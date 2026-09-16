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'Ofsayta düşmem' - Manchester derbisinde Manchester United'a kabus olmak için ofsaytta kalmama sanatında ustalaşan Manchester City süperstarı Erling Haaland nasıl bunu başardı
Manchester derbisinde VAR hatası
Manchester City, Old Trafford'da Manchester United karşısında Haaland'ın 60. dakikadaki belirleyici golüyle gergin geçen maçta 1-0'lık galibiyet aldı. Gol, ilk olarak sahada iptal edildi ancak VAR müdahalesinin ardından Norveçli oyuncunun ofsaytta olmadığına hükmedildi.
Ancak Profesyonel Oyun Hakemleri Kurumu daha sonra önemli bir hata yapıldığını kabul etti ve golün geçerli sayılmaması gerektiğini belirtti. Pro Ref, takım arkadaşı Enzo Fernandez'in golü atan oyuncunun sadece birkaç metre yakınında ofsayt pozisyonunda aktif şekilde oyuna müdahale ettiğini kabul etti.
Hakem kurumu, VAR'ın Fernandez'in pozisyon üzerindeki öznel etkisini fark edemediğini doğruladı. Kurum, saha kenarında inceleme tavsiye edilmesi gerektiğini belirtirken, Manchester United'dan da "hüküm hatası" için özür dilendiğini ifade etti.
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Haaland ofsayt bayrağını kişisel algılıyor
Yan hakemin ilk anda bayrağını kaldırması Haaland'ı şaşkına çevirdi ve Norveçli yıldız, hakemin kararını kişisel algıladığını açıkladı. Golcü oyuncu maçın ardından Sky Sports'a, "Normalde ofsayta düşmem, bu yüzden [hakem] Michael Oliver'la konuştum ve beni ofsaytta gördüğünü düşünmesini biraz kişisel algıladığımı söyledim" dedi.
Manchester City'nin yıldızı, kulübeye doğru baktıktan sonra kararın büyük ihtimalle değiştirileceğini kısa sürede fark etti. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Enzo [Maresca]'ya, hocaya baktım ve bana başparmağıyla onay işareti verdi. Bu yüzden bunun gol olduğunu az çok anladım, ben de gidip kutlamaya hazırlanmış oldum."
Viaplay'in bayrağa ilk tepkisiyle ilgili sorusu üzerine Haaland, pozisyonuna dair herhangi bir şüpheyi umursamadı. "Hayır" yanıtını verdi. "Topun sekip geldiğini gördüm, bu yüzden biri dokundu galiba ya da öyle bir şey diye düşündüm, bilmiyorum."
Üst düzey zamanlamaya ömür boyu adanmışlık
Bu olağanüstü mekânsal farkındalık tesadüf değil. The Athletic'e göre Norveçli süperstar, City'ye katıldığından bu yana ofsayta düşme sıklığını ciddi şekilde azalttı; Borussia Dortmund'da 90 dakikada 0,55 olan oranı sadece 0,2'ye indi. Hatta son iki yılda Premier League'de ondan daha fazla kez ofsayta yakalanan 43 oyuncu oldu. Yaz aylarındaki Dünya Kupası maçlarında da kusursuz bir grafik çizdi ve beş karşılaşmanın tamamında ofsayt bayrağına takılmadı.
Haaland, bu üst düzey zamanlamayı, babasıyla birlikte geliştirdiği ve hayatı boyunca ofsayt tuzağını aşmaya adadığı çalışmaya bağlıyor. Daha önce verdiği bir röportajda, "Bryne'de 13 yaşımdan beri üzerinde çalıştığım bir şey ve hâlâ aynı tarzda oynuyorum... sadece artık daha çabuk, daha iyi ve daha hızlıyım" ifadelerini kullandı.
Teknolojinin oyuna girişi ise onun titiz yaklaşımını yalnızca doğruladı. Haaland, "VAR'la ofsayttaysanız hiç şansınız yok. Bence VAR bana daha da fazla yardımcı oldu, çünkü kararı alıyorsunuz" dedi. "Gerçek şu ki neredeyse hiç ofsayta düşmüyorum."
- Getty Images Sport
Hakem kurulu kapsamlı bir inceleme başlattı
Manchester City kritik derbi puanlarını kutlarken, hakem hatasının ardından ortaya çıkan tablo Old Trafford'daki VAR protokollerinin kuşkusuz kapsamlı şekilde gözden geçirilmesine yol açacak. Hakem kurulu, yüksek önem taşıyan karşılaşmalarda benzer öznel hataların önüne geçmek için olayla ilgili tam kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.
Haaland için odak noktası, durdurulamaz golcülük formunu sürdürmek olmaya devam ediyor. Elit seviye pozisyon disiplini istatistiksel olarak da kanıtlanan Norveçliyi ofsayt tuzağıyla avlamaya çalışmak, rakip savunmalar için artık daha da zor bir görev olacak.
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