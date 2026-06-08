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Öfkeli Norveç milli takım teknik direktörü Steve Clarke'ı "profesyonelce davranmadığını" söyledi, ancak Dünya Kupası öncesi hazırlık maçı iptal edilince İskoçya Futbol Federasyonu buna sert tepki gösterdi
- AFP
Solbakken, 'profesyonelce davranmayan' Clarke'a öfkesini dile getirdi
Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken, İskoçya ile planlanan hazırlık maçının son anda iptal edildiğini öğrenince öfkesini gizlemedi. Eski Wolverhampton teknik direktörü, Clarke’tan durumu açıklamak için doğrudan bir telefon almamış olmasından özellikle rahatsız oldu ve bir “centilmenlik anlaşmasının” ihlal edildiğini öne sürdü.
Hayal kırıklığını dile getiren Solbakken, bu ani karar değişikliğini "profesyonelce olmayan" bir hareket olarak nitelendirdi ve bunun takımının ritmini önemli ölçüde bozduğunu iddia etti. "İskoçya'nın bu davranışı profesyonelce değil. Teknik direktörün beni aramaması, takım menajerini kullanarak antrenmanımız bittikten sonra arayıp durumu bildirmeleri profesyonelce değil. Suçladıkları sakatlıkların son antrenmandan kaynaklandığını sanmıyorum. Durum böyle değil. Bu hayal kırıklığı yaratıyor. Profesyonelce değil. Ama bununla yaşamak zorundayız. Bu yüzden maçta biraz ayarlamalar yaptık," dedi Solbakken.
İskoçya Futbol Federasyonu, 'doğru ve tutarlı' süreci savunuyor
İskoçya Futbol Federasyonu, eleştirilere hızlı bir şekilde yanıt verdi ve takımın Kuzey Carolina’daki antrenman kampına varmasıyla birlikte tutumunu netleştirmek üzere sert bir açıklama yayınladı.
Yönetim organına göre, bu karar, Bolivya'ya karşı 4-0 galibiyetin ardından takımda yaşanan bir dizi hafif sakatlık endişesinin ardından, tamamen oyuncuların sağlığı gözetilerek alındı.
SFA'nın açıklamasında şöyle denildi: "Kapalı kapılar ardında oynanacak antrenman maçı, baş antrenörler değil, ilgili takım menajerleri arasında organize edildi ve ayarlandı. Cumartesi günü maçı maalesef iptal etmek zorunda kaldığımızda da aynı süreci izlemiştik. Önceki hazırlık maçlarımızda bazı sakatlıklar yaşandı ve antrenman maçının potansiyel hazırlık faydalarından daha büyük bir risk getireceği anlaşıldığında, Norveç takım menajerini en kısa sürede bilgilendirdik. Bunun doğru ve tutarlı bir süreç olduğuna inanıyoruz. Maçın kapalı kapılar ardında oynanması ve kamuoyuna duyurulmaması planlanıyordu; bu nedenle, maç haberinin Norveç medyası aracılığıyla duyulması bizi şaşırttı.”
- AFP
Clarke, hazırlık maçından çok takımın güvenliğini ön planda tutuyor
Giderek alevlenen tartışmalara rağmen, İskoçya teknik direktörü yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanarak hiç etkilenmemiş görünüyordu. Clarke, bu kararın sadece bir risk yönetimi meselesi olduğunu vurgulayarak, hafta başında ufak sakatlıklar geçiren kilit oyuncuların formunu tehlikeye atmaya değmeyecek bir “antrenman maçı” olduğunu belirtti.
"Sadece antrenman sahamızda bir saatlik bir antrenman maçı olacaktı. Geçen hafta bir iki ufak sakatlık yaşadık ve riske girmeye değmeyeceğine karar verdik," diye açıkladı Clarke kısaca.
İskoç yetkililer, karşı tarafın bildirimin çok geç geldiği yönündeki iddialarına rağmen, İskoçların hafta sonu New Jersey'deki maç için sahaya çıkmadan önce Norveç kampına bildirimde bulunulduğunu ısrarla savunuyor.
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Norveçli yıldızlar, "zayıf" ve "utanç verici" iddialarını yineliyor
Eleştiriler teknik kadroyla sınırlı kalmadı; Norveç’in operasyon müdürü Brede Hangeland ve birkaç kıdemli oyuncu da hayal kırıklıklarını dile getirdi. Eski Fulham savunma oyuncusu Hangeland, İskoç Futbol Federasyonu’nun (SFA) tutumuna sert eleştiriler yönelterek, İskoç tarafının uzun süredir devam eden bir anlaşmaya uymadığını öne sürdü.
Hangeland, "Bu maç için aylardır çalışıyorduk. Maçı birkaç gün önce iptal etmek utanç verici" dedi. "Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok, sadece unutmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ancak çok fazla organizasyon, anlaşma ve centilmenlik anlaşması yapıldı ve sonra birdenbire istemiyorlar. Bence bu, tabiri caizse zayıf bir davranış oldu."