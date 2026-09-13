Getty Images Sport
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Ofsayt KAOSU! VAR'ın Manchester City'den iki oyuncuyu Manchester United karşısında kontrol etmesinin ardından Erling Haaland'ın golü neden geçerli sayıldı
Haaland'ın golüyle Old Trafford'da tartışma çıktı
Manchester derbisi nadiren dramadan yoksun olur ve Old Trafford'daki son karşılaşma, Haaland'ın ağları bulmasıyla birlikte erken dakikalarda büyük bir tartışma yarattı. Norveçli golcü, Josko Gvardiol'dan gelen ve sekerek yön değiştiren ortaya dokundu, ancak yardımcı hakemin bayrağıyla sevinçler anında yarıda kaldı.
Ancak uzun ve kafa karıştırıcı bir bekleyişin ardından VAR hakemi Matt Donohue, sahadaki kararı bozdu, golü onayladı ve ev sahibi taraftarların öfkesini körükledi.
- Getty Images Sport
VAR, City'nin iki oyuncusunu kontrol ediyor
Karışıklık, inceleme sırasında mercek altına alınan tek değil, iki Manchester City oyuncusu olmasından kaynaklandı. Sonuçta topu ağlara gönderen isim Haaland olsa da, Enzo Fernandez'in ceza sahasının ortasındaki konumu durumu ciddi şekilde karmaşıklaştırdı.
Premier League'in yarı otomatik ofsayt teknolojisi sonunda netlik sağlamak için devreye sokuldu ve Haaland'ın, Gvardiol'un sol kanattan yaptığı ilk ortaya müdahale etmeye çalışırken hamle yapan Manchester United savunmacısı Patrick Dorgu'nun uzattığı ayağı nedeniyle aslında ofsaytta olmadığını gösterdi.
Enzo Fernandez müdahalesi tartışması
Uzun gecikmenin başlıca nedeni aslında Haaland’ın pozisyonu değil, Fernandez’in bir ofsayt ihlali yapıp yapmadığıydı. Arjantinli orta saha oyuncusu, top ceza sahasına oynandığı sırada açıkça ofsayt pozisyonundaydı ve uçarak kafa vuruşuyla ortaya bağlanmak için görünür bir hamlede bulundu.
Fernandez topa hamle yaptığı için, temas kuramamış olsa da gole müdahale gerekçesiyle iptal edilmesi yönünde anında itirazlar yükseldi. VAR ekibinin, oyuncunun hareketlerinin United savunmacılarının tehlikeyi uzaklaştırma becerisini etkileyip etkilemediğini ya da fiziksel olarak rakibin görüş çizgisini kapatıp kapatmadığını belirlemesi gerekiyordu.
- Getty Images Sport
Fernandez'ın hareketi tartışma başlattı
Sonuç olarak hakemler, Fernandez'in topa dokunmadığına ve faul verilmesini gerektirecek şekilde oyuna müdahale etmediğine hükmetti. Bu, Manchester United'ın kabullenmesi zor bir karardı; çünkü arka direkte Lisandro Martinez, Fernandez ile Haaland'ın arasında konumlanmıştı. Martinez'in Fernandez'in hareketinden etkilendiği ve top Haaland'a ulaşmadan önce belki de bir an tereddüt ettiği yönünde güçlü bir argüman var.
Bu itirazlara rağmen gol geçerli sayıldı ve City, Phil Foden'ın ilk yarıda Bruno Fernandes'le ilgili bir akıl almaz an sonrası kırmızı kart görmesinin ardından zaten sıkıntı yaşadığı maçta United'ı geriye düşürdü.
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