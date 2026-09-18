ESPN'e göre Fransa İçişleri Bakanlığı, iki taraftar grubu arasındaki uzun süredir devam eden derin düşmanlığa işaret ederek son deplasman kısıtlamasını gerekçelendirdi. Bakanlık, Şubat 2018'de Paris'te yaşanan belirli şiddet olaylarını öne çıkardı. Her iki takım taraftarının da tribünde yer aldığı en son maç olan bu karşılaşmada sekiz kolluk kuvveti mensubu yaralandı.

Le Classique olarak evrensel şekilde bilinen iki kulüp arasındaki sert rekabet, yıldız oyuncuların her iki kadroya da akın etmesiyle 1990'larda popülaritesini patlattı.