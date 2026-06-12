Ancak Waddle, Euro 2024'te sık sık eleştirilere maruz kalan Kane'in oyun tarzını değiştirmesi gerektiğine ikna olmuş değil. Bu efsanevi forvetin geriye çekilme eğilimini bastırması gerekip gerekmediğine dair sorulan soruya, eski İngiltere ve Tottenham yıldızı Waddle – NewBettingOffers.co.uk'un izniyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Tottenham'da da bunu yapmıştı. Bu onun oyun tarzı.

“Harry çok iyi bir oyuncu. Hiçbir zaman hıza güvenmedi. Düşünme hızına güvendi. Normalde bir forvet çok, çok hızlı ya da çok güçlüdür, hava toplarında iyidir. Harry farklı. O bir nevi 9/10 numara, ama bu sayede çok başarılı oluyor.

“Muhtemelen ‘Onu marke ettim, yakaladım’ diye düşünebilirsiniz. Penaltı alanında hareketleri çok iyi. Etrafta koşuşturup durmuyor. Harry’nin hızlı bir şey yaptığını asla görmezsiniz. Oyunu iyi okur.

“Bu sezon Bayern’de 10 numara olarak oynadığını gördüm ve 10 numara olarak çok, çok iyi oynadı. Aslında onu 10 numara olarak oynatıp, isterseniz Ollie Watkins gibi bir 9 numara ya da Marcus Rashford’u forvette oynatabilirsiniz. O 10 numarayı çok, çok iyi oynayabilir. Onu o pozisyonda oynarken gördüm.

“Bence ‘evet, o ceza sahasında gol atıyor’ demekle ilgili tartışmak zor, ama o beş yıldır gol atıyor. Dürüst olalım, o gol atmayı hiç bırakmadı. Doğru bir şey yapıyor.

“Hepimiz ‘orta sahaya dönmeni istemiyoruz, bunu yapmanı istemiyoruz’ diyoruz, ama bu onun yeteneklerinin bir parçası ve inan ya da inanma, gol atma şeklinin bir parçası. Sadece şunu söylemek isterim: Harry Kane'in son iki, üç, dört sezonda yaptıklarını yapmaya devam et dostum, çünkü maç başına gol ortalaman kesinlikle olağanüstü.”