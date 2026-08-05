Trabzonspor çerçevesinden çıkıp tüm Türkiye Ligi'ne baktığımızda, Mısırlı tecrübelerin net başarı hikâyeleri ile unutulup gidenler arasında bölündüğünü görüyoruz.
Ahmed Hassan "Amid", Türkiye'deki Mısırlı profesyonellerin en öne çıkan örneği olarak kabul ediliyor; Kocaelispor, Denizlispor ve Gençlerbirliği kulüplerinde boy gösterdikten sonra Beşiktaş'ta kariyerinin zirvesine ulaştı ve turnuvanın tarihindeki en iyi yabancı profesyonellerden biri olarak sınıflandırıldı.
Türkiye Ligi ayrıca Mustafa Mohamed'in dev kulüp Galatasaray forması altındaki çıkışına da tanıklık etti; kendisi bu takımla tüm turnuvalarda 58 maça çıktı, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.
Abdelzaher El-Saka da Türkiye'deki en uzun soluklu Mısırlı profesyonel tecrübelerin sahiplerinden biri sayılıyor; kariyeri 12 yıl sürdü, Denizlispor'da başladı, ardından Gençlerbirliği, Konyaspor ve Eskişehirspor kulüpleri arasında geçti.
Ahmed Hassan "Koka" da Alanyaspor, Konyaspor ve Pendikspor gibi çeşitli kulüpleri temsil ettikten sonra Türkiye'de damgasını vurdu.
Bunların dışında birçok Mısırlı yıldız Türkiye'de forma giydi, ancak tecrübeleri farklılık gösterdi; bir kısmı kabul edilebilir bir seviye sundu, bir kısmı ise bu tecrübede başarılı olamadı.
Türkiye Ligi'nde forma giyenlerin en öne çıkanları arasında Mohamed Elneny, Essam El-Hadary, İbrahim Said, Amr Zaki, Mohamed Shawky, Amir Azmy Megahed, Mohamed Abdullah, Bashir El-Tabei, Ahmed Bilal, Ahmed Salah Hosny, Mohamed Gouda, Amr El-Desouky, Ramadan Ragab, Mohamed Youssef, Samir Kamouna, Mohamed Sedik, Mohamed Farouk, Effat Nassar, Tarek Mostafa, Hossam Abdel Moneim, Osama Nabih, Medhat Abdel Hady ve Yahya Nabil yer alıyor.