“Olağanüstü iyi” Gio Reyna neden “oradan oraya savruluyor”? Brad Friedel, ABD Milli Takımı yıldızının sakatlık sorunlarını aşıp Strasbourg'da değerini kanıtlayacağına inanıyor
Ergenlik çağındayken “harika çocuk” olarak çıkış yaptı
Reyna, 2019'da ABD'den ayrılıp Almanya'ya, Borussia Dortmund'a gittiğinden beri bu tür beklentilerle karşı karşıya kaldı. BVB A takımıyla ilk maçına 17 yaşında çıkarak Bundesliga'daki Amerikalı oyuncuların ilk maçına çıkma yaşına ilişkin, daha önce millî takımdan arkadaşı Christian Pulisic'e ait olan rekoru kırdı.
O dönemde en parlak genç yeteneklerden biri olarak görülüyordu ve hem kulübünde hem de millî takımında önemli roller üstlenmesi bekleniyordu. Ancak fiziksel sorunlar kısa sürede ne yazık ki sık tekrarlanan bir mesele hâline geldi.
Sakatlıklar, zirveye ulaşacağı düşünülen Reyna'nın gelişimini ve ilerleyişini sekteye uğrattı; Dortmund'da ilk 11'deki şansları da giderek azaldı. 2024'te Premier League ekibi Nottingham Forest'ta kiralık geçirdiği dönem de hayal kırıklığı yarattı; İngiltere'de beklenen etkiyi gösteremedi.
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Monchengladbach'da bir yıl, ardından Fransa'ya
2025'te Borussia Monchengladbach'a kalıcı olarak transfer olmasıyla yeni bir başlangıç yaptı, ancak orada yalnızca 19 maça çıkıp bir gol attı. Yine de Mauricio Pochettino'nun ABD millî takımı kadrosunda, 2026'da evinde oynayacağı Dünya Kupası için yer buldu.
Turnuvanın ardından Strasbourg'a transfer oldu ve 2031'e kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Reyna Ligue 1'de iyi bir başlangıç yaparak 10 maçta üç kez fileleri havalandırdı ve uzun yıllar kalabileceği yeni bir kulüp bulmuş gibi görünüyor.
Reyna'nın tüm potansiyelini göstermek için neye ihtiyacı var?
Reyna'nın şu anki hâli hakkında ne düşündüğü ve potansiyelinin tamamını nihayet ortaya koyup koyamayacağı sorulan eski ABD Milli Takımı kalecisi Friedel, Grosvenor Sport ile iş birliği kapsamında GOAL'e şunları söyledi: “Ne yazık ki sık sık kulüp değiştirmesi büyük ölçüde sakatlıklarından kaynaklandı.
“Umarım vücudu, deyim yerindeyse, kendini toparlamış ve fiziksel gelişimini tamamlamıştır. İlk sakatlıklarını yaşadığı döneme bakarsanız vücudu henüz tam olarak gelişmemişti. Büyümesini bile tamamlamamıştı. Genç bir oyuncu henüz büyürken ilk sakatlıklarını yaşarsa, ardından bir sakatlık daha, sonra bir tane daha ve bir tane daha geçirmesi vücudu için gerçekten çok tehlikelidir. Ne yazık ki onun başına gelen buydu.
“Bunun hiçbir zaman yeteneğiyle ilgili bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Yeterli kalitesi olmasaydı bütün bu kulüplerin onu transfer ederek sakatlıklarına rağmen onunla devam etmeye çalışması mümkün olmazdı.
“Vücudunun tamamen toparlanması için biraz zamana ihtiyacı olan türden bir oyuncu. Eklemlerinin, tendonlarının, bağlarının, her şeyinin iyileşmesi gerekiyordu. Şimdi düzenli olarak maçlara çıkabilir. Umarım üst üste 12 ay boyunca hiç sakatlanmaz. Her hafta sonu 60 ila 90 dakika futbol oynayıp sakatlanmadan tam bir sezon geçirsin, vücudu buna alışsın. O zaman gerçekten harika bir oyuncu göreceğinizi düşünüyorum.
“Bence çok iyi bir oyuncu. Herkes iyi olduğunu biliyor ama düzenli olarak maçlara çıkamadığı için insanların dünya genelinde onun tam olarak ne kadar iyi olduğunu bildiğini sanmıyorum. Bu genç oyuncu olağanüstü iyi. Sadece biraz şansa ihtiyacı var.”
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Strasbourg ve ABD Erkek Milli Takımı'yla peşinden koşulacak hedefler
Strasbourg, beklentilerin biraz düşürülmesi ve kendisine daha fazla özgürlük tanınmasıyla Reyna'nın Avrupa futbolunda en iyi performansını sergilemesini sağlayabileceğine inanıyor. Reyna, kendini ifade etmeye ve sahanın önemli bölgelerinde maçlara etki etmeye teşvik ediliyor.
Kulüp düzeyindeki formu ABD'ye fayda sağlamalı. ABD, iki maç üzerinden oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Değişken performansıyla dikkat çeken 10 numarası, 47 kez millî formayı giydi ve 100 millî maça ulaşmayı rahatlıkla erişilebilir bir hedef olarak belirlemeli.
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