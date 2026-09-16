Bu olağanüstü mekânsal farkındalık tesadüf değil. The Athletic'e göre Norveçli süperstar, City'ye katıldığından bu yana ofsayta düşme sıklığını ciddi şekilde azalttı; Borussia Dortmund'da 90 dakikada 0,55 olan oranı sadece 0,2'ye indi. Hatta son iki yılda Premier League'de ondan daha fazla kez ofsayta yakalanan 43 oyuncu oldu. Yaz aylarındaki Dünya Kupası maçlarında da kusursuz bir grafik çizdi ve beş karşılaşmanın tamamında ofsayt bayrağına takılmadı.

Haaland, bu üst düzey zamanlamayı, babasıyla birlikte geliştirdiği ve hayatı boyunca ofsayt tuzağını aşmaya adadığı çalışmaya bağlıyor. Daha önce verdiği bir röportajda, "Bryne'de 13 yaşımdan beri üzerinde çalıştığım bir şey ve hâlâ aynı tarzda oynuyorum... sadece artık daha çabuk, daha iyi ve daha hızlıyım" ifadelerini kullandı.

Teknolojinin oyuna girişi ise onun titiz yaklaşımını yalnızca doğruladı. Haaland, "VAR'la ofsayttaysanız hiç şansınız yok. Bence VAR bana daha da fazla yardımcı oldu, çünkü kararı alıyorsunuz" dedi. "Gerçek şu ki neredeyse hiç ofsayta düşmüyorum."