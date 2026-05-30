MVP Shai Gilgeous-Alexander'ın takımından yapılan açıklamaya göre, takımın diğer süperstarı Jalen Williams, uyluk sakatlığının yol açtığı devam eden sorunlar nedeniyle bir kez daha forma giyemeyecek.
Çeviri:
OKC için kötü haber! İki yıldız oyuncu, San Antonio Spurs'a karşı oynanacak kritik 7. maçı kaçıracak
SGA'nın ardından en skorer ikinci oyuncu olan Williams, Batı Konferansı Finalleri'nin üçüncü, dördüncü ve beşinci maçlarının yanı sıra Los Angeles Lakers'a karşı oynanan ikinci tur serisinin tamamını kaçırmıştı. Hâlâ rahatsızlık veren bu sakatlığı, ilk turda Phoenix Suns'a karşı oynanan 2. maçta geçirmişti.
"J-Dub", yalnızca Batı Konferansı Finalleri'nin açılış maçında en iyi performansını sergilemiş ve 37 dakikada 26 sayı (11/25 FG, 7 asist, 3 ribaund) kaydetmişti. Ancak 2. maçtan itibaren kendi vücudu yine planlarını bozdu. Sakatlığı 2. maçta tekrar nüksetti ve uzun bir ara vermesine rağmen 6. maçta da onu belirgin şekilde kısıtladı.
Baş antrenör Mark Daigneault da bunu vurguladı. "Belli ki yüzde 100 formunda değil," dedi All-Star oyuncusu hakkında. Thunder'ın 91-118'lik net bir mağlubiyetle tamamladığı serinin altıncı maçında, Williams on dakikada sadece bir sayı ve iki top kaybı kaydetti.
Williams, daha önce de normal sezonun büyük bir bölümünü kaçırmış ve sadece 33 maçta forma giyebilmişti. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezonun playofflarında da sağ el bileğindeki skapholunar bağında yırtık nedeniyle büyük acılar içinde oynamış ve şampiyonluğun ardından ameliyat olmak zorunda kalmıştı. "J-Dub", playofflar boyunca oynayabilmek için lidokain ve kortizon içeren "28 veya 29 enjeksiyon" aldığını bildirdi.
Ameliyatın ardından aylarca dinlenmek zorunda kalan oyuncu, ancak Kasım ayı sonunda sahalara geri dönmüştü.
- Getty Images Sport
OKC, Spurs maçında Ajay Mitchell'den de yoksun kalacak
Başlangıç beşinde Williams'ın yerine yine Jared McCain'in geçmesi bekleniyor. Sezon ortasında Philadelphia 76ers'tan sürpriz bir takasla gelen McCain, son iki playoff turunda maç başına 12,6 sayı kaydetti. Spurs'a karşı oynanan 3. maçta bu çaylak oyuncu 24 sayı atarak maçın kahramanı oldu.
Williams'ın yanı sıra, OKC'nin San Antonio Spurs ile oynayacağı belirleyici 7. maçta Ajay Mitchell de yine forma giyemeyecek. Guard, Spurs ile oynanan 3. maçta baldırından sakatlandı ve o zamandan beri dinlenmek zorunda kaldı.
Özellikle Lakers'a karşı oynanan yarı final serisinde Mitchell zaman zaman olağanüstü bir performans sergiledi ve LeBron James, Austin Reaves ve arkadaşlarına karşı 18, 20, 24 ve son maçta 28 sayı kaydetti. Zaten normal sezonda, 23 yaşındaki oyuncunun geçen yıla kıyasla gelişiminde ne kadar büyük bir adım attığı açıkça görülmüştü.
57 maçta ortalama 25,8 dakika sahada kaldı ve 13,6 sayı (48,5 FG%, 3,3 REB, 3,6 AST) kaydetti. Çaylak sezonunda ise bu rakamlar 16,6 dakika ve 6,5 sayıydı.