'Öfkeli' Roy Keane, Nottingham Forest maçındaki 'sirk gösterisi' benzeri davranışları nedeniyle Bruno Fernandes ve Manchester United takım arkadaşlarını sert bir şekilde eleştirdi
Keane, Fernandes’in asist rekoruna gösterilen ilgiye öfkelendi
Eski Manchester United kaptanı, Forest’ı 3-2 yendikleri maçta Fernandes’in bireysel istatistiklerine odaklanan kulübün mevcut kadrosunu eleştirdi. Maç sırasında Fernandes, 2025-26 Premier Lig sezonundaki 20. asistini kaydederek Thierry Henry ve Kevin De Bruyne’nin kırdığı tek sezon rekoruna ulaştı.
"O konuda çok öfkelenmiştim"
Ancak Keane, bu dönüm noktasına gösterilen tepkiye öfkelendi. The Overlap programında konuşan Keane, özellikle Bryan Mbeumo’nun golünden sonra Fernandes’in istatistiklerine gösterilen ilgiyi eleştirdi. Keane, yorumcu arkadaşı Gary Neville’in Fernandes’in başarısını “muazzam bir başarı” olarak nitelendirmesinin ardından hayal kırıklığını dile getirdi.
Keane, "Hafta sonu United'da duyduklarım, dürüst olmak gerekirse, beni çok öfkelendirdi" dedi. "Asistleri hakkındaki tüm konuşmalar ve oyuncuların asistlerden bahsetmesi. Maçtan sonra röportaj verdi – ben de onu izliyordum – ve herkes asistlerinden bahsediyordu, hatta oyuncular bile, maç onun asistleri hakkındaydı."
Keane, “sirk gösterisi” zihniyetini sert bir dille eleştirdi
Keane, Fernandes’in bireysel performansına gösterilen ilginin, takımın zihniyetindeki daha geniş kapsamlı bir sorunu yansıttığını öne sürdü. Oyuncuların asist karşısındaki tepkisini eleştiren Keane, golü atan oyuncunun daha fazla takdir görmesi gerektiğini savundu.
"Maçtan sonra röportaj verildi ve Manchester United'ın kaptanı, 'Evet, birkaç kez şut atmam gerekirdi ama onlara pas verdim' dedi," diye ekledi. "Vay canına. Bir futbolcunun zihniyeti nasıl olur da maça çıkıp bireysel rekorlardan bahsedebilir? Eğer böyle bir şey olursa, o istatistikleri zaten elde edecektir, ama hafta sonu Manchester United'ın performansının ana konusu haline gelmesi..."
"Hepsinden utanç duydum. O asist yaptığında tüm oyuncular ona yöneldi, peki ya golü atan adam ne oldu? Dün takımın bu zihniyetiyle, iki gol yiyip de herkes onun asist rekoruna eşitlediği için sevinçten uçarken, o kupa kazanamayacak. Akıl almaz bir şey. Akıl almaz. Bu bir sirk gösterisi."
Şimdi ne olacak?
Tartışmalara rağmen Fernandes'in sahadaki görevlerine odaklanmaya devam etmesi bekleniyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 24 Mayıs'ta Brighton deplasmanında oynayacakları bir Premier Lig maçı daha var.