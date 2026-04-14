Öfkeli Bruno Fernandes, Leeds maçındaki mağlubiyette takım arkadaşı Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesinin ardından Jose Mourinho'yu taklit ederek en iyi performansını sergiledi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Portekizli orta saha oyuncusu, maç boyunca sergilenen tutarsız hakem kararları karşısında gözle görülür bir şekilde öfkeliydi. Bu tavrı, Mourinho’nun 2014 yılında Aston Villa’ya yenildikten sonra verdiği efsanevi röportajı anımsatıyordu. O dönem Chelsea’nin teknik direktörü olan Mourinho, o meşhur sözleriyle şöyle demişti: “Konuşmamayı tercih ederim. Konuşursam başım büyük belaya girer. Hem de çok büyük belaya. Ve ben başımın büyük belaya girmesini istemiyorum.”

Sky Sports'a Martinez'in kırmızı kartı ve hakemlerin verdiği açıklama hakkında konuşan Fernandes, "Hakem hakkında konuşmayacağım. Hakem hakkında konuşursam başım büyük belaya girecek çünkü kurallar herkes için farklı ve herkes için farklı oynuyorlar. Sarı kartlardaki farkı siz de görebilirsiniz, bu yüzden hiçbir şey söylememem daha iyi." dedi.