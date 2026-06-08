Öfkeli Norveç milli takım teknik direktörü Steve Clarke'ı "profesyonelce davranmadığını" söyledi, ancak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı iptal edilince İskoçya Futbol Federasyonu buna sert tepki gösterdi

Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken, İskoçya ile planlanan hazırlık maçının son anda iptal edildiğini öğrenince öfkesini gizlemedi. Eski Wolverhampton teknik direktörü, Clarke’tan durumu açıklamak için doğrudan bir telefon almamış olmasından özellikle rahatsız oldu ve bir “centilmenlik anlaşmasının” ihlal edildiğini öne sürdü.

Hayal kırıklığını dile getiren Solbakken, bu ani karar değişikliğini "profesyonelce olmayan" bir hareket olarak nitelendirdi ve bunun takımının ritmini önemli ölçüde bozduğunu iddia etti. "İskoçya'nın bu davranışı profesyonelce değil. Teknik direktörün beni aramaması, takım menajerini kullanarak antrenmanımız bittikten sonra arayıp durumu bildirmeleri profesyonelce değil. Suçladıkları sakatlıkların son antrenmandan kaynaklandığını sanmıyorum. Durum böyle değil. Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Profesyonelce değil. Ama bununla yaşamak zorundayız. Bu yüzden maçta biraz ayarlamalar yaptık," dedi Solbakken.



