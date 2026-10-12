Serie A, 6. hafta

Torino-Udinese 2-1

Goller: 37' Braganca (T), 43' Ekkelenkamp (U), 67' Kulenovic (T)





Stadio Olimpico Grande Torino'da saat 20.45'te başlayan Torino ile Udinese arasındaki karşılaşma, Serie A'nın altıncı haftasını tamamladı. Ignazio Abate yönetimindeki Torino, Braganca ve Ekkelenkamp'ın gollerinin ardından, çıkışta Bertola'yla çarpışan Okoye'nin büyük hatası sonucu Kulenovic'in attığı golle maçı 2-1 kazandı: İki galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alan Torino'nun yedi puanı var. Kosta Runjaic yönetimindeki Udinese, umut verici bir başlangıcın ardından üst üste dört kez mağlup oldu. Konuk ekipte ilk maçına çıkan David Alaaba için de şanssız bir karşılaşmaydı.