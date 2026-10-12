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Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Okoye'nin büyük hatası Torino'ya galibiyeti getirdi: Udinese'yi 2-1 yenen Torino, rakibine üst üste dördüncü yenilgisini yaşattı. Alaba ilk maçına çıktı

Torino - Udinese
Torino
Udinese
Serie A

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Serie A, 6. hafta

Torino-Udinese 2-1

Goller: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


Stadio Olimpico Grande Torino'da saat 20.45'te başlayan Torino ile Udinese arasındaki karşılaşma, Serie A'nın altıncı haftasını tamamladı. Ignazio Abate yönetimindeki Torino, Braganca ve Ekkelenkamp'ın gollerinin ardından, çıkışta Bertola'yla çarpışan Okoye'nin büyük hatası sonucu Kulenovic'in attığı golle maçı 2-1 kazandı: İki galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alan Torino'nun yedi puanı var. Kosta Runjaic yönetimindeki Udinese, umut verici bir başlangıcın ardından üst üste dört kez mağlup oldu. Konuk ekipte ilk maçına çıkan David Alaaba için de şanssız bir karşılaşmaydı.

  • GOLLER VE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

    67' - TORINO FARKI İKİYE ÇIKARDI, OKOYE'NİN BÜYÜK HATASINDA GOL KULENOVIC'TEN! Vlasic'in sağ kanattan yaptığı ortada Udinese kalecisi anlaşılmaz bir şekilde kalesinden fırlayıp Bertola ile çarpışıyor. Seken topu önünde bulan Hırvat oyuncu, boş kaleye gönderdiği topla skoru 2-1'e getiriyor.


    43' - UDINESE BERABERLİĞİ YAKALADI, EKKELENKAMP! Solet atağı başlatıyor, topu alan Ebosse eski Ajax oyuncusunu buluyor. İlk şutu engellenen Ekkelenkamp, ikinci denemesinde sol ayağıyla yerden sert vuruyor; ağır kalan Perri'nin yapabileceği bir şey yok. Skor 1-1.


    37' - KİLİDİ TORINO AÇTI, GOL BRAGANCA'DAN! Soldan kullanılan serbest vuruşta Che Adams dönerek yaptığı akrobatik vuruşla direği buluyor. Dönen topa en çabuk hamle yapan Portekizli oyuncu, yakın mesafeden Serie A'daki ilk golünü atarak Torino'yu öne geçiriyor.

  • MAÇIN KÜNYESİ:

    Torino-Udinese 2-1

    Goller: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)


    TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez (46' Ismajli); Belghali, Bragança (54' Ilkhan, 77' Gineitis), Mandragora, Cacciamani; Oristanio (54' Vlasic); Adams (65' Kulenovic), Simeone. Teknik direktör: Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah (60' Bertola), Solet, Ebosse; Vojvoda (72' Alaba), Karlstrom, Zarraga (72' Jovanovic), Kamara (81' Arizala); Ekkelenkamp, Chakvetadze; Gomez (72' Davies). Teknik direktör: Runjaic


    Sarı kart görenler: Bertola (U)

    Kırmızı kart görenler: -

    Asistler: -

    Hakem: Crezzini



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