Getty
Çeviri:
‘Olağanüstü’ Harry Kane’e, eski ‘Üç Aslan’ yıldızının 61 gol atan Bayern Münih forvetinin neden rekorları kırmaya devam ettiğini açıklarken, İngiltere’deki alışılagelmiş tartışmaları görmezden gelmesi tavsiye edildi
İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu: Kane kaç gol attı?
Korku salan 9 numaralı forvetler en etkili performanslarını genellikle ceza sahası içinde sergilerler; zira ağları sarsan goller çoğunlukla bu bölgelerden gelir. Kane, kariyeri boyunca bu sanatı ustalıkla icra etmiş ve tarih kitaplarını yeniden yazmaya devam etmektedir.
Tottenham'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu, 114 maçta 79 uluslararası gol attı. Ülkesinin formasıyla büyük bir başarı elde ederse, GOAT statüsüne ulaşması kaçınılmaz olacaktır.
- Getty
Bundesliga şampiyonu Kane, Bayern'de kariyerinin en iyi istatistiklerini sergiliyor
Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası finalleri, Kane'e bu hedefi gerçekleştirmesi için en son fırsatı sunuyor. Kane, Bayern Münih'te iki kez Bundesliga şampiyonu olarak kupa lanetini kırmıştı. 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi performansını sergileyerek takımına 61 gol kazandırdı.
Bu rakamlar, oyun kurulumuna katılmak için sık sık merkez forvet pozisyonundan ayrılmasına rağmen elde edildi. 32 yaşındaki oyuncu genellikle belirleyici son vuruşu yapsa da, bundan önce de oyuna çok fazla dahil olabiliyor.
Three Lions'ın oyun kurma konusunda yaratıcılık sıkıntısı çekmediği ve diğer oyuncuların endişe verici bir şekilde yetersiz kaldığı bir alanda kaptanlarının maçı değiştirecek bir katkı yapmasına ihtiyaç duyduğu için, bu kulüpteki yaklaşımını İngiltere milli takımında da tekrarlaması gerekip gerekmediği zaman zaman sorgulanıyor.
Kane geriye çekilmeli mi, yoksa ceza sahası içinde ve çevresinde kalmalı mı?
Ancak Waddle, Euro 2024'te sık sık eleştirilere maruz kalan Kane'in oyun tarzını değiştirmesi gerektiğine ikna olmuş değil. Bu efsanevi forvetin geriye çekilme eğilimini bastırması gerekip gerekmediğine dair sorulan soruya, eski İngiltere ve Tottenham yıldızı Waddle – NewBettingOffers.co.uk'un izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Tottenham'da da bunu yapmıştı. Bu onun oyun tarzı.
“Harry çok iyi bir oyuncu. Hiçbir zaman hıza güvenmedi. Düşünme hızına güvendi. Normalde bir forvet çok, çok hızlı ya da çok güçlüdür, hava toplarında iyidir. Harry farklı. O bir nevi 9/10 numara, ama bu sayede çok başarılı oluyor.
“Muhtemelen ‘Onu marke ettim, yakaladım’ diye düşünebilirsiniz. Penaltı alanında hareketleri çok iyi. Etrafta koşuşturup durmuyor. Harry’nin hızlı bir şey yaptığını asla görmezsiniz. Oyunu iyi okur.
“Bu sezon Bayern’de 10 numara olarak oynadığını gördüm ve 10 numara olarak çok, çok iyi oynadı. Aslında onu 10 numara olarak oynatıp, isterseniz Ollie Watkins gibi bir 9 numara ya da Marcus Rashford’u forvette oynatabilirsiniz. O 10 numarayı çok, çok iyi oynayabilir. Onu o pozisyonda oynarken gördüm.
“Bence ‘evet, o ceza sahasında gol atıyor’ demekle ilgili tartışmak zor, ama o beş yıldır gol atıyor. Dürüst olalım, o gol atmayı hiç bırakmadı. Doğru bir şey yapıyor.
“Hepimiz ‘orta sahaya dönmeni istemiyoruz, bunu yapmanı istemiyoruz’ diyoruz, ama bu onun yeteneklerinin bir parçası ve inan ya da inanma, gol atma şeklinin bir parçası. Sadece şunu söylemek isterim: Harry Kane'in son iki, üç, dört sezonda yaptıklarını yapmaya devam et dostum, çünkü maç başına gol ortalaman kesinlikle olağanüstü.”
- Getty
"It's Coming Home" mu? Kane ve İngiltere, Dünya Kupası zaferine gözlerini dikti
Kane, “bozuk değilse tamir etme” atasözünün tam bir örneği gibi görünüyor; verimliliği bu kadar yüksekken oyun stilinde değişiklik yapması için hiçbir neden yok. Gol üretimi durursa, o zaman bu durum yeniden değerlendirilebilir.
Şu anda olağanüstü bir performans sergiliyor ve Ballon d'Or ödülüne aday gösterileceği konuşuluyor. 2026'da 60 yıllık kupa hasreti sona erecekse, İngiltere'nin kaptanının sahada hangi pozisyonda oynadığı hiç önemli olmayacaktır.