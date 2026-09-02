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'Öfkelendim!' - Enzo Fernandez, sessizliğini bozarken 125 milyon sterlinlik rekor Manchester City transferiyle ilgili Chelsea gerçeğini açıkladı
- Imagn
Stamford Bridge'de son gün draması
Arjantinli orta sahanın geleceği, yaz transfer dönemi boyunca yoğun şekilde tartışıldı. 25 yaşındaki oyuncunun daha önce Madrid'e taşınma isteğine işaret etmesinin ardından spekülasyonlar zirveye çıktı ve bu durum Real Madrid'in olası bir anlaşmadan kamuoyu önünde uzak durmasına yol açtı.
İspanyol devinin devreden çıkmasıyla Manchester City son anda harekete geçti. Etihad ekibi, mücadeleci orta sahayı Etihad Stadyumu'na getirmek için rekoru egale eden 125 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladı ve onu eski Blues patronu Enzo Maresca ile yeniden buluşturdu.
- Getty Images Sport
Fernandez, içten mesajında son dönemde yaşadığı zorlukları kabul etti
Rekor bonservisle ayrılığının kesinleşmesinin ardından Fernandez, Stamford Bridge taraftarına seslenmek için sosyal medyaya başvurdu. 25 yaşındaki oyuncu, transfer öncesindeki zorluklarını kabul ederken başkentte geçirdiği üç buçuk yıl için de derin minnettarlığını dile getirdi.
Fernandez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Chelsea, bunların benim için kolay günler olmadığını bilmenizi istiyorum" diye yazdı. "Bunu yazmak da kolay değil. Gerçek şu ki, iyi bir durumda değildim. Üç yıl önce Cobham ve Stamford Bridge benim ve ailem için bir yuva oldu. İnsanlara, formaya ve bu inanılmaz kulübün armasına bağlandım.
"Şunu söylediğimde bana inanın; geldiğim andan itibaren kazanmaya ve bu kulübe tarihinin hak ettiği her kupayı getirmeye takıntılı hale geldim.
"Acı çektik, ağladık, birçok kez öfkelendim ama kupalar ve unutulmaz galibiyetler de kutladık. İyi günlerde de zor zamanlarda da birlikteydik."
Fernandez, taraftarlardan gelecek tepkinin kaçınılmaz olduğunu kabul etti ancak anlayış istedi. Şunları ekledi: "Futbolu da hayatımı yaşadığım gibi yaşıyorum: tutkuyla ve tüm kalbimle. Bu yüzden bilmenizi isterim ki sizi anlıyorum. Gerçekten anlıyorum, hem de tüm kalbimle. Ama hayat kararlar vermekle ilgili ve şu anda kendimi o zor kararlardan birini vermek zorunda buluyorum."
Orta saha oyuncusu, taraftarlarla kurduğu kırılmaz bağı anlattı
Duygusal açıklamasını sürdüren Dünya Kupası şampiyonu, modern oyunun acımasız gerçeklerini kabul ederken Chelsea'ye olan sevgisini bir kez daha vurguladı.
Fernandez sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu daha önce de söyledim ama tekrar söylemek istiyorum: Bu kulübe inanılmaz derecede bağlandım. Chelsea, düşüncelerimde ve her şeyden önemlisi kalbimde her zaman bir yere sahip olacak. Ama futbolun nasıl işlediğini de anlıyorum. Ne kadar tutkulu olduğunuzu biliyorum, çünkü ben de aynıyım. Ve sizin yerinizde olsaydım, muhtemelen ben de aynı şekilde düşünürdüm.
Konuşmasını, Chelsea organizasyonunun tamamına teşekkür ederek tamamladı. "Her birinize teşekkür etmek istiyorum: kulüp personeline, teknik ekibe, sağlık ekibine, fizyoterapistlere ve Cobham'da ve bu büyük kurumun her yerinde çalışan herkese" dedi. "Bu yıllar boyunca takım arkadaşlarıma da, benimle bu kadar çok anı paylaştığınız için yürekten teşekkür ederim. Burada gerçekten mutluydum ve gelecekte size en iyisinden başka bir şey dilemiyorum.
"Bu yıllar boyunca bana ve aileme verdiğiniz tüm sevgi ve destek için teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Bu grup size mutlu olmak için daha pek çok neden verecek, ben de sizin adınıza mutlu olacağım. Bundan asla şüphe etmeyin. Chelsea, siz her zaman kalbimde olacaksınız. Size her zaman, ama her zaman, en iyisinden başka bir şey dilemeyeceğim. Her zaman Mavi. Teşekkürler, Chelsea."
- Getty Images Sport
Alonso, Arsenal maçı öncesinde orta sahada krizle karşı karşıya
Xabi Alonso, Chelsea pazar günü son Premier League şampiyonu Arsenal'a zorlu bir deplasmana hazırlanırken artık derme çatma bir orta saha kurmak zorunda. Sonuçsuz kalan Lamine Camara transferi, en kötü zamanda orta sahayı ciddi şekilde zayıflattı.
Moises Caicedo, Brighton maçında sakatlık yaşadı ve tecrübeli Jordan Henderson'a kenarda eşlik etti. Romeo Lavia'nın henüz yeni dönmüş olması ve Valentin Barco'nun deneyim eksikliği nedeniyle Alonso, kısa süre önce asıl mevkileri bek olan Reece James ile Malo Gusto'yu merkezde kullanmak zorunda kaldı. Chelsea bu sakatlık krizini atlatmalı ve ocak transfer dönemi açılana kadar ayakta kalmalı.
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