıl faydalanacağını arayacak; ister forma satışlarıyla, ister sponsorluk anlaşmaları ve taraftar ilgisiyle, ister Mısırlı yıldızın Trabzon'a gelmesiyle kesinlikle artacak olan diğer gelir kaynaklarıyla.

    Mohamed Salah'ın Türk sahalarına büyük kapıdan girdiği söylenebilir; zira o sadece Trabzonspor'a katılan bir oyuncu değil, tüm Türk futbolu için ikonik bir proje.

     Salah bugün, Mısırlı arkadaşlarının Türkiye'de yazdığı zengin bir tarihin karşısında duruyor; ancak o, kendi sayfasını farklı bir kalemle ve yalnızca zirveye razı olan ölçütlerle yazacak. 

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