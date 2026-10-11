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Öfkeli Jose Mourinho, Real Madrid'in Villarreal'i mağlup ettiği maçta Vinicius Jr'ın tartışmalı kırmızı kartının ardından ceza almamak için basın toplantısını boykot etti
Mourinho, Bernabeu'daki drama sonrası sessizliğini korudu
Mourinho, cumartesi gecesi Villarreal karşısında alınan son derece tartışmalı 1-0’lık galibiyetin ardından maç sonrası basın yükümlülüklerini boykot etme yönünde dramatik bir adım attı. La Liga yetkilileri, Santiago Bernabeu’daki basın mensuplarına, Portekizli teknik adamın maçın bitiş düdüğünden sonra 40 dakikadan fazla beklenmesine rağmen basının karşısına çıkmayacağını doğruladı. Bu karar, Madrid kulübesini öfkeye boğan hakem performansının ardından Mourinho’nun yetkililerden gelebilecek olası disiplin cezasından kaçınmak için yaptığı hesaplı bir hamle gibi görünüyor.
Kulüp, lig temsilcilerinin ilk bilgilendirmesinin ötesinde yokluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ve bu durum, teknik direktör ile maç görevlileri arasındaki gerilimin boyutuna dair medyada spekülasyonlara yol açtı. Marca'ya göre teknik adam, takımının mücadelenin son bölümünde 10 kişi kaldığı olaylar hakkında konuşmadan stadyumdan ayrılırken sessizlik mutlak düzeydeydi. Mourinho, "Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında kulübede olmak istiyorum" dedi.
- AFP
Vinicius Junior'ın kırmızı kartı öfkeye yol açtı
Maç sonrası yaşanan kararmanın fitilini ateşleyen olay, 72. dakikada Vinicius Junior'ın dahil olduğu tuhaf bir pozisyonlar zinciri oldu. Brezilyalı hücum oyuncusu, Jude Bellingham'ın ortasını gole çevirerek Madrid'in farkı ikiye çıkardığını düşündü; bu an, Mourinho'nun kutlama için saha boyunca depar atmasına bile neden oldu. Ancak, VAR incelemesinde atak başlangıcında daha önce yaşanan bir olay tespit edilince gol sansasyonel şekilde iptal edildi. Hakem daha sonra, Villarreal savunmacısı Nathan Saliba'nın saçını çektiği gerekçesiyle Vinicius'a kırmızı kart gösterdi.
Bu ihraç, Madrid'i son 20 dakikayı sayısal dezavantajla son derece tehlikeli bir şekilde oynamak zorunda bıraktı. Karar, ev sahibi tarafın oyunun akışı göz önüne alındığında cezanın orantısız derecede ağır olduğunu düşünmesi nedeniyle tribünlerden ve kulübeden öfkeli bir tepkiye yol açtı.
Diomande, kıl payı gelen galibiyetin kahramanı
Hakem kararları etrafındaki kaosun gölgesinde kalan bir diğer gerçek ise Madrid'in bu galibiyetle liderlik yarışında zirveye biraz daha yaklaşmış olmasıydı. Maçın tek golü, ikinci yarının başlarında Yan Diomande'nin bitirici vuruşuyla geldi. Genç savunmacı kendisini ileri bölgede buldu ve dönerek uzak köşeye yerden bir şut gönderdi; bu gol aynı zamanda kulüp formasıyla ilk golü oldu. Gol ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ancak uzun süren VAR incelemesinin ardından karar değişti ve ev sahibi ekip öne geçti.
Villarreal kolay teslim olmadı ve gece boyunca birçok kez Thibaut Courtois'yı zorladı. Belçikalı kaleci, Pape Gueye ile Alberto Moleiro'ya geçit vermemek için art arda kritik kurtarışlar yapmak zorunda kaldı; iki oyuncu da Bernabeu tribünlerini susturmaya çok yaklaşmıştı. Geç gelen baskıya ve Vinicius'un kaybına rağmen Madrid savunması direncini korudu ve Diomande'nin ilk golünün, İspanya'nın başkentindeki fırtınalı karşılaşmanın belirleyici anı olarak kalmasını sağladı.
- AFP
Disiplin yaptırımı Madrid'i bekliyor
Maç, Madridli oyuncuların duygularını kontrol etmekte zorlanmasıyla sarı kartların peş peşe çıktığı bir atmosferde sona erdi. Karşılaşma, peş peşe fauller ve tartışmalarla sık sık durmaya başlayınca son dakikalarda ev sahibi ekipten dört oyuncu sarı kart gördü. Galibiyet, Mourinho'nun takımını La Liga şampiyonluğu yarışında tutsa da Vinicius Junior'ın cezası, yaklaşan maçlar öncesinde önemli bir darbe olacak. Hücum oyuncusu, takımın hücum hattının hayati parçalarından biri oldu ve yokluğu teknik direktörü taktiksel bir değişikliğe zorlayacak.
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