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'Öfkeli' Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Arjantin'in Mısır'a karşı gerçekleştirdiği efsanevi geri dönüş galibiyeti sırasında 'çok üzüldüğünü' açıkladı
Mısır maçı sonrası Messi’nin karışık duyguları
Arjantinli yıldız, potansiyel bir felaketten tam bir coşkuya dönüşen maçın son düdüğü çaldığında gözyaşları içinde görüldü. Arjantin, 2-0 geriye düştükten sonra turnuvadan elenecek gibi görünüyordu; ancak cesur bir geri dönüşle Cristian Romero ve Messi skoru eşitledi, ardından Enzo Fernandez uzatma dakikalarında tarihi bir galibiyeti garantiledi. Yine de kaptan, kendi performansı konusunda hiç de memnun değildi.
Maçtan sonra konuşan ve sarsılmış olduğu açıkça görülen Messi, şunları itiraf etti: “Penaltı konusunda gerçekten çok kızgındım, yine kaçırdığım için çok üzgündüm. O anda penaltıyı gole çevirseydim, maçın gidişatı değişirdi. İyi oynuyorduk. Penaltı dışında net fırsatlarımız vardı. Kaleci inanılmaz kurtarışlar yaptı. Neyse ki sonunda bir fırsat yakaladım. Yaşananlardan sonra bu takıma yardımcı olabilmek çok özel bir şey.”
- Getty Images Sport
Penaltı noktasından gelen istenmeyen geçmiş
Messi sonunda skoru eşitleyen golü atsa da, Mısırlı Mostafa Shobeir’e karşı 12 yard mesafeden kaçırdığı penaltı, ona asla istemediği bir rekor kazandırdı. Grup aşamasında Avusturya karşısında da bir penaltı kaçıran Messi, penaltı atışları hariç tutulduğunda, tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki penaltı kaçıran ilk oyuncu oldu.
"Dürüst olmak gerekirse, bu şekilde turu geçebildiğimiz için mutluyum. Skor 2-0 olduğunda işler zorlaştı. Maçı lehimize çevirebilmek çok heyecan vericiydi. Yine çok zorlandık, ama burası Dünya Kupası. Bütün maçlar aynı. Her şey çok başa baş geçiyor. Çok mutluyum," diye ekledi Messi.
Maradona efsanesine ayak uydurmak
Penaltıyı kaçırmasına rağmen, Messi’nin açık oyundaki genel katkısı tarihi bir performans olarak nitelendirilebilir. Son üçte bir sahada hakimiyet kurdu ve durmak bilmeyen driplingleri ve oyun görüşüyle takımını maça yeniden dahil etti. Böylece, tek bir Dünya Kupası maçında gol atan, 5 veya daha fazla dripling gerçekleştiren ve 5 veya daha fazla açık oyun fırsatı yaratan, 1986’da Belçika karşısında Diego Maradona’dan bu yana ilk oyuncu oldu.
39 yaşındaki efsane, 2026 turnuvasında gol sayısını sekize çıkardı ve Lionel Scaloni’nin takımındaki hayati önemini bir kez daha vurguladı. “Bu, gurur, karakter ve arzunun bir başka örneği. Çok gurur duyuyorum,” dedi Messi. “Maçın gidişatı göz önüne alındığında, bu herkes için bir rahatlama oldu. 2-0 geriden geri gelmek kolay değil... Ancak, her zaman söylediğim gibi, bu takım asla pes etmez ve son ana kadar mücadele eder. Cuti’nin erken attığı gol sayesinde şanslıydık, hâlâ zamanımız vardı ve 90. dakikada skoru çevirdik. Bu takımın bugün yaptığı şey inanılmazdı. Umarım bu gidişatı sürdürürüz.”
- Getty Images Sport
Kansas’ta kaderle randevu
Atlanta’da kıl payı kurtulmaları, son şampiyonun üst üste ikinci dünya şampiyonluğu için yarışta kalmasını sağladı. Arjantin’in dirençli yapısı, Scaloni yönetiminde takımın ayırt edici özelliği haline geldi ve kadro, eleme turlarında ilerledikçe bu azmin her zerresine ihtiyaç duyacak.
Önümüzdeki cumartesi günü çeyrek final maçı için Kansas’a gidecek olan Albiceleste, burada İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Messi’nin, ülke tarihinin en iyi performanslarıyla boy ölçüşecek bir seviyede oynadığı düşünülürse, en büyük sahnenin getirdiği psikolojik baskıyı aşabilmeleri koşuluyla, bu takımın Kuzey Amerika’da finale doğru ilerleyişini sürdüreceğine şüphe duyan pek kimse olmayacaktır.
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