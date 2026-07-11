Bu gelişmeye göre, iki dev kulüp arasındaki müzakereler nihai bir ilerleme sağladı; zira daha önce oyuncu tarafı ile Katalanlar arasında bir uzlaşma sağlandığına dair haberler sızmıştı. Dortmund, bu anlaşma sayesinde o dönemki transferin toplam tutarını neredeyse tamamen karşılayabilecek bir mali tazminat elde etti.
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Olağan dışı transfer şartları! BVB’nin yıldızı, görünüşe göre FC Barcelona’ya transfer olmak üzere
BVB, bu kanat forveti için 22 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti alacak. Kolayca ulaşılabilir olarak değerlendirilen başarıya bağlı ek ödemelerle bu tutar 9 milyon avro daha artabilir.
Ayrıca Dortmund yetkilileri, sözleşmeye önemli bir yeniden satış maddesi eklediler: Adeyemi gelecekte Katalan kulübünden ayrılırsa, Siyah-Sarılar gelecek transfer bedelinin yüzde 35’ini alacak. Genel olarak, bu büyüklükteki bir anlaşma için oldukça sıra dışı şartlar söz konusu.
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Karim Adeyemi’nin BVB ile olan sözleşmesi ne zaman sona erecekti?
Transfer süreci son günlerde hızla ivme kazanmıştı. Kulübe yakın İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo, forvet oyuncusu ile mevcut İspanya şampiyonu arasındaki görüşmeleri ilk kez haber yapmıştı.
Kısa süre sonra, oyuncunun Barcelona’daki sözleşme detayları konusunda tam bir anlaşmaya varıldığı haberi geldi. Bu anlaşmanın ardından, 11 kez Almanya milli takımında forma giymiş olan oyuncu, BVB yönetimine transfer olmak istediğini açıkça bildirdi.
Forvetin sözleşmesi Haziran 2027’de sona ereceği için Borussia, harekete geçmek zorunda kaldı. Her iki tarafın mali beklentileri birbirinden önemli ölçüde farklı olduğu için, sözleşmenin olası bir uzatılmasına ilişkin görüşmelerin başından beri karmaşık olacağı düşünülüyordu.
Karim Adeyemi’nin menajeri transferi hızlandırdı
Bu nedenle, bir sonraki yıl bedelsiz ayrılmasını önlemek için, mevcut transfer döneminde bir ayrılık daha olası bir seçenek olarak görülüyordu. Her iki taraf da bu nedenle bu transferin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi.
Transferin arkasındaki itici güç olarak Barcelona'nın baş antrenörü Hansi Flick gösteriliyor. Teknik direktörün forvet oyuncusuyla ortak bir geçmişi var: Eylül 2021'de Adeyemi, Flick yönetimindeki Alman A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi ve Ermenistan'a karşı 6-0 kazanılan maçta oyuna sonradan girerek ilk golünü attı.
Flick’in, kulüp içinde bu hızlı oyuncunun transferi için şiddetle savunduğu belirtiliyor. Bu girişim, oyuncunun menajerlik ajansı tarafından da desteklendi. Ünlü menajer Jorge Mendes’in yönettiği Gestifute ajansı, FC Barcelona’nın üst yönetimi ile mükemmel bağlantılara sahip. Mendes, Katalan kulübünde halihazırda Alejandro Balde ve Marc Casado’nun yanı sıra hücumdaki yıldız adayı Lamine Yamal’ı da temsil ediyor; bu durum, görüşmelerin önemli ölçüde hızlanmasını sağladı.
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Yamal ile kapışacak mı? Adeyemi’yi Barça’da büyük bir rekabet bekliyor
Böylece Dortmund, 2022 yazında Salzburg’dan yaklaşık 30 milyon avro transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattığı ve beş yıllık sözleşme imzaladığı bir oyuncuyu kaybetti. Ruhr bölgesinde geçirdiği dört yıl boyunca Adeyemi toplam 146 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 36 gol attı.
İstatistiksel performansı sezonlar boyunca büyük ölçüde sabit kaldı; ancak forvet, en yüksek performansını özellikle Avrupa sahnesinde sergiledi. 2024/25 Şampiyonlar Ligi sezonunda on maçta beş gol attı; bir sonraki sezonda ise bu turnuvada oynadığı dokuz maçta üç gol kaydetti.
Katalonya’da yeni transferi, ilk 11’de yer almak için yoğun bir rekabet bekliyor. Sağ kanat pozisyonu, şu anda İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu için mücadele eden Yamal’a ayrılmış durumda. Ancak 18 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonda ciddi bir sakatlık eğilimi sergiledi ve fiziksel sorunlar nedeniyle neredeyse 100 gün sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı; bu durum Adeyemi’ye forma şansı yaratabilir.
Ole Book ve Lars Ricken'in başını çektiği Dortmund kadro planlayıcıları için bu transfer, transfer piyasasında yapılacak yeni yatırımlar için acil olarak ihtiyaç duyulan sermayeyi sağlıyor. BVB, bu yaz Güney Amerikalı yetenekler Kaua Prates ve Justin Lerma ile defans oyuncusu Joane Gadou'yu kadrosuna katarak, özellikle gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna kattı. Adeyemi’nin satışından elde edilecek kaynaklar, öncelikle orta sahadaki hâlâ boş olan pozisyonları uygun şekilde güçlendirmek için kullanılacak.
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