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Öfkeli PSG taraftarları, Marsilya deplasman yasağı şokuna karşı mücadele etmek için yasal yollara başvurdu
Taraftarlar, Le Classique yasağına karşı mücadele ediyor
PSG'nin çekirdek taraftar grubu, pazar günkü kritik Marsilya deplasmanı öncesinde getirilen seyahat yasağına karşı mücadele ediyor. Collectif Ultras Paris, Fransa futbolunun en büyük maçına katılmalarını kısıtlayan hükümet kararını bozdurmak amacıyla yasal süreç başlattı.
Yerel yetkililer, ezeli rakip iki grubun taraftarları arasında şiddetli çatışma çıkma riskini gerekçe göstererek deplasman taraftarlarına yönelik kapsamlı yasağı uygulamaya koydu. Fransa'da yüksek riskli maçlarda deplasman taraftarlarının seyahatine sık sık izin verilmiyor. Bu emsal nedeniyle, PSG taraftarlarının açtığı hukuki mücadelenin başarılı olma ihtimali hâlâ oldukça düşük görünüyor.
- AFP
Yasaklara son verilmesini talep ederek
Hayal kırıklığı yaşayan PSG taraftar grubu, mücadeleyi Fransa’daki en yüksek idare mahkemesine taşıdığını doğruladı. Grup, art arda gelen yetkililerin son on yılda taraftarlarla doğru şekilde iletişim kuramadığını savunuyor.
Collectif Ultras Paris, yaptığı açıklamada, "Yaklaşan bakanlık yasağına itiraz etmek amacıyla avukatımızdan Danıştay nezdinde acil bir prosedür başlatmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"2015'ten bu yana altı prefekt birbirinin yerini aldı, ancak bizimle hiçbir zaman gerçek bir diyalog kurulmadı. Tekrarlanan yasaklarla geçen on bir yıl, diyaloğun yerini tutamaz."
Derin düşmanlığın tarihi
ESPN'e göre Fransa İçişleri Bakanlığı, iki taraftar grubu arasındaki uzun süredir devam eden derin düşmanlığa işaret ederek son deplasman kısıtlamasını gerekçelendirdi. Bakanlık, Şubat 2018'de Paris'te yaşanan belirli şiddet olaylarını öne çıkardı. Her iki takım taraftarının da tribünde yer aldığı en son maç olan bu karşılaşmada sekiz kolluk kuvveti mensubu yaralandı.
Le Classique olarak evrensel şekilde bilinen iki kulüp arasındaki sert rekabet, yıldız oyuncuların her iki kadroya da akın etmesiyle 1990'larda popülaritesini patlattı.
- AFP
Belirleyici noktalar tehlikede
Saha dışındaki devam eden drama ve deplasman taraftarlarının büyük olasılıkla olmayacak olmasına rağmen, pazar günkü karşılaşma iki takım için de önemini koruyor. Her iki takım da Ligue 1 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. PSG, ilk dört maçının yalnızca birini kazanmasının ardından şu anda yedinci sırada yer alırken, Marsilya 13. basamakta bulunuyor.
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