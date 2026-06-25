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"Olağanüstü!" - Jürgen Klopp, Dünya Kupası'nda büyük bir etki yaratan "tüm zamanların en iyileri" ikilisi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya hayran kaldı
Klopp, Ronaldo’nun geri dönüş yeteneklerinden çok etkilendi
Messi ve Ronaldo, yaşlarına rağmen “tüm zamanların en iyisi” (GOAT) unvanlarını gözler önüne sererek bu Dünya Kupası’nın en dikkat çeken isimleri oldular. 59 yaşındaki Klopp, özellikle ilk eleştirilerin ardından Ronaldo’nun gösterdiği tepkiden oldukça etkilendi. Zayıf bir başlangıcın ardından Portekizli yıldız, Özbekistan’a karşı 5-0’lık galibiyette iki gol atarak geri döndü ve ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki en çok gol atan oyuncusu oldu.
Klopp, Sky Sports’a verdiği röportajda şöyle açıkladı: “Sadece bir seyirci olarak, son on, on beş yılın en iyi oyuncuları oldukları için bu durum doğal olarak beni biraz büyüledi. Ancak asıl harika olan şuydu: Cristiano Ronaldo’nun ağır eleştirilere maruz kaldığı ilk maçın ardından – bunu ben bile fark ettim – böyle bir geri dönüş yapması ve 41 yaşında son derece canlı ve yoğun bir performans sergilemesi beni çok memnun etti. Bu yaşta bir şey yolunda gitmediğinde hâlâ bu kadar rahatsız olması olağanüstü bir şey ve tepkisi de o kadar etkileyici."
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Lionel Messi olgusunun incelenmesi
Klopp, Messi için de övgü dolu sözler sarf etti. Arjantinli oyuncu, Avusturya’ya karşı 2-0 kazanılan maçta parladı ve özellikle son derece verimli oyun tarzıyla Klopp’u hayran bıraktı. “Lionel Messi’yi canlı izledim; maçı izlerken onun sekiz kilometre koştuğunu gördüğünüzde şöyle düşünüyorsunuz: ‘En uygun mesafeyi bulduk.’ Bu sekiz kilometre, çünkü o zaman karar anında gerçekten orada oluyor. Ama tabii ki bu herkes için mümkün değil. Herkesin sadece sekiz kilometre koştuğunu bir düşünün," dedi Klopp.
Klopp’a göre, Messi’nin “yürüyor” gibi görünmesi aslında en üst düzeyde taktiksel hassasiyetin bir göstergesidir. “Ama onu izlemek olağanüstü, gerçekten çılgınca. İnsanlar onun yürüdüğünü söyler. Ben ise şunu söylüyorum: O sahayı tarıyor. Top başka bir yerdeyken bile ona sık sık bakıyordum. Sadece ne yaptığını görmek istiyordum. Bence mesafeleri ölçüyor. Tam olarak biliyor: ‘Şu anda buradayım, şimdi sağa geçeceğim, şimdi ortada olacağım,’" diye ekledi.
"Avusturya maçı uzun süre ona göre geçmedi, ama sonra o anlarda: İlk golü atıyor çünkü atabiliyor. İkinci golü atıyor çünkü atmak istiyor. Sonra bir penaltı kaçırıyor, yoksa iki maçta altı golü olacaktı. Bu da sanki bir Dünya Kupası hiçbir şeymiş gibi gösteriyor. Zlatan Ibrahimovic, Messi’nin bir Dünya Kupası’nda beş gol attığını, kendisinin ise iki Dünya Kupası’nda sıfır gol attığını söyledi. Durum bu kadar basit."
Saha kenarında yaşanan özel bir an
Klopp, bu dönemin bir parçası olmaktan gözle görülür bir şekilde büyük mutluluk duyuyor ve saha kenarında yaşanan kişisel bir anısını da hatırlattı. Kendi parlak kariyerine rağmen, o an Alman teknik adam için gerçekten çok özel bir an oldu.
"Bu nesli deneyimleyebilmemiz olağanüstü bir şey. Bu çok özel. Saha kenarında kısa bir süre birbirimizi gördüğümüzde ve Messi, 59 yaşında olmama rağmen bizi tebrik edenler arasına nazikçe dahil ettiğinde, böyle bir şeyin ne kadar özel olabileceğini anladım. Çünkü gerçekten de özeldi. Eski oyuncum Alexis Mac Allister’ı görmek ve onunla kısa bir sohbet etmek de beni aynı derecede mutlu etti. Ama sonra Messi geldi. Ve bu tamamen başka bir şeydi,” diye itiraf etti.
- AFP
Deniz Undav’a özel övgü
Dünya çapındaki süperstarların yanı sıra Klopp, Alman milli takımını ve özellikle de Deniz Undav’ı da yakından takip ediyor. VfB Stuttgart’ın forveti, kısa süre önce Fildişi Sahili karşısında maçı kazandıran golü atarak büyük bir etki yarattı. "Onu diğerlerinden ayıran özelliği gol kokusu. Tam olarak nerede durması gerektiğini biliyor, tekniği olağanüstü ve bitiriciliği muhteşem. Fildişi Sahili karşısında attığı ilk gol: Sonuçta çok kolay görünüyor çünkü topu dört ya da beş metre mesafeden çizgiye dokunduruyor. Teknik açıdan muhteşem bir hareketti," diye ekledi Klopp.
Ancak Klopp, Undav’ın Julian Nagelsmann’ın ilk 11’inde yer almasını talep etmekten kaçındı. "İçinde olması gerekmez, ama bu karar teknik direktöre aittir. Bunu ciddiye alıyorum ve yanlış anlamayın; bu teknik direktörün kararıdır. Sonuçta onu başka kimseyle karşılaştırmamalısınız. Deniz Undav, Deniz Undav'dır ve hepimiz onun aramızda olmasından inanılmaz derecede mutluyuz," diye konuştu Klopp.