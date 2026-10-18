Getty Images Sport
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“Olağanüstü!” Harry Kane, Şampiyonlar Ligi’ndeki kırmızı kart darbesinin ardından RB Leipzig karşısında parlayan Bayern Münih yıldızı Michael Olise’nin mentalitesini övdü
Etkileyici bir geri dönüş
Olise, Bayern Münih'in RB Leipzig'i 6-1 mağlup ettiği maçta Avrupa'da kısa süre önce yaşadığı hayal kırıklığını tamamen geride bıraktı. Fransız kanat oyuncusu, Bavyera devinin Bundesliga'daki rakibi karşısında aldığı farklı galibiyette bir gol ve bir asistle önemli rol oynadı.
Ligdeki bu etkileyici performans, Avrupa'da aldığı ağır darbeden yalnızca birkaç gün sonra geldi. Olise, Şampiyonlar Ligi'nde Norveç devi Viking FK karşısında kırmızı kart gördü ve aldığı ceza nedeniyle yaklaşan kritik Arsenal maçında forma giyemeyecek. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, bu aksiliğe takılıp kalmak yerine hayal kırıklığını galibiyette belirleyici bir performansa dönüştürdü.
- Sven Simon
Kane'den üst düzey reaksiyona övgü
Kane, takım arkadaşının direncini vurgulayarak Olise'in Avrupa maçlarından men edilmesinin yarattığı ağır hayal kırıklığına rağmen odağını hiç kaybetmediğini söyledi. İngiltere kaptanı, hücum oyuncusunun hafta boyunca antrenmanlarda örnek olduğunu ve ardından sahada da bunu gösterdiğini belirtti.
Kane, maçın ardından, "İster antrenman sahasında ister bugünkü maçta olsun, buna üst düzey bir performansla karşılık verdi," dedi. "Bugün verdiği karşılığın olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Bu sezon ne kadar iyi oynadığını zaten konuştuk, bugün de bunu bir kez daha kanıtladı."
Tecrübeli golcü, Olise'in direncini överken kanat oyuncusunun hafta ortasında oynayamayacak olmasından dolayı üzgün olduğunu da kabul etti.
Kane, "Elbette büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Her maçta oynamak istiyor," diye ekledi. "Sonrasında ona çarşamba günü harika bir maçı kaçıracağını da söyledim. O maçta gerçekten oynamak istediğini biliyorum. Hayatın bir parçası bu."
Kadro derinliği sınavda
Olise'nin forma giyemeyecek olması, Arsenal maçı öncesinde Bayern için ciddi bir taktik sorun yaratıyor. Fransız oyuncu, Bayern'in hücumunda son derece etkili bir rol üstlenmiş durumda. Bu nedenle cezası, kritik Avrupa mücadelesinde kanatta önemli bir boşluk bırakıyor.
Ancak Kane, bu aksiliği kadronun yeterliliği açısından belirleyici bir sınav olarak görüyor. Takımdaki diğer oyunculara, Fransız oyuncunun yokluğunda oluşan yaratıcılık açığını kapatma çağrısı yaptı.
Kane sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli oyuncularınızdan biri olmadığında bunu kesinlikle hissedersiniz. Ama böyle zamanlarda diğerlerinin öne çıkıp fırsatı değerlendirmesi gerekir. Kadromuzun derinliğinden ve fırsat geldiğinde hazır olma gerekliliğinden sık sık söz ediyoruz. Kim oynarsa oynasın hazır olmalı. Bayern'de forma rekabeti böyle."
- Getty Images Sport
Avrupa'da Arsenal bekliyor
Bayern, Olise'nin hücumdaki üretkenliğini nasıl sürdüreceğini Arsenal çarşamba günkü kritik maç için gelmeden önce hızla bulmalı. Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde sonuç almak şart. Bu nedenle Premier League şampiyonunun savunmasını aşmak için kadro içinden Olise'nin yerini dolduracak bir oyuncu bulmak, takımın önceliği olacak.
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