Muller, Hoeness'in VfB Stuttgart'ta yaptığı işe duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi ve onun etkisini tam anlamıyla dönüştürücü olarak nitelendirdi. Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı, Hoeness'in kulübe, gelişinden önce birkaç yıldır çaresizce eksik olan bir taktik netlik ve istikrar düzeyi getirdiğini belirtti.

Bundesliga'daki teknik direktörlük ortamı hakkında konuşan Muller, Hoeness'i meslektaşları arasında öne çıkaran özelliklere dikkat çekti. Welt.de'ye konuşan Muller, "Bence Hoeness, VfB'de teknik direktör olarak olağanüstü bir iş çıkardı. Net bir oyun felsefesi ortaya koyuyor. A'dan Z'ye ne kadar tutkulu olduğunu görebiliyorsunuz, deneyim kazanmaya devam etti ve Stuttgart'ın uzun yıllardır eksikliğini hissettiği istikrarı kulübe getirdi" dedi.