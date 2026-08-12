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'Öğrenmesi gerekiyor' - Virgil van Dijk'tan, yeni yıla kadar Liverpool forması giyemeyecek yeni transfer için tavsiye
Liverpool kaptanı, Ndukwe'yi "büyük yetenek" olarak övdü
Van Dijk, 18 yaşındaki stoperin Anfield'dan ayrılacak olmasına rağmen, genç savunmacı Ndukwe'nin yarattığı etkiden fazlasıyla etkilendi. Bu yılın başlarında Austria Wien ile varılan anlaşmanın ardından takıma katılan Avusturyalı savunmacı, bu yazki sezon öncesi programı boyunca Andoni Iraola'nın takımının değişmez isimlerinden biri oldu.
Van Dijk, genç takım arkadaşıyla ilgili konuşurken, "Elbette Amerika'daki sezon öncesi maçları izledim" dedi. "O büyük bir yetenek, iri bir çocuk ve öğrenmek istiyor. Onunla, özellikle son birkaç günde kısa bir konuşma yaptım. Onun için mesele sadece gelişimini sürdürmek. Sanırım kiralık gitmesi gerekiyor, bu yüzden bakalım yolu nereye düşecek. Evet [kiralık olarak gitmek zorunda olması üzücü].
"Kuralların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama gerçek şu ki kiralık gitmek zorunda ve nereye giderse gitsin öğrenmesi, daha iyi olması ve geri döndüğünde umarım orada kalmaya hazır olması gerekiyor."
- Getty Images Sport
Çalışma izni engeli ayrılığı zorunlu kılıyor
Ndukwe'nin önündeki temel engel, çalışma vizesi alabilmek için FA'den alınması gereken Governing Body Endorsement (GBE). Uygunluk için oyuncuların çeşitli performans kategorilerinde toplam 15 puana ulaşması gerekiyor, ancak genç oyuncu henüz bu eşiği aşamadı.
Bu idari engellere rağmen Ndukwe'nin değeri, Sunderland, Wrexham, Leeds United ve Monaco'ya karşı ilk 11'de başladığı maçlarda gösterdiği performansın ardından yüksek kalmaya devam ediyor. The Athletic, 18 yaşındaki oyuncunun şu anda kıta genelinden gelen güçlü teklifleri değerlendirdiğini ve Bundesliga, Portekiz ile Danimarka'daki kulüplerin ilgisinin bulunduğunu öne sürüyor. Daha üst sıradaki bir lige yapılacak transfer, savunmacının puan toplama sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak ve 2027'de Anfield'a dönüşünü mümkün kılacak.
Jacquet ve Araujo hakkındaki güncellemeler memnuniyetle karşılanır
Van Dijk ayrıca, AXA Training Centre'daki diğer yeni yüzlerle ilgili de bilgiler verdi. Bunlar arasında stoperler Ronald Araujo ve Jeremy Jacquet de vardı. Kaptan, Barcelona'dan kiralanan oyuncuyu kulüpte zaten sıcak bir şekilde karşılarken, bir yandan da forma giyemeyen Jacquet hakkında güncelleme paylaştı ve genç oyuncunun kısa sürede döneceği konusunda iyimserliğini korudu.
Van Dijk, "Jacquet'nin hiçbir antrenmanını görmedim. Onunla konuştum. Etrafta yürürken gördüm ve konuşuyoruz" diye ekledi. "Ben doktor değilim, bu yüzden durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama bu hafta sahalara dönebileceğine dair bir hissim var ve umarım bu en kısa sürede olur."
- Getty Images Sport
Takıma gelir gelmez etki yaratan isimler
Osasuna'dan 34,5 milyon £ karşılığında kadroya katılan Victor Munoz konusunda Van Dijk, hücum oyuncusunun İngiltere'deki yaşama patlayıcı başlangıcını övmekte gecikmedi. Munoz kısa süre önce ilk kez forma giydi ve antrenmanlarda üst düzey liderlik grubunun da dikkatini şimdiden çekti. Kaptan, yeni transferin fiziksel özelliklerinin, sezon öncesi programının son bölümünde takımın hücum seçeneklerine farklı bir boyut kattığını belirtti.
Van Dijk, Munoz hakkında, "Çarşamba günü de [antrenmanlara] başladı" dedi. "Çok hızlı ve kulübe getirebileceği kaliteyi görmek güzel oldu, bence çok iyi karşılandı. Şimdi onun bunu bir sonraki aşamaya taşıması gerekiyor."
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