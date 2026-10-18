Kane, takım arkadaşının direncini vurgulayarak Olise'in Avrupa maçlarından men edilmesinin yarattığı ağır hayal kırıklığına rağmen odağını hiç kaybetmediğini söyledi. İngiltere kaptanı, hücum oyuncusunun hafta boyunca antrenmanlarda örnek olduğunu ve ardından sahada da bunu gösterdiğini belirtti.

Kane, maçın ardından, "İster antrenman sahasında ister bugünkü maçta olsun, buna üst düzey bir performansla karşılık verdi," dedi. "Bugün verdiği karşılığın olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Bu sezon ne kadar iyi oynadığını zaten konuştuk, bugün de bunu bir kez daha kanıtladı."

Tecrübeli golcü, Olise'in direncini överken kanat oyuncusunun hafta ortasında oynayamayacak olmasından dolayı üzgün olduğunu da kabul etti.

Kane, "Elbette büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Her maçta oynamak istiyor," diye ekledi. "Sonrasında ona çarşamba günü harika bir maçı kaçıracağını da söyledim. O maçta gerçekten oynamak istediğini biliyorum. Hayatın bir parçası bu."



