"Bugün kendimize karşı kaybettik, İspanya’ya karşı değil, hakeme karşı da değil. Hepiniz biliyorsunuz: Herkes bizden korkuyordu. Bizi eleyebilen tek takım bizdik," diyen Cherki, rakip İspanya’yı, Furia Roja’nın Fransızlara verdiği taktik ders nedeniyle övdü.

"Teknik olarak, taktiksel olarak ve bire bir mücadelelerde yenildik. Bu büyük bir hayal kırıklığı. İstediğimiz gibi oynamadık. Bizi şimdiye kadar izlemediniz mi? Kendi futbolumuzu oynadığımızda olağanüstü oluyor. Ama bugün onlar istedikleri gibi oynadılar," diye devam eden 22 yaşındaki oyuncu, ardından yarı final öncesinde, Dünya Kupası’ndaki önceki maçlardaki büyük üstünlük nedeniyle İspanya maçı öncesinde belki de biraz fazla kibirli davranılmış olabileceğine dair tartışmalı bir şüphe dile getirdi.