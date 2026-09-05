AFP
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Öfkeli Roberto De Zerbi, bir Premier League'de daha golsüz berabere kalınmasının ardından Tottenham'ın etkisiz hücumunu eleştirdi
De Zerbi hücumda gelişim talep ediyor
Tottenham, cumartesi günü 0-0 berabere kalmasının ardından, 1974'ten bu yana ilk kez ilk üç maçında gol atamadı. Roberto De Zerbi, Oliver Glasner ve ekibine karşı rakip kaleciyi test edemeyen 165 milyon sterlinlik hücum hattı nedeniyle öfkeden deliye döndü.
Teknik direktör, kötü tercihlerin takımına pahalıya mal olduğu birkaç kaçan fırsata dikkat çekti. De Zerbi, "Son bölgede gelişmemiz gerekiyor" dedi. "Gelişmemiz, daha iyi kararlar vermemiz ve son bölgede önemli bir şey yapmaya yaklaşınca daha sakin kalmamız gerekiyor."
- AFP
Yanlış karar alma Tottenham'a pahalıya mal oldu
De Zerbi, Tottenham'ın umut vadeden hücum pozisyonlarını boşa harcadığı belirli anlara dikkat çekti. Oyuncuların, önlerinde net seçenekler olmasına rağmen yanlış pası tercih ettiğini belirtti. "Omar Marmoush şut çektiğinde ve top auta gittiğinde, Andy Robertson bindirme yapıyordu. Doğru kararı vermiş olsaydık, Mohammed Kudus arka direkte gol atmak için bekliyordu" diye açıkladı.
"Kaç ortayı arka direğin ötesine gönderdik? Mathys Tel, iki kez. Savio, bir kez. Tel'in büyük bir potansiyeli var ama çok fazla yanlış karar veriyor." Ayrıca, £75 milyonluk transferinin ardından Savio'nun ve Destiny Udogie'nin oyundan alınmasının tamamen sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda olduğunu da doğruladı.
Nottingham Forest, VAR nedeniyle hayal kırıklığına uğradı
Bu arada Nottingham Forest, galibiyeti ellerinden alan tartışmalı bir müdahale nedeniyle büyük öfke yaşadı. Neco Williams'ın ikinci yarıda attığı gol, Sandro Tonali'nin uzaklaştırma girişiminin Galli oyuncudan sekmesi sonrası elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Glasner kararı sert şekilde eleştirerek şunları söyledi: "Eğer tahmin yürütüyorsak, VAR devreye giremez. Bu açık ve bariz değil, ayrıca sezon öncesinde bize (müdahale için) eşiğin çok yüksek olması gerektiği söylendi. Puanı kabul ediyoruz ama sanki iki puan kaybetmişiz gibi hissediyoruz."
Williams da kendisini savunarak şunları ekledi: "Bu gol. VAR, açık ve bariz bir hata olduğunda devreye girer ve bana göre bu açık ve bariz değil. Görüntüleri ve tekrarları izledim, hiçbir anda topa elimle müdahale ettiğimi düşünmedim."
- (C)Getty Images
Tottenham ve Forest için sırada ne var?
Hem Tottenham hem de Nottingham Forest, kritik öneme sahip yaklaşan karşılaşmalar öncesinde sezonun ilk galibiyetini almak için çaresizce bekliyor. De Zerbi, gelecek hafta sonu Everton'ı konuk etmeden önce 165 milyon sterlinlik işlemeyen hücum hattını hızla düzeltmek zorunda. Bu sırada Glasner ve ekibi, umut veren performanslarını çok ihtiyaç duydukları üç puana çevirmeyi umarak Aston Villa deplasmanına gidecek.
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