Getty/GOAL
Çeviri:
Öfkeli Bruno Fernandes, Leeds maçındaki mağlubiyette takım arkadaşı Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesinin ardından Jose Mourinho'yu taklit ederek en iyi performansını sergiledi
10 kişi kalan United, Leeds'e yenildi
Leeds, Noah Okafor'un attığı iki golle ev sahibi takımı 2-1 mağlup ederek 1981'den bu yana Old Trafford'da elde ettiği ilk lig galibiyetini aldı. Fernandes'in Casemiro'ya sezonun altıncı asistini yaparak skoru 1-2'ye getirmesine rağmen, Leeds sonunda üç puanı elde etmeyi başardı. Maç, Tierney'nin Martinez'i şiddetli davranış nedeniyle oyundan atma kararıyla gölgelendi. Arjantinli savunma oyuncusu, Dominic Calvert-Lewin'in saçını çekmesi nedeniyle VAR incelemesinin ardından oyundan atıldı ve ev sahibi takım ikinci yarının büyük bir bölümünde bir kişi eksik oynadı.
- Getty Images Sport
Fernandes hakem hakkında konuşmayı reddediyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Portekizli orta saha oyuncusu, maç boyunca sergilenen tutarsız hakem kararları karşısında gözle görülür bir şekilde öfkeliydi. Bu tavrı, Mourinho’nun 2014 yılında Aston Villa’ya yenildikten sonra verdiği efsanevi röportajı anımsatıyordu. O dönem Chelsea’nin teknik direktörü olan Mourinho, o meşhur sözleriyle şöyle demişti: “Konuşmamayı tercih ederim. Konuşursam başım büyük belaya girer. Hem de çok büyük belaya. Ve ben başımın büyük belaya girmesini istemiyorum.”
Sky Sports'a Martinez'in kırmızı kartı ve hakemlerin verdiği açıklama hakkında konuşan Fernandes, "Hakem hakkında konuşmayacağım. Hakem hakkında konuşursam başım büyük belaya girecek çünkü kurallar herkes için farklı ve herkes için farklı oynuyorlar. Sarı kartlardaki farkı siz de görebilirsiniz, bu yüzden hiçbir şey söylememem daha iyi." dedi.
- Getty Images Sport
Gergin hakemlik geçmişi
Tierney, Şeytanlar’ın oynadığı 21 Premier Lig maçında hakemlik yaptı; ancak Old Trafford’daki performansı taraftarlar arasında tartışma konusu haline geldi. Leeds'e karşı alınan yenilgi, 2023-24 sezonunda Arsenal ve Manchester City'ye karşı Old Trafford'da yaşanan mağlubiyetlerin ardından geldi, yani takım bu hakemin yönettiği son üç iç saha maçının hepsini kaybetti. Ancak Martinez'in oyundan atılması, Tierney'nin bir United oyuncusuna ilk kez doğrudan kırmızı kart gösterdiği an oldu.
Londra deplasmanında savunma krizi
Manchester United, cumartesi günü Stamford Bridge'e gidip Chelsea ile karşılaşacak; ancak cezalı olan Martinez bu maçta forma giyemeyecek ve önümüzdeki Brentford ve Liverpool maçlarını da kaçırabilir. Michael Carrick'in takımı şu anda altıncı sıradaki Chelsea'nin yedi puan önünde yer alıyor, ancak üçüncü sıradaki konumlarını korumak için savunmada acil bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuyor. Avrupa Performans Kotasından beş Şampiyonlar Ligi bileti kazanılma ihtimali varken, geriye sadece altı maç kaldığı için her puan hayati önem taşıyor.