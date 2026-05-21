'Olağanüstü' Lamine Yamal her zaman bir adım önde: Roma'nın savunma oyuncusu, Barcelona'nın yıldızı ve Real Madrid'den Kylian Mbappé ile karşılaşma konusunda samimi açıklamalarda bulundu
Yamal - Mbappé: En zorlu savunma sınavı
Espanyol ve Mallorca formasıyla La Liga'da forma giymiş olan Kumbulla, İspanya'nın en tehlikeli forvetlerinin oluşturduğu tehdidi değerlendirmek için eşsiz bir konumda bulunuyor. Real Madrid'in forvetiyle mi yoksa Barcelona'nın kanat oyuncusuyla mı başa çıkmanın daha zor olduğu sorulduğunda, savunma oyuncusu sahadaki taktiksel pozisyonuna dayalı olarak incelikli bir yorumda bulundu.
"Mbappe'yi yakından markaj altına aldım çünkü o bir merkez forvet olarak sahada daha çok benim alanımda oynuyor; Lamine ise genellikle kanada kaydırılıyor, ancak onu sahadan izlemek absürt bir şey. Sanki her zaman bir saniye önce varıyor ve herkesi geçiyor gibi," dedi Kumbulla GOAL'a.
Barcelona'nın tartışmasız simgesi
Kumbulla’nın değerlendirmesi, Yamal’ın bambaşka bir seviyede oynayan bir yetenek olduğu yönündeki Avrupa genelinde giderek yaygınlaşan görüşü yansıtıyor. Kendi takım arkadaşları bile onun etkisine yetişmekte zorlanıyor; Raphinha kısa süre önce şöyle itiraf etti: “Sağ kanatta oynarsam özel bir şey beklemeyin, çünkü ben Lamine değilim. Lamine bir yıldız ve yaptığı şeyler de öyle.”
18 yaşındaki oyuncu, gelecek vaat eden bir yetenekten çok daha ötesine geçerek, dünya futbolunun en iyi kanat oyuncularından biri ve Hansi Flick'in takımının yaratıcı kalbi olarak tartışılmaz statüsünü pekiştirdi. Oyunu okuma ve savunmacılar tepki veremeden boşlukları değerlendirme yeteneği, onu Avrupa'nın en korkulan forveti haline getirdi; bu gerçek, artık onu durdurmakla görevli oyuncular tarafından da doğrulanıyor.
Mourinho'nun gözetiminde 'karanlık sanatları' öğrenmek
Kumbulla, Jose Mourinho'nun gözetiminde Roma'da uzun süre forma giymiş olması nedeniyle üst düzey antrenörlük deneyimine yabancı değil. Defans oyuncusu, "Özel Adam" olarak bilinen Mourinho'ya oyunun psikolojik ve taktiksel inceliklerini, özellikle de İtalyan savunmasının zirvesini belirleyen "akıllı hileleri" öğrettiği için minnettar.
Kumbulla, eski patronu hakkında "Kazandığında çok güzel, kazanamadığında zor" dedi. "Bazı şeyleri anlamamı sağlayan, bana taktiksel detayları açıklayan oydu. Bir defans oyuncusu için yararlı olabilecek bazı akıllı hileler: geçilmek yerine faul yapmak, gerektiğinde sarı kart görmek. Bunların hepsini onunla çalışırken öğrendim."
Kredi sürelerinin sona ermesiyle birlikte belirsizlik artıyor
La Liga’daki dikkat çeken karşılaşmalara rağmen, Kumbulla’nın uzun vadeli geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Defans oyuncusu, yaklaşan yaz transfer dönemi öncesinde ana kulübü Roma’ya dönmeye hazırlanırken, İspanya’daki üst üste ikinci kiralık döneminin sonuna yaklaşıyor.
2023'te geçirdiği ciddi çapraz bağ yırtığı sonrasında fiziksel kondisyonunu başarıyla geri kazanan oyuncunun kulüp geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak Yamal ve Mbappe gibi üst düzey yeteneklerle kendini sınaması, Serie A'da geliştirdiği defansif içgüdülerini şüphesiz daha da keskinleştirmiştir.