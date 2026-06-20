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Yosua Arya

Çeviri:

Öfkeli Real Madrid yıldızı Arda Güler, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesine tepki gösterdi

A. Guler
Dünya Kupası
Türkiye
Türkiye - Paraguay

Türkiye’nin Dünya Kupası umutları, Paraguay’a karşı alınan 1-0’lık yenilgiyle sona ermesinin ardından Arda Güler duygusal bir özür diledi. Real Madrid’in orta saha oyuncusu, takımın beklentilerin çok altında kaldığını kabul etti; Türkiye, ilk iki maçında da gol atamayınca turnuvadan elendi.

  • Türkiye'nin Dünya Kupası hayali erken sona erdi

    Türkiye’nin Dünya Kupası macerası, Paraguay’a 1-0 yenilmesiyle erken sona erdi; bu sonuç, takımın eleme turlarına yükselme umutlarını matematiksel olarak sona erdirdi. Vincenzo Montella’nın takımı, Euro 2024’te çeyrek finale kadar uzanan etkileyici performansının ardından turnuvaya büyük beklentilerle gelmişti.

    Ancak Hilal Yıldızlar, felaket bir başlangıç yaşadı. Avustralya’ya karşı alınan şok edici 2-0’lık yenilginin ardından Paraguay’a karşı da az farkla mağlup olan Türkiye, ilk iki maçında hem puan alamadı hem de gol atamadı.

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  • guler Getty Images

    Güler taraftarlardan özür diledi

    Güler, maçın bitiş düdüğünün ardından gözle görülür şekilde üzgündü. Kenan Yıldız ile birlikte Türkiye’nin yeni neslinin önde gelen isimlerinden biri olarak görülen 21 yaşındaki oyuncu, elenmenin kesinleşmesiyle hayal kırıklığını gizlemekte zorlandı. Mağlubiyetin ardından TRT Spor’a konuşan Güler, Türkiye’nin performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu ve taraftarlardan özür diledi.

    "Utanıyoruz. Tüm halkımızdan özür diliyoruz," diyen Güler, "Çok büyük takımlarda oynuyoruz ve bunu sahada göstermemiz gerekiyor. İki maçta da gol atamadık. Milli takım kariyerim boyunca, bu turnuvayı unutturmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Halkımızdan özür diliyoruz."

  • Tarihsel verimsizlik Montella’ya pahalıya mal oluyor

    Türkiye’nin turnuvadan elenmesinin ardındaki istatistikler, gol önünde sergiledikleri performansın ne kadar iç karartıcı olduğunu ortaya koyuyor. İki mağlubiyetleri boyunca, tek bir gol bile atamadan tam 62 şut kaydettiler. Opta’ya göre bu rakam, 1966’ya kadar uzanan Dünya Kupası tarihinde herhangi bir iki maçlık dönemde gol atılamayan en yüksek şut sayısıdır. Yalnızca Paraguay maçında Türkiye, %78,5’lik top hakimiyetine ve 33 şut şansı yakaladı, ancak bunların hiçbiri gole dönüşmedi.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dikkatler yeniden inşaya yöneliyor

    Türkiye’nin grup aşamasında ABD ile oynayacağı bir maç daha var, ancak bu maçın sonucu takımın kaderini etkilemeyecek. Bunun yerine, turnuvayı daha güçlü bir performansla tamamlamak ve gururlarını bir nebze olsun geri kazanmak öncelikli hedef olacak.

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