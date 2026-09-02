Rekor bonservisle ayrılığının kesinleşmesinin ardından Fernandez, Stamford Bridge taraftarına seslenmek için sosyal medyaya başvurdu. 25 yaşındaki oyuncu, transfer öncesindeki zorluklarını kabul ederken başkentte geçirdiği üç buçuk yıl için de derin minnettarlığını dile getirdi.

Fernandez, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Chelsea, bunların benim için kolay günler olmadığını bilmenizi istiyorum" diye yazdı. "Bunu yazmak da kolay değil. Gerçek şu ki, iyi bir durumda değildim. Üç yıl önce Cobham ve Stamford Bridge benim ve ailem için bir yuva oldu. İnsanlara, formaya ve bu inanılmaz kulübün armasına bağlandım.

"Şunu söylediğimde bana inanın; geldiğim andan itibaren kazanmaya ve bu kulübe tarihinin hak ettiği her kupayı getirmeye takıntılı hale geldim.

"Acı çektik, ağladık, birçok kez öfkelendim ama kupalar ve unutulmaz galibiyetler de kutladık. İyi günlerde de zor zamanlarda da birlikteydik."

Fernandez, taraftarlardan gelecek tepkinin kaçınılmaz olduğunu kabul etti ancak anlayış istedi. Şunları ekledi: "Futbolu da hayatımı yaşadığım gibi yaşıyorum: tutkuyla ve tüm kalbimle. Bu yüzden bilmenizi isterim ki sizi anlıyorum. Gerçekten anlıyorum, hem de tüm kalbimle. Ama hayat kararlar vermekle ilgili ve şu anda kendimi o zor kararlardan birini vermek zorunda buluyorum."



