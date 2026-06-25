Klopp, Messi için de övgü dolu sözler sarf etti. Arjantinli oyuncu, Avusturya’ya karşı 2-0 kazanılan maçta parladı ve özellikle son derece verimli oyun tarzıyla Klopp’u hayran bıraktı. “Lionel Messi’yi canlı izledim; maçı izlerken onun sekiz kilometre koştuğunu gördüğünüzde şöyle düşünüyorsunuz: ‘En uygun mesafeyi bulduk.’ Bu sekiz kilometre, çünkü o zaman karar anında gerçekten orada oluyor. Ama tabii ki bu herkes için mümkün değil. Herkesin sadece sekiz kilometre koştuğunu bir düşünün," dedi Klopp.

Klopp’a göre, Messi’nin “yürüyor” gibi görünmesi aslında en üst düzeyde taktiksel hassasiyetin bir göstergesidir. “Ama onu izlemek olağanüstü, gerçekten çılgınca. İnsanlar onun yürüdüğünü söyler. Ben ise şunu söylüyorum: O sahayı tarıyor. Top başka bir yerdeyken bile ona sık sık bakıyordum. Sadece ne yaptığını görmek istiyordum. Bence mesafeleri ölçüyor. Tam olarak biliyor: ‘Şu anda buradayım, şimdi sağa geçeceğim, şimdi ortada olacağım,’" diye ekledi.

"Avusturya maçı uzun süre ona göre geçmedi, ama sonra o anlarda: İlk golü atıyor çünkü atabiliyor. İkinci golü atıyor çünkü atmak istiyor. Sonra bir penaltı kaçırıyor, yoksa iki maçta altı golü olacaktı. Bu da sanki bir Dünya Kupası hiçbir şeymiş gibi gösteriyor. Zlatan Ibrahimovic, Messi’nin bir Dünya Kupası’nda beş gol attığını, kendisinin ise iki Dünya Kupası’nda sıfır gol attığını söyledi. Durum bu kadar basit."