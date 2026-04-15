Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Öfkeli Raphinha, Atletico Madrid'in Hansi Flick'in takımını Şampiyonlar Ligi'nden eledikten sonra hakemin Barcelona'yı "mağlup ettiğini" iddia etti

Raphinha, maç hakemlerine sert bir eleştiri yönelterek, Barcelona'nın Atlético Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi sırasında "soyulduğunu" iddia etti. Metropolitano'da 2-1'lik cesur bir galibiyet elde etmelerine rağmen, Katalan devi toplamda 3-2 mağlup oldu; Eric Garcia'nın maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart, Madrid'de yaşanan hakemlik tartışmalarının üstüne tuz biber ekti.

    Gençler, takımın küme düşmesini engelleyemedi

    Barcelona, Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında tarihindeki en genç ilk 11'i sahaya sürdü, ancak bu rekor, çeyrek finalde acı bir şekilde elenmeleriyle gölgelendi. Lamine Yamal ve Ferran Torres erken gollerle toplam skoru eşitledi, ancak Ademola Lookman'ın attığı belirleyici gol, Diego Simeone'nin takımının yarı finale yükselmesini sağladı. Garcia'nın profesyonel faul nedeniyle oyundan atılmasıyla Hansi Flick'in takımı için gece hayal kırıklığıyla sona erdi ve konuk takım uzatmalara götüremez hale geldi.

    • Reklam
    Raphinha hakemlere öfkesini dile getirdi

    Sakatlığı nedeniyle tribünden maçı izleyen Raphinha, hakem Clement Turpin’in performansına, özellikle ev sahibi takıma kart gösterilmemesi ve Dani Olmo’nun penaltı talebinin reddedilmesi konusunda öfkelendi. Bu açıklamaları, önceki hakemlik tartışmaları nedeniyle kulüp ile UEFA arasında yaşanan gergin bir haftanın ardından geldi.

    Maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere öfkesini dile getiren Brezilyalı milli oyuncu, "Maç tamamen çalındı. Hakemin birçok sorunu vardı. Aldığı bazı kararlar inanılmazdı. Atletico'nun kaç faul yaptığını bilmiyorum ama onlara kart göstermedi.

    "Bir hata yapmak insana özgüdür, ama bunun başka bir maçta tekrar olması? Gerçekten iyi oynadık, ama bu tur bizden çalındı. Zordu, özellikle de maçı kazanmak için üç kat daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini gördüğümüzde. [Hakemin] Barça'nın turu geçmesinden neden bu kadar korktuğunu gerçekten anlamak istiyorum."

    Flick, oyuncularının tutumundan 'gurur duyuyor'

    Oyuncular hakeme odaklanmışken, istatistikler kaçırılan fırsatlar ve savunmadaki kırılganlığı ortaya koydu; Barcelona, Şampiyonlar Ligi tarihinde 15 maç üst üste kalesini gole kapatamayan ilk İspanyol takımı oldu. Üstün bir xG değerine ve daha fazla isabetli şuta sahip olmasına rağmen, Barça ilk maçtaki mağlubiyetinin üstesinden gelemedi.

    Performansı ve gelişme ihtiyacını değerlendiren Flick, "Bu akşam harika bir ilk yarı oynadık. Daha fazla gol atmalıydık. Elbette [daha fazla gol atmak] mümkündü. İki maçı da göz önüne alırsak, yarı finale kalmayı hak ettik. Ama bunu kabul etmeliyiz. Oyuncuların sahada sergilediği zihniyet ve tutumdan gurur duyuyorum" dedi.

    Flick sözlerine şöyle devam etti: "Bir sonraki adım LaLiga'yı kazanmak. Yola çıktık. Henüz bitmedi. Daha fazla maçımız var ve bugün olduğu gibi oynamamız gerekiyor. Elbette şu anda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu normal. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak büyük bir hayal. İyileştirmemiz gereken noktaları öğrenmemiz gerekiyor, ancak genç bir takımımız var ve onlar gelecek sezon gelişebilirler ve gelişecekler. Bunun herkes için hayal kırıklığı olduğunu biliyorum; ben de hayal kırıklığı yaşıyorum. Futbol böyle, hayat böyle. Geri dönmeliyiz."

    Dikkatler La Liga'ya yöneliyor

    Avrupa kupaları ve Copa del Rey'deki hedefleri sona eren Barcelona, artık üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu garantilemek zorunda. Kalan yedi maçta zirvede dokuz puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda oturan Flick'in takımı, önümüzdeki Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Celta Vigo ile karşılaşarak şampiyonluk yarışına yeniden başlayacak. Teknik direktör, son haftalarda genç oyuncuların potansiyelini kupaya dönüştürmeye çalışırken, bu yenilginin takımın ivmesini kesintiye uğratmamasını sağlamalı.

