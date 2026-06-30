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'Öfkeli' Zlatan Ibrahimovic, eski Barcelona teknik direktörünün milli takımın 'kimliğini' ortadan kaldırdığını gördükten sonra, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin TÜM sorumluluğunu Ronald Koeman'a yükledi
Taktiksel bir risk, felakete yol açar
Oranje, pes etmeyen Fas takımı karşısında maçın sonlarında elde ettiği üstünlüğü koruyamayınca 32'li turda elendi. Koeman, şaşırtıcı bir şekilde her zamanki taktik şemasından saparak 32 maçlık seride ilk kez son derece konservatif bir beşli savunma dizilişi sahaya sürdü. Cody Gakpo'nun ikinci yarıda attığı açılış golü, takımın turu geçmesini garantilemiş gibi görünüyordu, ancak uzatma dakikalarında gelen yıkıcı bir beraberlik golü maçı uzatmalara taşıdı ve ardından yaşanan talihsiz penaltı atışları, Hollanda'yı 3-2'lik bir yenilgiye mahkum etti.
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Ibrahimovic, olumsuz yaklaşımı kınadı
FOX Sports’ta yorumcu olarak görev yapan İbrahimoviç, Koeman yönetimindeki takımın sahada tanınmaz bir hal almasına öfkesini dile getirdi.
Ibrahimovic şöyle konuştu: "Bu yenilgi Koeman'ın suçu çünkü bu Hollanda takımını tanıyamadım. Hollanda'nın kimliğine uymayan bir oyunla kaybetti. Bu beni kızdırıyor.
"Bana hep şöyle öğretildi: saldır, saldır, saldır. Bu, Hollanda'nın kimliği değil. Bugün Koeman, kaybetmemek için oynayan bir İtalyan teknik direktör gibi görünüyordu; oysa Hollanda her zaman kazanmak için oynar. Kaybedecekseniz, en azından kendi kimliğinizle kaybedin ve onu değiştirmeyin.
"Bu, benim alışık olduğum Hollanda değildi. Oynama tarzlarından da rahat hissetmedikleri anlaşılıyordu. Top hakimiyeti yoktu, hücum futbolu yoktu... Durum gerçekten çok kötüydü ve bunun tüm sorumluluğu Koeman’a aitti. Hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle gitmedi."
'Açıkça farklı bir vizyonu vardı'
Bu eleştiri tek başına kalmadı; Arsenal ve Fransa efsanesi Thierry Henry de bu pragmatik taktik değişikliği karşısında benzer bir şaşkınlığını dile getirdi.
Henry, eski Barcelona teknik direktörünün karar verme süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bir orta saha oyuncusunu oyundan alıp yerine bir savunma oyuncusu sokuyorsunuz... Bunu yaparak, aslında Fas'tan korktuğunuzu söylüyorsunuz. Elbette bunu yapmaya hakkınız var. Kazanırsanız haklısınız, kaybederseniz haksızsınız. Gerçekten şaşırdım çünkü Hollanda normalde böyle oynamaz. Ancak Koeman'ın açıkça farklı bir vizyonu vardı."
- Getty Images Sport
Yönetimsel belirsizlik Oranje’yi sarmış durumda
Monterrey’de tarihin en kötü penaltı atışları performansının ardından Hollanda kampı üzerinde bir belirsizlik bulutu dolaşıyor. Takımın bariz kimlik krizine ilişkin ciddi iç soruşturmalar şimdiden başlamış durumda. Her yönden baskı artarken, Koeman’ın görevinden istifa edip etmemeyi düşündüğü bildirildiğinden, dikkatler şimdilik teknik direktör koltuğuna odaklanmış durumda.