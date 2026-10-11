Mourinho, cumartesi gecesi Villarreal karşısında alınan son derece tartışmalı 1-0’lık galibiyetin ardından maç sonrası basın yükümlülüklerini boykot etme yönünde dramatik bir adım attı. La Liga yetkilileri, Santiago Bernabeu’daki basın mensuplarına, Portekizli teknik adamın maçın bitiş düdüğünden sonra 40 dakikadan fazla beklenmesine rağmen basının karşısına çıkmayacağını doğruladı. Bu karar, Madrid kulübesini öfkeye boğan hakem performansının ardından Mourinho’nun yetkililerden gelebilecek olası disiplin cezasından kaçınmak için yaptığı hesaplı bir hamle gibi görünüyor.

Kulüp, lig temsilcilerinin ilk bilgilendirmesinin ötesinde yokluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ve bu durum, teknik direktör ile maç görevlileri arasındaki gerilimin boyutuna dair medyada spekülasyonlara yol açtı. Marca'ya göre teknik adam, takımının mücadelenin son bölümünde 10 kişi kaldığı olaylar hakkında konuşmadan stadyumdan ayrılırken sessizlik mutlak düzeydeydi. Mourinho, "Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında kulübede olmak istiyorum" dedi.