Tottenham, cumartesi günü 0-0 berabere kalmasının ardından, 1974'ten bu yana ilk kez ilk üç maçında gol atamadı. Roberto De Zerbi, Oliver Glasner ve ekibine karşı rakip kaleciyi test edemeyen 165 milyon sterlinlik hücum hattı nedeniyle öfkeden deliye döndü.

Teknik direktör, kötü tercihlerin takımına pahalıya mal olduğu birkaç kaçan fırsata dikkat çekti. De Zerbi, "Son bölgede gelişmemiz gerekiyor" dedi. "Gelişmemiz, daha iyi kararlar vermemiz ve son bölgede önemli bir şey yapmaya yaklaşınca daha sakin kalmamız gerekiyor."