Uzun gecikmenin başlıca nedeni aslında Haaland’ın pozisyonu değil, Fernandez’in bir ofsayt ihlali yapıp yapmadığıydı. Arjantinli orta saha oyuncusu, top ceza sahasına oynandığı sırada açıkça ofsayt pozisyonundaydı ve uçarak kafa vuruşuyla ortaya bağlanmak için görünür bir hamlede bulundu.

Fernandez topa hamle yaptığı için, temas kuramamış olsa da gole müdahale gerekçesiyle iptal edilmesi yönünde anında itirazlar yükseldi. VAR ekibinin, oyuncunun hareketlerinin United savunmacılarının tehlikeyi uzaklaştırma becerisini etkileyip etkilemediğini ya da fiziksel olarak rakibin görüş çizgisini kapatıp kapatmadığını belirlemesi gerekiyordu.