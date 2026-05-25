'Öfkeli' Wayne Rooney, Manchester City'nin Aston Villa ile oynadığı veda maçında Bernardo Silva ve John Stones için oluşturulan şeref kordonunu sert bir şekilde eleştirdi
Rooney, maç sırasındaki kutlamaları eleştirdi
Aston Villa maçında, hem Silva hem de Stones ikinci yarıda oyundan çıkarken her iki takımın oyuncuları tarafından şeref kıtası ile uğurlandı. Bu jestler, ikilinin City’ye yaptığı büyük katkıları onurlandırmak amacıyla yapılmış olsa da, Rooney bu hareketlerin birinci lig maçında tamamen uygunsuz bir zamanlamayla yapıldığını düşündü.
Rooney, BBC Match of the Day programına "Bu inanılmaz" dedi. "Bu sezon birkaç şey gördüm ve futbol dünyasında bu tür olayların yaşanması beni üzüyor. Bernardo Silva ve John Stones, Manchester City için inanılmaz bir performans sergiledi ve bunu hak ediyorlar, ancak bunu maçtan sonra yapmalıydılar. Aston Villa takımında olsaydım, çok sinirlenirdim."
Shearer, Rooney'nin hayal kırıklığını paylaşıyor
Silva, skor berabereyken maçın 60. dakikasına gelmeden oyundan alındı ve aynı durum yirmi dakika sonra Stones için de tekrarlandı. Eleştirmenler, özellikle Villa’nın maçın son düdüğü çalınana kadar Avrupa kupaları için hâlâ şansı varken, bu tür davranışların Premier Lig’in itibarını zedelediğini öne sürdü.
Eski Newcastle United forveti Alan Shearer, Rooney'nin hayal kırıklığını paylaşarak, Unai Emery'nin takımının törenlere katılmayı kabul etmesine şaşırdığını itiraf etti. Shearer, "Villa'nın bunu kabul etmesine şaşırdım, özellikle de maçın bitmesine bu kadar zaman varken," dedi. "Yani, bir oyuncu değişikliği için yarım saat, biraz fazla yarım saat kalmışken, evet, ben de Wayne'in tarafındayım. Maç devam ederken bunun büyük bir hayranı değilim."
Guardiola'nın duygusal son vedası
Bu maç, Cityzens için bir dönemin sonu oldu ve Pep Guardiola’nın tarihi on yıllık görev süresinin kapanışını işaret etti. Kutlama havasına rağmen, konuk takım sahada partiyi bozdu; Ollie Watkins’in attığı iki gol, Villa’ya 2-1’lik galibiyeti getirdi. Ancak, ünlü teknik direktörün Manchester’daki kupa dolu dönemini noktalarken ev sahibi takımın yedek kulübesinden fışkıran duygular karşısında bu sonuç ikinci planda kaldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Guardiola, "çok yorgun" olduğunu itiraf etti ve 2016'dan beri kurduğu bağları düşünürken gözyaşlarına boğuldu. İspanyol teknik adam, oyuncuların Silva ve Stones'un ayrılışına verdikleri tepkiyi görmekten dolayı sonunda kendini tutamadığını belirterek, takım içindeki derin bağı vurguladı.
Dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen Etihad'da galip gelmek
City efsanelerine odaklanırken, Villa son sıralamayı etkileyecek bir galibiyet elde edecek kadar profesyonel bir tutum sergiledi. Avrupa Ligi zaferi sayesinde gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi’ndeki yerlerini çoktan garantilemiş olsalar da, bu galibiyet onları Liverpool’un önüne geçirerek dördüncü sıraya yükseltti. Bu durum, katsayı sıralaması üzerinde önemli bir domino etkisi yarattı ve sonuçta Portekiz devi Sporting CP’nin ön eleme turlarını atlamasına yardımcı oldu.
City için bu yenilgi, Guardiola'nın yönetiminde kazanılan 20 büyük kupayı kutlamak için tasarlanan bir günde nadir görülen bir leke oldu. Antoine Semenyo başlangıçta ev sahibi takıma üstünlük sağlamıştı, ancak veda amaçlı oyuncu değişiklikleri sırasında yoğunluğun azalması, Villa'nın kontrolü ele geçirmesine olanak tanıdı. Guardiola dönemi sona ererken, oyunun rekabet ruhunu bozmadan ayrılan efsaneleri nasıl onurlandırılacağına dair tartışmaların devam edeceği görülüyor.