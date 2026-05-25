'Öfkeli' Wayne Rooney, Manchester City'nin Aston Villa ile oynadığı veda maçında Bernardo Silva ve John Stones için oluşturulan şeref kordonunu sert bir şekilde eleştirdi

Aston Villa maçında, hem Silva hem de Stones ikinci yarıda oyundan çıkarken her iki takımın oyuncuları tarafından şeref kıtası ile uğurlandı. Bu jestler, ikilinin City’ye yaptığı büyük katkıları onurlandırmak amacıyla yapılmış olsa da, Rooney bu hareketlerin birinci lig maçında tamamen uygunsuz bir zamanlamayla yapıldığını düşündü.

Rooney, BBC Match of the Day programına "Bu inanılmaz" dedi. "Bu sezon birkaç şey gördüm ve futbol dünyasında bu tür olayların yaşanması beni üzüyor. Bernardo Silva ve John Stones, Manchester City için inanılmaz bir performans sergiledi ve bunu hak ediyorlar, ancak bunu maçtan sonra yapmalıydılar. Aston Villa takımında olsaydım, çok sinirlenirdim."











