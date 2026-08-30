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‘Olağanüstü iş’ - Thomas Muller, Bayern Münih'teki olası görev değişikliği konuşmaları arasında Sebastian Hoeness'i övdü
Muller, Stuttgart'ın dönüşümü nedeniyle Hoeness'i övdü
Muller, Hoeness'in VfB Stuttgart'ta yaptığı işe duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi ve onun etkisini tam anlamıyla dönüştürücü olarak nitelendirdi. Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı, Hoeness'in kulübe, gelişinden önce birkaç yıldır çaresizce eksik olan bir taktik netlik ve istikrar düzeyi getirdiğini belirtti.
Bundesliga'daki teknik direktörlük ortamı hakkında konuşan Muller, Hoeness'i meslektaşları arasında öne çıkaran özelliklere dikkat çekti. Welt.de'ye konuşan Muller, "Bence Hoeness, VfB'de teknik direktör olarak olağanüstü bir iş çıkardı. Net bir oyun felsefesi ortaya koyuyor. A'dan Z'ye ne kadar tutkulu olduğunu görebiliyorsunuz, deneyim kazanmaya devam etti ve Stuttgart'ın uzun yıllardır eksikliğini hissettiği istikrarı kulübe getirdi" dedi.
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RB Leipzig'te Martin Demichelis'i izlemek
Hoeness'e övgülerinin ötesinde Muller, Arjantinlinin RB Leipzig'e geçişinin ardından Demichelis'i de yakından takip ettiğini açıkladı. Bayern'deki oyunculuk günlerinde Demichelis ile aynı soyunma odasını paylaşan Muller, eski takım arkadaşının Bundesliga'da yüksek profilli bir teknik adamlık rolüne geçişini son derece ilgi çekici bir hikâye olarak görüyor.
Tecrübeli oyun kurucu, bu sezon Leipzig projesine duyduğu ilgide kişisel geçmişinin de rol oynadığını kabul etti. Muller, "Demichelis hakkında. Çünkü onu Bayern'den takım arkadaşım olarak hâlâ hatırlıyorum. Şimdi Leipzig'de olması, onu uzaktan da olsa yakından takip edeceğim heyecan verici bir proje haline getiriyor" dedi.
Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ne aday olarak
Yurt içindeki sezonun geri kalanına bakarken Muller, Bundesliga puan tablosunda üst sıralar için hangi takımların yarışacağını tahmin etti. Stuttgart'ın son dönemdeki başarısının tesadüf olmadığına ve Avrupa kupaları yarışı içinde kalmalarını sağlayacak taktik temele sahip olduklarına inanmaya devam ediyor.
Muller, Stuttgart'ın geleceği konusunda iyimser konuşurken Almanya'nın diğer geleneksel güçleri hakkında şüphelerini dile getirdi. "VfB, Şampiyonlar Ligi sıralamaları söz konusu olduğunda yarışın içinde olmaya devam edecek. Öte yandan Eintracht Frankfurt konusunda biraz daha şüpheliyim" diye ekledi.
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Bayern kulübesinin geleceği
Muller'in müdahalesi hassas bir dönemde geldi; çünkü olası teknik direktör değişikliklerinin gölgesi Allianz Arena'nın üzerinde her zaman büyük yer kaplıyor. Hoeness soyadını taşıyan ve Bayern'in tarihsel başarısıyla bu denli özdeşleşmiş bir teknik adama kamuoyu önünde destek veren Muller, farkında olmadan gelecekteki görev değişimi planlarıyla ilgili tartışmaları daha da alevlendirdi. Daha önce Bayern'in rezerv takımını 3. Liga şampiyonluğuna taşıyan Hoeness, kulübü yönetmek için gerekli "Bayern DNA"sına sahip bir teknik direktör olarak geniş kesimlerce görülüyor.
Şimdilik odak noktası mevcut sezon olmaya devam ediyor, ancak Muller'in destek açıklamaları, oyunun en tecrübeli oyuncularının hangi taktik zihinlere saygı duyduğunu açık biçimde gösteriyor. İster Hoeness'in taktik felsefesi ister Demichelis'in liderlik ettiği heyecan verici proje olsun, tecrübeli forvet eski takım arkadaşlarının ve rakiplerinin kulübede başrole çıktığı bir geleceğe açıkça hazırlanıyor.
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