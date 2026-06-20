Öfkeli Real Madrid yıldızı Arda Güler, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndan elenmesine tepki gösterdi

Türkiye’nin turnuvadan elenmesinin ardındaki istatistikler, gol önünde sergiledikleri performansın ne kadar iç karartıcı olduğunu ortaya koyuyor. İki mağlubiyetleri boyunca, tek bir gol bile atamadan tam 62 şut kaydettiler. Opta’ya göre bu rakam, 1966’ya kadar uzanan Dünya Kupası tarihinde herhangi bir iki maçlık dönemde gol atılamayan en yüksek şut sayısıdır. Yalnızca Paraguay maçında Türkiye, %78,5’lik top hakimiyetine ve 33 şut şansı yakaladı, ancak bunların hiçbiri gole dönüşmedi.