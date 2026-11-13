Reyna'nın şu anki hâli hakkında ne düşündüğü ve potansiyelinin tamamını nihayet ortaya koyup koyamayacağı sorulan eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Ne yazık ki sık sık kulüp değiştirmesi büyük ölçüde sakatlıklarından kaynaklandı.

“Umarım vücudu, deyim yerindeyse, kendini toparlamış ve fiziksel gelişimini tamamlamıştır. İlk sakatlıklarını yaşadığı döneme bakarsanız vücudu henüz tam olarak gelişmemişti. Büyümesini bile tamamlamamıştı. Genç bir oyuncu henüz büyürken ilk sakatlıklarını yaşarsa, ardından bir sakatlık daha, sonra bir tane daha ve bir tane daha geçirmesi vücudu için gerçekten çok tehlikelidir. Ne yazık ki onun başına gelen buydu.

“Bunun hiçbir zaman yeteneğiyle ilgili bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Yeterli kalitesi olmasaydı bütün bu kulüplerin onu transfer ederek sakatlıklarına rağmen onunla devam etmeye çalışması mümkün olmazdı.

“Vücudunun tamamen toparlanması için biraz zamana ihtiyacı olan türden bir oyuncu. Eklemlerinin, tendonlarının, bağlarının, her şeyinin iyileşmesi gerekiyordu. Şimdi düzenli olarak maçlara çıkabilir. Umarım üst üste 12 ay boyunca hiç sakatlanmaz. Her hafta sonu 60 ila 90 dakika futbol oynayıp sakatlanmadan tam bir sezon geçirsin, vücudu buna alışsın. O zaman gerçekten harika bir oyuncu göreceğinizi düşünüyorum.

“Bence çok iyi bir oyuncu. Herkes iyi olduğunu biliyor ama düzenli olarak maçlara çıkamadığı için insanların dünya genelinde onun tam olarak ne kadar iyi olduğunu bildiğini sanmıyorum. Bu genç oyuncu olağanüstü iyi. Sadece biraz şansa ihtiyacı var.”