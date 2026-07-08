'Öfkeli' Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Arjantin'in Mısır'a karşı gerçekleştirdiği efsanevi geri dönüş galibiyeti sırasında 'çok üzüldüğünü' açıkladı

Arjantinli yıldız, potansiyel bir felaketten tam bir coşkuya dönüşen maçın son düdüğü çaldığında gözyaşları içinde görüldü. Arjantin, 2-0 geriye düştükten sonra turnuvadan elenecek gibi görünüyordu; ancak cesur bir geri dönüşle Cristian Romero ve Messi skoru eşitledi, ardından Enzo Fernandez uzatma dakikalarında tarihi bir galibiyeti garantiledi. Yine de kaptan, kendi performansı konusunda hiç de memnun değildi.

Maçtan sonra konuşan ve sarsılmış olduğu açıkça görülen Messi, şunları itiraf etti: “Penaltı konusunda gerçekten çok kızgındım, yine kaçırdığım için çok üzgündüm. O anda penaltıyı gole çevirseydim, maçın gidişatı değişirdi. İyi oynuyorduk. Penaltı dışında net fırsatlarımız vardı. Kaleci inanılmaz kurtarışlar yaptı. Neyse ki sonunda bir fırsat yakaladım. Yaşananlardan sonra bu takıma yardımcı olabilmek çok özel bir şey.”