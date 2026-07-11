Bu nedenle, bir sonraki yıl bedelsiz ayrılmasını önlemek için, mevcut transfer döneminde bir ayrılık daha olası bir seçenek olarak görülüyordu. Her iki taraf da bu nedenle bu transferin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.

Transferin arkasındaki itici güç olarak Barcelona'nın baş antrenörü Hansi Flick gösteriliyor. Teknik direktörün forvet oyuncusuyla ortak bir geçmişi var: Eylül 2021'de Adeyemi, Flick yönetimindeki Alman A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi ve Ermenistan'a karşı 6-0 kazanılan maçta oyuna sonradan girerek ilk golünü attı.

Flick’in, kulüp içinde bu hızlı oyuncunun transferi için şiddetle savunduğu belirtiliyor. Bu girişim, oyuncunun menajerlik ajansı tarafından da desteklendi. Ünlü menajer Jorge Mendes’in yönettiği Gestifute ajansı, FC Barcelona’nın üst yönetimi ile mükemmel bağlantılara sahip. Mendes, Katalan kulübünde halihazırda Alejandro Balde ve Marc Casado’nun yanı sıra hücumdaki yıldız adayı Lamine Yamal’ı da temsil ediyor; bu durum, görüşmelerin önemli ölçüde hızlanmasını sağladı.