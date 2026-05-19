'Öfkeli' Roy Keane, Nottingham Forest maçındaki 'sirk gösterisi' benzeri davranışları nedeniyle Bruno Fernandes ve Manchester United takım arkadaşlarını sert bir şekilde eleştirdi

Keane, Fernandes’in bireysel performansına gösterilen ilginin, takımın zihniyetindeki daha geniş kapsamlı bir sorunu yansıttığını öne sürdü. Oyuncuların asist karşısındaki tepkisini eleştiren Keane, golü atan oyuncunun daha fazla takdir görmesi gerektiğini savundu.

"Maçtan sonra röportaj verildi ve Manchester United'ın kaptanı, 'Evet, birkaç kez şut atmam gerekirdi ama onlara pas verdim' dedi," diye ekledi. "Vay canına. Bir futbolcunun zihniyeti nasıl olur da maça çıkıp bireysel rekorlardan bahsedebilir? Eğer böyle bir şey olursa, o istatistikleri zaten elde edecektir, ama hafta sonu Manchester United'ın performansının ana konusu haline gelmesi..."

"Hepsinden utanç duydum. O asist yaptığında tüm oyuncular ona yöneldi, peki ya golü atan adam ne oldu? Dün takımın bu zihniyetiyle, iki gol yiyip de herkes onun asist rekoruna eşitlediği için sevinçten uçarken, o kupa kazanamayacak. Akıl almaz bir şey. Akıl almaz. Bu bir sirk gösterisi."