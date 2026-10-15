Son düdüğün ardından Vinicius, oyundan erken alınmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. 26 yaşındaki oyuncu, kötü performansını kabul ederken sahada kalma isteğinin sürdüğünü vurguladı. Gazetecilere, “Oyundan alındığımda öfkelenmem çok doğal çünkü her zaman her dakika oynamak, en iyi performansımı sergilemek ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Bugün ise bu mümkün olmadı,” dedi. “Sonuçta oyuncu değişiklikleri bize yardımcı oldu. Oyunun gidişatını değiştirdiler.

“Endrick oyuna girdi ve gerçekten iyi oynadı. Maçın gidişatını değiştirdi ve gol attı. İkinci yarının en iyi oyuncusuydu. Bir de her zaman yalnızca birkaç dakikalığına oyuna giren Carlos [Espi] var. Bize çok yardımcı oluyorlar.”

Mourinho da konuya ilişkin konuştu, oyuncusunu savunup değişikliği gerekçelendirdi. Madrid'in teknik direktörü, “Vini için zordu,” dedi. “Vini, kaybetmemesi gereken bir topu kaybetti. Ama böyle şeyler olur. Ben de hata yapıyorum. Tam da gelişimini sürdürüp yeniden mutluluğunu bulmaya başlamışken bunun yaşanması üzücü.”

Teknik direktör, soyunma odasında devam eden bir sorun olmadığını da ekledi. Mourinho, “Mutlu olmaması doğal,” dedi. “Hayal kırıklığı normal. Ama maçtan sonra galibiyetten dolayı çok mutluydu.”



