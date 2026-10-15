AFP
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“Öfkelenmem gayet doğal!” Real Madrid yıldızı Vinicius Jr, Jose Mourinho'nun kararına duyduğu öfkeyi kabul etti ve kendisini yuhalayan taraftarlara seslendi
Mourinho Roma'da değişikliklere gidiyor
Real Madrid, Stadio Olimpico'da 3-1 geriye düşerken Vinicius da zor bir akşam geçiriyordu. Brezilyalı oyuncu, Roma'nın ikinci golü öncesindeki pozisyonda topu kaybetti. Bunun üzerine Mourinho radikal bir karar aldı. Portekizli teknik direktör, 60. dakikadan hemen önce yıldız kanat oyuncusunu oyundan çıkardı; Endrick ve Arda Guler'i sahaya sürdü.
Bu cesur taktik hamle hemen sonuç verdi. Endrick, diğer yedek oyuncu Carlos Espi ile birlikte gol bularak yedi dakikalık etkileyici bir geri dönüşün fitilini ateşledi. Antonio Rudiger ise 90. dakikada attığı kritik kafa golüyle geri dönüşü tamamladı ve İspanyol devine üç puanı getirdi.
- Antonio Balasco
Vinicius, saha kenarındaki hayal kırıklığının nedenini açıkladı
Son düdüğün ardından Vinicius, oyundan erken alınmasından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. 26 yaşındaki oyuncu, kötü performansını kabul ederken sahada kalma isteğinin sürdüğünü vurguladı. Gazetecilere, “Oyundan alındığımda öfkelenmem çok doğal çünkü her zaman her dakika oynamak, en iyi performansımı sergilemek ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Bugün ise bu mümkün olmadı,” dedi. “Sonuçta oyuncu değişiklikleri bize yardımcı oldu. Oyunun gidişatını değiştirdiler.
“Endrick oyuna girdi ve gerçekten iyi oynadı. Maçın gidişatını değiştirdi ve gol attı. İkinci yarının en iyi oyuncusuydu. Bir de her zaman yalnızca birkaç dakikalığına oyuna giren Carlos [Espi] var. Bize çok yardımcı oluyorlar.”
Mourinho da konuya ilişkin konuştu, oyuncusunu savunup değişikliği gerekçelendirdi. Madrid'in teknik direktörü, “Vini için zordu,” dedi. “Vini, kaybetmemesi gereken bir topu kaybetti. Ama böyle şeyler olur. Ben de hata yapıyorum. Tam da gelişimini sürdürüp yeniden mutluluğunu bulmaya başlamışken bunun yaşanması üzücü.”
Teknik direktör, soyunma odasında devam eden bir sorun olmadığını da ekledi. Mourinho, “Mutlu olmaması doğal,” dedi. “Hayal kırıklığı normal. Ama maçtan sonra galibiyetten dolayı çok mutluydu.”
Taraftar eleştirileri ve can sıkıcı bir yurt içi men cezası
Taktiksel değişikliğin yanı sıra Vinicius, Real Madrid taraftarlarının bir bölümünde giderek artan hoşnutsuzluğa da değindi. Santiago Bernabeu'da sık sık ıslıklarla protesto edilen forvet, bunun takımda uzun süredir yer almasından kaynaklandığını düşünüyor. "Yuhalanmak elbette bana yardımcı olmuyor ama taraftarlar biletlerine para ödüyor ve istediklerini söyleyebilirler," dedi.
"Ama bizim için en iyisi bizi desteklemeleri olur çünkü taraftarlar arkamızdayken daha iyi oynuyoruz," diye devam etti. "Ben, Kylian [Mbappe], Jude [Bellingham], hepimiz.
"Yine de taraftarların bunu yapmaya her türlü hakkı var. Sanırım burada daha uzun süredir olduğum ve kaptanlardan biri olduğum için beni yuhalamayı daha kolay buluyorlar. Ama genç oyuncularımızdan birini yuhalamalarındansa beni yuhalamalarını tercih ederim."
Kanat oyuncusu, genç yaşta takıma katılmasından bu yana çıktığı 385 maçta attığı 129 golü ve kazandığı çok sayıda kupayı eleştirmenlere hatırlatarak yeniden en iyi formuna kavuşacağına söz verdi. Ancak ligdeki toparlanma çabası gecikecek. Roma'daki maçtan yalnızca saatler önce Vinicius'a La Liga'da dört maçlık men cezası verildi. Bu, forvet için ağır bir darbe oldu.
- Getty Images Sport
El Clasico'da forma giymemek
Son anda gelen bu men cezası, Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico'da forma giymesini kesin olarak engelliyor. Real Madrid, lig mücadelesinin kritik bir bölümünü kilit forvetinden yoksun geçirmek zorunda kalacak.
Mourinho, hücumdaki boşluğu doldurmak için yükselişteki genç yeteneklerine güvenmek zorunda. Endrick ve Guler, Avrupa'da yedekten oyuna girerek kendilerini kanıtladı. Real Madrid teknik direktörünün, kilit oyuncusunun zorunlu yokluğunda sorumluluk almaya hazır alternatifleri var.
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