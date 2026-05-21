'Olağanüstü' Lamine Yamal her zaman bir adım önde: Roma'nın savunma oyuncusu, Barcelona'nın yıldızı ve Real Madrid'den Kylian Mbappé ile karşılaşma konusunda samimi açıklamalarda bulundu

Espanyol ve Mallorca formasıyla La Liga'da forma giymiş olan Kumbulla, İspanya'nın en tehlikeli forvetlerinin oluşturduğu tehdidi değerlendirmek için eşsiz bir konumda bulunuyor. Real Madrid'in forvetiyle mi yoksa Barcelona'nın kanat oyuncusuyla mı başa çıkmanın daha zor olduğu sorulduğunda, savunma oyuncusu sahadaki taktiksel pozisyonuna dayalı olarak incelikli bir yorumda bulundu.

"Mbappe'yi yakından markaj altına aldım çünkü o bir merkez forvet olarak sahada daha çok benim alanımda oynuyor; Lamine ise genellikle kanada kaydırılıyor, ancak onu sahadan izlemek absürt bir şey. Sanki her zaman bir saniye önce varıyor ve herkesi geçiyor gibi," dedi Kumbulla GOAL'a.







