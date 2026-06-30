'Öfkeli' Zlatan Ibrahimovic, eski Barcelona teknik direktörünün milli takımın 'kimliğini' ortadan kaldırdığını gördükten sonra, Hollanda'nın Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin TÜM sorumluluğunu Ronald Koeman'a yükledi

FOX Sports’ta yorumcu olarak görev yapan İbrahimoviç, Koeman yönetimindeki takımın sahada tanınmaz bir hal almasına öfkesini dile getirdi.

Ibrahimovic şöyle konuştu: "Bu yenilgi Koeman'ın suçu çünkü bu Hollanda takımını tanıyamadım. Hollanda'nın kimliğine uymayan bir oyunla kaybetti. Bu beni kızdırıyor.

"Bana hep şöyle öğretildi: saldır, saldır, saldır. Bu, Hollanda'nın kimliği değil. Bugün Koeman, kaybetmemek için oynayan bir İtalyan teknik direktör gibi görünüyordu; oysa Hollanda her zaman kazanmak için oynar. Kaybedecekseniz, en azından kendi kimliğinizle kaybedin ve onu değiştirmeyin.

"Bu, benim alışık olduğum Hollanda değildi. Oynama tarzlarından da rahat hissetmedikleri anlaşılıyordu. Top hakimiyeti yoktu, hücum futbolu yoktu... Durum gerçekten çok kötüydü ve bunun tüm sorumluluğu Koeman’a aitti. Hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle gitmedi."