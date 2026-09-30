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Moataz Elgammal
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Öfkeli taraftarlar, suçlu finansal hükmün ardından Etihad Stadyumu dışındaki Manchester City armasına zarar verdi

M.City
Premier Lig

Manchester City'nin Etihad Stadyumu dışındaki dev arması, finansal kararla ilgili bomba etkisi yaratan hükmün ardından hakaret içeren bir ifadeyle tahrip edildi. Kulüp, bağımsız bir komisyonun onları 900 milyon £ tutarındaki ağır mali ihlallerden suçlu bulmasının ardından şu anda kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşı karşıya. Süren yansımalarla birlikte gerilim şimdi kaynama noktasına ulaşıyor.

  • Etihad'da vandalizm

    The Sun'ın haberine göre, Etihad Stadyumu'nun dışında yer alan dev Manchester City arması müstehcen bir hakaretle tahrip edildi. Bazı taraftarlar, ortalığı karıştıran kararın hemen ardından öfkelerini stadyumun dış cephesinden çıkardı.

    Premier League salı günü, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi mali kuralların ciddi şekilde ihlal edilmesiyle ilgili tüm suçlamalardan suçlu bulduğunu doğruladı. Bu ihlaller, 2009-10 ile 2017-18 arasında dokuz sezonluk bir dönemde gerçekleşti ve kulübün yakın tarihindeki en çalkantılı dönemlerden birine işaret ederken, takım olası sportif yaptırımlarla karşı karşıya bulunuyor.


  • Yapay gelirler ve kural ihlalleri

    Komisyon, Manchester City'nin ticari ortaklarla "sahte" sözleşmeler düzenlediğini tespit etti. Bu düzenlemeler, kulüp gelirlerini yapay olarak şişirdi ve maliyetleri önemli ölçüde düşürdü. Ortaya çıkan bu anlaşmalar, belirtilen dönem boyunca Manchester City'deki mali yapıyı 900 milyon sterlinden fazla bozdu.

    Ayrıca kulüp, soruşturmayla iş birliği yapmamasına ilişkin suçlamaların büyük bölümünden de suçlu bulundu. Premier League İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, bağımsız kararın kulübün yaklaşık on yıl boyunca organizasyonun kurallarını "sistematik" şekilde ihlal ettiğini ortaya koyduğunu ve bunun eşi benzeri görülmemiş olası cezaların önünü açtığını belirtti.

  • Kulüp, mutlak masumiyetini koruyor

    Zarar verici bulgulara ve statta yaşanan vandallığa rağmen, Manchester City kararı sert bir dille reddetti ve tamamen masum olduğunu savunmaya devam etti. Kulüp, temyize gitme niyetini doğrulayan meydan okuyan bir açıklama yayımladı; komisyonun görüşünün "hukuk, ilke ve olgu açısından açık maddi hatalar" içerdiğini savundu ve kararı "güvenli değil" olarak nitelendirdi.

    Ayrıca Manchester City şu açıklamayı yaptı: "Kulüp, Premier League tarafından yöneltilen suçlamalar karşısında masumdur ve bu davayla ilgili tüm pozisyonlarını destekleyen, çürütülemez nitelikte kapsamlı bir kanıt bütünü mevcuttur."

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    Manchester City için sırada ne var?

    Manchester City'nin, komisyonun yıkıcı bulgularına itiraz hakkını resmen kullanabilmesi için 2 Ekim Cuma gününe kadar süresi var. Henüz herhangi bir özel yaptırım uygulanmış değil ancak kulüp ile Premier League arasındaki bu benzeri görülmemiş hukuk mücadelesi sürerken, ayrı bir duruşma verilecek cezanın tam olarak ne olacağını belirleyecek.

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