Turnuva boyunca altı maçta toplam sadece 79 dakika sahada kalan Euqipe Tricolore’nin ünlü kısmi çalışma programındaki oyuncusu, maçın ardından toplanan gazetecilerin önünde öfkesini patlattı. Takımının son derece etkisiz performansını bir dakika boyunca sert bir dille eleştirdi. Bu eleştiride, hafif bir kibir suçlaması da yer alıyordu.
Çeviri:
Öfkeli sözler, kibir suçlamaları ve röportajın yarıda kesilmesi: Fransa’nın yıldızı, İspanya’ya karşı Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından kendini tutamadı
"Bugün kendimize karşı kaybettik, İspanya’ya karşı değil, hakeme karşı da değil. Hepiniz biliyorsunuz: Herkes bizden korkuyordu. Bizi eleyebilen tek takım bizdik," diyen Cherki, rakip İspanya’yı, Furia Roja’nın Fransızlara verdiği taktik ders nedeniyle övdü.
"Teknik olarak, taktiksel olarak ve bire bir mücadelelerde yenildik. Bu büyük bir hayal kırıklığı. İstediğimiz gibi oynamadık. Bizi şimdiye kadar izlemediniz mi? Kendi futbolumuzu oynadığımızda olağanüstü oluyor. Ama bugün onlar istedikleri gibi oynadılar," diye devam eden 22 yaşındaki oyuncu, ardından yarı final öncesinde, Dünya Kupası’ndaki önceki maçlardaki büyük üstünlük nedeniyle İspanya maçı öncesinde belki de biraz fazla kibirli davranılmış olabileceğine dair tartışmalı bir şüphe dile getirdi.
Fransa, İspanya maçı öncesinde fazla kibirli miydi? "Bugün kendi kendimize yenildik"
Fransa, yarı final öncesinde tüm Dünya Kupası maçlarını son derece üstün ve ikna edici bir şekilde kazanmıştı. Eleme turlarında, 1998 ve 2018 Dünya Şampiyonu, İspanya ile karşılaşana kadar tek bir gol bile yememişti. Kylian Mbappé, Michael Olise ve Ousmane Dembélé’den oluşan olağanüstü hücum üçlüsünün liderliğindeki Equipe Tricolore, yarı finale adeta çocuk oyuncağı gibi yükseldi.
"Belki de işler çok kolay olduğunda, diğer herkesten üstün olduğumuzu düşünüyoruz," diye tahminde bulunan Cherki, şöyle devam etti: "İşleri karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok, bugün kendi kendimize yenildik. Ve bu konuyu kapatıyorum."
Manchester City’nin hücum yıldızına, sahaya daha erken çıkmak isteyip istemediği sorulduğunda – Cherki, şaşırtıcı ve endişe verici hatalar yapan Olise’nin yerine 72. dakikada oyuna girmişti – muhabire sertçe çıkıştı. “Ne sanıyorsun ki?” diye patladı, ardından başka soruya izin vermedi ve röportajı yarıda kesti.
- Getty Images
Fransa, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya karşı korkunç istatistiklerle karşı karşıya
Maç sonrası açıklanan korkunç istatistikler, özellikle normalde her zaman çok tehlikeli olan hücum hattı göz önüne alındığında, Equipe Tricolore’nin İspanyol savunma bloğuna ne kadar üstünlük sağlayamadığını açıkça ortaya koydu. Veri sağlayıcısı Opta’ya göre, bir takımın beklenen gol sayısını ölçen xGoals değeri, ilk 45 dakikanın ardından Fransa için sadece 0,04 olarak kaydedildi. Bundan daha tehlikesiz bir durum olamazdı.
Equipe Tricolore’nin sadece iki şutu kaydedildi; bunların hiçbiri kaleye isabet etmedi, hiçbiri de ceza sahası içinden atılmadı. Buna karşılık, Les Bleus ilk yarı bitiminde üç kez ofsayt pozisyonunda yakalandı.
2026 Dünya Kupası’nın ilk yarı finaline hafif favori olarak başlayan Fransızlar, ikinci yarıda da uzun süreler boyunca tehlikesiz kaldı. xGoals değeri, 90 dakikanın ardından da genel tabloyu oldukça iyi özetledi ve maçın sonunda zayıf bir 0,3 seviyesindeydi.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun