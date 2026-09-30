Komisyon, Manchester City'nin ticari ortaklarla "sahte" sözleşmeler düzenlediğini tespit etti. Bu düzenlemeler, kulüp gelirlerini yapay olarak şişirdi ve maliyetleri önemli ölçüde düşürdü. Ortaya çıkan bu anlaşmalar, belirtilen dönem boyunca Manchester City'deki mali yapıyı 900 milyon sterlinden fazla bozdu.

Ayrıca kulüp, soruşturmayla iş birliği yapmamasına ilişkin suçlamaların büyük bölümünden de suçlu bulundu. Premier League İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, bağımsız kararın kulübün yaklaşık on yıl boyunca organizasyonun kurallarını "sistematik" şekilde ihlal ettiğini ortaya koyduğunu ve bunun eşi benzeri görülmemiş olası cezaların önünü açtığını belirtti.