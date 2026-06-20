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Öfkeli Real Madrid yıldızı Arda Güler, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesine tepki gösterdi
Türkiye'nin Dünya Kupası hayali erken sona erdi
Türkiye’nin Dünya Kupası macerası, Paraguay’a 1-0 yenilmesiyle erken sona erdi; bu sonuç, takımın eleme turlarına yükselme umutlarını matematiksel olarak sona erdirdi. Vincenzo Montella’nın takımı, Euro 2024’te çeyrek finale kadar uzanan etkileyici performansının ardından turnuvaya büyük beklentilerle gelmişti.
Ancak Hilal Yıldızlar, felaket bir başlangıç yaşadı. Avustralya’ya karşı alınan şok edici 2-0’lık yenilginin ardından Paraguay’a karşı da az farkla mağlup olan Türkiye, ilk iki maçında hem puan alamadı hem de gol atamadı.
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Güler taraftarlardan özür diledi
Güler, maçın bitiş düdüğünün ardından gözle görülür şekilde üzgündü. Kenan Yıldız ile birlikte Türkiye’nin yeni neslinin önde gelen isimlerinden biri olarak görülen 21 yaşındaki oyuncu, elenmenin kesinleşmesiyle hayal kırıklığını gizlemekte zorlandı. Mağlubiyetin ardından TRT Spor’a konuşan Güler, Türkiye’nin performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu ve taraftarlardan özür diledi.
"Utanıyoruz. Tüm halkımızdan özür diliyoruz," diyen Güler, "Çok büyük takımlarda oynuyoruz ve bunu sahada göstermemiz gerekiyor. İki maçta da gol atamadık. Milli takım kariyerim boyunca, bu turnuvayı unutturmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Halkımızdan özür diliyoruz."
Tarihsel verimsizlik Montella’ya pahalıya mal oluyor
Türkiye’nin turnuvadan elenmesinin ardındaki istatistikler, gol önünde sergiledikleri performansın ne kadar iç karartıcı olduğunu ortaya koyuyor. İki mağlubiyetleri boyunca, tek bir gol bile atamadan tam 62 şut kaydettiler. Opta’ya göre bu rakam, 1966’ya kadar uzanan Dünya Kupası tarihinde herhangi bir iki maçlık dönemde gol atılamayan en yüksek şut sayısıdır. Yalnızca Paraguay maçında Türkiye, %78,5’lik top hakimiyetine ve 33 şut şansı yakaladı, ancak bunların hiçbiri gole dönüşmedi.
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Dikkatler yeniden inşaya yöneliyor
Türkiye’nin grup aşamasında ABD ile oynayacağı bir maç daha var, ancak bu maçın sonucu takımın kaderini etkilemeyecek. Bunun yerine, turnuvayı daha güçlü bir performansla tamamlamak ve gururlarını bir nebze olsun geri kazanmak öncelikli hedef olacak.