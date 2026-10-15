Bu görüşü paylaşıp paylaşmadığı sorulan Altın Top ödüllü Owen, GOAL'e Tonybet spor bahis sitesi aracılığıyla verdiği özel röportajda şunları söyledi: “Muhteşem, değil mi? Kesinlikle. Onu özel kılan özellikleri var: fiziği, koşu yeteneği, becerisi ve zihniyeti.

“Büyük maçlarda öne çıkıyor. Goller, önemli goller atıyor. Onda bir klas var. Ayrıca sürekli en üst seviyede oynuyor ve bu da o seviyede kalmasını sağlayacaktır.

“Aksini söyleyemem. Mevcut kadroda, [Harry] Kane ve Bellingham gibi tüm zamanların en iyilerinden iki oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bellingham'ın kalitesine gelince, olağanüstü bir oyuncu.

“Maç kazandırıyor, oyunun gidişatını değiştiriyor. Bu şekilde devam ederse Roy Keane'e katılmamak elde değil. Beş, altı yıl sonra İngiltere tarihinin en etkili, en yetenekli veya en iyi oyuncusundan söz ediyor olabiliriz. Evet, bu mümkün.”