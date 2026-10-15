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‘Olağanüstü’ Jude Bellingham ne zaman İngiltere tarihinin en iyisi olabilir? Eski Real Madrid ve İngiltere yıldızı Michael Owen, Roy Keane’in değerlendirmesine katılıyor
Birmingham'dan Dortmund üzerinden Bernabeu'ya
Bellingham şimdiden dünya çapında bir süper yıldız. Bu yoldaki ilk adımlarını 16 yaşında Birmingham City'nin A takımına girerek attı. Birmingham City, 22 numaralı formasını emekliye ayırmayı 2020'de Borussia Dortmund'a transferine onay verirken kararlaştırdı.
Almanya'da geçirdiği üç sezon boyunca yıldızı parlamaya devam etti. Bunun sonucunda Real Madrid, 2023 yazında transferi için dokuz haneli bir bedel ödedi. Santiago Bernabeu'da bir 'Galactico' olarak geçirdiği ilk sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferlerini yaşadı.
Bellingham'ın Ballon d'Or'u kazanabileceği ilk kez o dönemde konuşulmaya başlandı; bitmek bilmeyen enerjisi ve gol sezgisi sayesinde dünyanın en iyi oyuncusu seçilmek için gereken tüm özelliklere sahip olduğu düşünülüyordu.
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Keane, Bellingham’ın büyük başarılara imza atacağına inanıyor
O zamandan bu yana sakatlık sorunları yaşadı ancak 2026 Dünya Kupası'nda attığı yedi gol West Midlands doğumlu oyuncunun dünya sahnesine güçlü bir dönüş yapmasını sağladı. Daha önce de EURO 2024'te ülkesi adına unutulmaz bir “başka kim?” anına imza atmıştı.
Bellingham'ın Real Madrid ve İngiltere için kilit bir isim haline geldiğine şüphe yok. Baskıdan kaçmak yerine onu kabulleniyor. İlgi odağı olmak istiyor ve spor dünyasının en parlak spot ışıkları altında hünerlerini sergilemeyi seviyor.
Keane, Bellingham'ı büyük başarıların beklediği görüşünde. Manchester United efsanesi, kupalar kazanan dinamik bir orta saha oyuncusu olmanın inceliklerini iyi biliyor. Bellingham'ın zirveye çıkıp futbolun ölümsüzleri arasındaki yerini sağlamlaştıracağını düşünüyor.
Bellingham ne zaman İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olacak?
Bu görüşü paylaşıp paylaşmadığı sorulan Altın Top ödüllü Owen, GOAL'e Tonybet spor bahis sitesi aracılığıyla verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Muhteşem, değil mi? Kesinlikle. Onu özel kılan özellikleri var: fiziği, koşu yeteneği, becerisi ve zihniyeti.
“Büyük maçlarda öne çıkıyor. Goller, önemli goller atıyor. Onda bir klas var. Ayrıca sürekli en üst seviyede oynuyor ve bu da o seviyede kalmasını sağlayacaktır.
“Aksini söyleyemem. Mevcut kadroda, [Harry] Kane ve Bellingham gibi tüm zamanların en iyilerinden iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bellingham'ın kalitesine gelince, olağanüstü bir oyuncu.
“Maç kazandırıyor, oyunun gidişatını değiştiriyor. Bu şekilde devam ederse Roy Keane'e katılmamak elde değil. Beş, altı yıl sonra İngiltere tarihinin en etkili, en yetenekli veya en iyi oyuncusundan söz ediyor olabiliriz. Evet, bu mümkün.”
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Kane de İngiltere tarihinin en iyi oyuncusu olmaya aday
Daha önce Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton ve Wayne Rooney gibi isimler İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyisi tartışmalarına damga vurmuş olsa da bu unvan çok da uzak olmayan bir gelecekte birkaç kez el değiştirebilir.
Gol yollarında etkili kaptan Kane, milli takımdaki gol sayısını 91'e çıkardı ve Peter Shilton'ın milli maç sayısı rekorunu kırmasına bir maç kaldı. Kane İngiltere'nin gelmiş geçmiş en iyisi olarak kabul edilebilir, ancak bu unvan ileride Bellingham'a geçebilir. Bellingham ülkesini şimdiden 60 kez temsil etti ve büyük kupalar kazanılarak futbolun 1966'dan bu yana ilk kez “eve” getirilebileceğine inanacaktır.
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