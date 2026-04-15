Öfkeli Raphinha, Atletico Madrid'in Hansi Flick'in takımını Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra hakemin Barcelona'yı "mağlup ettiğini" iddia etti

Oyuncular hakeme odaklanmışken, istatistikler kaçırılan fırsatlar ve savunmadaki kırılganlığı ortaya koydu; Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 maç üst üste kalesini gole kapatamayan ilk İspanyol takımı oldu. Üstün bir xG değerine ve daha fazla isabetli şuta sahip olmasına rağmen, Barça ilk maçtaki mağlubiyetinin üstesinden gelemedi.

Performansı ve gelişme ihtiyacını değerlendiren Flick, "Bu akşam harika bir ilk yarı oynadık. Daha fazla gol atmalıydık. Elbette [daha fazla gol atmak] mümkündü. İki maçı da göz önüne alırsak, yarı finale kalmayı hak ettik. Ama bunu kabul etmeliyiz. Oyuncuların sahada sergilediği zihniyet ve tutumdan gurur duyuyorum" dedi.

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Bir sonraki adım LaLiga'yı kazanmak. Yola çıktık. Henüz bitmedi. Daha fazla maçımız var ve bugün olduğu gibi oynamamız gerekiyor. Elbette şu anda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu normal. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak büyük bir hayal. İyileştirmemiz gereken noktaları öğrenmemiz gerekiyor, ancak genç bir takımımız var ve onlar gelecek sezon gelişebilirler ve gelişecekler. Bunun herkes için hayal kırıklığı olduğunu biliyorum; ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Futbol böyle, hayat böyle. Geri dönmeliyiz."