Yüksek bonservis bedelli ayrılığı resmiyet kazandıktan sonra Fernandez, Stamford Bridge taraftarına seslenmek için sosyal medyayı kullandı. 25 yaşındaki oyuncu, transfer öncesindeki zorluklarını kabul ederken başkentte geçirdiği üç buçuk yıl için de derin minnettarlığını dile getirdi.

"Sevgili Chelsea, bunların benim için kolay günler olmadığını bilmenizi istiyorum" diye yazdı Fernandez, Instagram hesabında. "Bunu yazmak da kolay değil. Gerçek şu ki iyi bir yerde değildim. Üç yıl önce Cobham ve Stamford Bridge, benim ve ailem için bir yuva oldu. İnsanlara, formaya ve bu inanılmaz kulübün armasına bağlandım.

"Şunu söylediğimde bana inanın; geldiğim andan itibaren kazanmaya ve bu kulübe tarihinin hak ettiği her kupayı getirmeye takıntılı hale geldim.

"Acı çektik, ağladık, birçok kez öfkelendim ama aynı zamanda kupalar ve unutulmaz galibiyetler de kutladık. İyi günlerde de zor zamanlarda da birlikteydik."

Fernandez, taraftarlardan gelecek kaçınılmaz tepkiyi kabul etti ancak anlayış çağrısında bulundu. Şunları ekledi: "Futbolu da hayatımı yaşadığım gibi yaşıyorum; tutkuyla ve tüm kalbimle. Bu yüzden bilmenizi isterim ki sizi anlıyorum. Sizi gerçekten anlıyorum, tüm kalbimle. Ama hayat kararlar vermekten ibaret ve şu anda kendimi o zor kararlardan birini vermek zorunda buluyorum."



