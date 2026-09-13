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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

Ofsayt KAOSU! VAR'ın Manchester City'den iki oyuncuyu Manchester United karşısında kontrol etmesinin ardından Erling Haaland'ın golü neden geçerli sayıldı

E. Haaland
M.City
M. United - M.City
M. United
Premier Lig
E. Fernandez
L. Martinez

Manchester City, hareketli geçen Manchester derbisinde Erling Haaland'la öne geçti, ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından gelen açılış golü tartışmaların gölgesinde kaldı. Norveçli yıldız bir kilometre taşı niteliğindeki golünü daha kutlarken, Manchester United taraftarları Old Trafford'da ofsayt kuralının inceliklerini sorguladı.

  • Haaland'ın golüyle Old Trafford'da tartışma çıktı

    Manchester derbisi nadiren dramadan yoksun olur ve Old Trafford'daki son karşılaşma, Haaland'ın ağları bulmasıyla birlikte erken dakikalarda büyük bir tartışma yarattı. Norveçli golcü, Josko Gvardiol'dan gelen ve sekerek yön değiştiren ortaya dokundu, ancak yardımcı hakemin bayrağıyla sevinçler anında yarıda kaldı.

    Ancak uzun ve kafa karıştırıcı bir bekleyişin ardından VAR hakemi Matt Donohue, sahadaki kararı bozdu, golü onayladı ve ev sahibi taraftarların öfkesini körükledi.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    VAR, City'nin iki oyuncusunu kontrol ediyor

    Karışıklık, inceleme sırasında mercek altına alınan tek değil, iki Manchester City oyuncusu olmasından kaynaklandı. Sonuçta topu ağlara gönderen isim Haaland olsa da, Enzo Fernandez'in ceza sahasının ortasındaki konumu durumu ciddi şekilde karmaşıklaştırdı.

    Premier League'in yarı otomatik ofsayt teknolojisi sonunda netlik sağlamak için devreye sokuldu ve Haaland'ın, Gvardiol'un sol kanattan yaptığı ilk ortaya müdahale etmeye çalışırken hamle yapan Manchester United savunmacısı Patrick Dorgu'nun uzattığı ayağı nedeniyle aslında ofsaytta olmadığını gösterdi.

  • Enzo Fernandez müdahalesi tartışması

    Uzun gecikmenin başlıca nedeni aslında Haaland’ın pozisyonu değil, Fernandez’in bir ofsayt ihlali yapıp yapmadığıydı. Arjantinli orta saha oyuncusu, top ceza sahasına oynandığı sırada açıkça ofsayt pozisyonundaydı ve uçarak kafa vuruşuyla ortaya bağlanmak için görünür bir hamlede bulundu.

    Fernandez topa hamle yaptığı için, temas kuramamış olsa da gole müdahale gerekçesiyle iptal edilmesi yönünde anında itirazlar yükseldi. VAR ekibinin, oyuncunun hareketlerinin United savunmacılarının tehlikeyi uzaklaştırma becerisini etkileyip etkilemediğini ya da fiziksel olarak rakibin görüş çizgisini kapatıp kapatmadığını belirlemesi gerekiyordu.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Fernandez'ın hareketi tartışma başlattı

    Sonuç olarak hakemler, Fernandez'in topa dokunmadığına ve faul verilmesini gerektirecek şekilde oyuna müdahale etmediğine hükmetti. Bu, Manchester United'ın kabullenmesi zor bir karardı; çünkü arka direkte Lisandro Martinez, Fernandez ile Haaland'ın arasında konumlanmıştı. Martinez'in Fernandez'in hareketinden etkilendiği ve top Haaland'a ulaşmadan önce belki de bir an tereddüt ettiği yönünde güçlü bir argüman var.

    Bu itirazlara rağmen gol geçerli sayıldı ve City, Phil Foden'ın ilk yarıda Bruno Fernandes'le ilgili bir akıl almaz an sonrası kırmızı kart görmesinin ardından zaten sıkıntı yaşadığı maçta United'ı geriye düşürdü.

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