Van Dijk, 18 yaşındaki stoperin Anfield'dan ayrılacak olmasına rağmen, genç savunmacı Ndukwe'nin yarattığı etkiden fazlasıyla etkilendi. Bu yılın başlarında Austria Wien ile varılan anlaşmanın ardından takıma katılan Avusturyalı savunmacı, bu yazki sezon öncesi programı boyunca Andoni Iraola'nın takımının değişmez isimlerinden biri oldu.

Van Dijk, genç takım arkadaşıyla ilgili konuşurken, "Elbette Amerika'daki sezon öncesi maçları izledim" dedi. "O büyük bir yetenek, iri bir çocuk ve öğrenmek istiyor. Onunla, özellikle son birkaç günde kısa bir konuşma yaptım. Onun için mesele sadece gelişimini sürdürmek. Sanırım kiralık gitmesi gerekiyor, bu yüzden bakalım yolu nereye düşecek. Evet [kiralık olarak gitmek zorunda olması üzücü].

"Kuralların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama gerçek şu ki kiralık gitmek zorunda ve nereye giderse gitsin öğrenmesi, daha iyi olması ve geri döndüğünde umarım orada kalmaya hazır olması gerekiyor."



