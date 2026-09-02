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'Öfkelendim!' - Enzo Fernandez, rekor kıran 125 milyon sterlinlik Manchester City transferi hakkında sessizliğini bozarken Chelsea gerçeğini açıkladı
Stamford Bridge'de son gün transfer dönemi dramı
Arjantinli orta saha oyuncusunun geleceği, yaz transfer dönemi boyunca yoğun şekilde tartışılmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun daha önce Madrid'e taşınma isteğine işaret etmesinin ardından spekülasyonlar zirveye çıktı ve bu durum Real Madrid'in olası bir anlaşmadan kamuoyu önünde uzak durmasına yol açtı.
İspanyol devinin devreden çıkmasıyla birlikte Manchester City son anda harekete geçti. Etihad ekibi, mücadeleci orta saha oyuncusunu Etihad Stadyumu'na getirmek için rekoru egale eden 125 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladı ve onu eski Blues patronu Enzo Maresca ile yeniden buluşturdu.
- Getty Images Sport
Fernandez, duygusal mesajında son dönemde yaşadığı zorlukları kabul etti
Yüksek bonservis bedelli ayrılığı resmiyet kazandıktan sonra Fernandez, Stamford Bridge taraftarına seslenmek için sosyal medyayı kullandı. 25 yaşındaki oyuncu, transfer öncesindeki zorluklarını kabul ederken başkentte geçirdiği üç buçuk yıl için de derin minnettarlığını dile getirdi.
"Sevgili Chelsea, bunların benim için kolay günler olmadığını bilmenizi istiyorum" diye yazdı Fernandez, Instagram hesabında. "Bunu yazmak da kolay değil. Gerçek şu ki iyi bir yerde değildim. Üç yıl önce Cobham ve Stamford Bridge, benim ve ailem için bir yuva oldu. İnsanlara, formaya ve bu inanılmaz kulübün armasına bağlandım.
"Şunu söylediğimde bana inanın; geldiğim andan itibaren kazanmaya ve bu kulübe tarihinin hak ettiği her kupayı getirmeye takıntılı hale geldim.
"Acı çektik, ağladık, birçok kez öfkelendim ama aynı zamanda kupalar ve unutulmaz galibiyetler de kutladık. İyi günlerde de zor zamanlarda da birlikteydik."
Fernandez, taraftarlardan gelecek kaçınılmaz tepkiyi kabul etti ancak anlayış çağrısında bulundu. Şunları ekledi: "Futbolu da hayatımı yaşadığım gibi yaşıyorum; tutkuyla ve tüm kalbimle. Bu yüzden bilmenizi isterim ki sizi anlıyorum. Sizi gerçekten anlıyorum, tüm kalbimle. Ama hayat kararlar vermekten ibaret ve şu anda kendimi o zor kararlardan birini vermek zorunda buluyorum."
Orta saha oyuncusu, taraftarlarla kurduğu kopmaz bağı anlattı
Duygusal açıklamasını sürdüren Dünya Kupası şampiyonu, modern oyunun acımasız gerçeklerini kabul ederken Chelsea'ye olan sevgisini bir kez daha vurguladı.
Fernandez, "Bunu daha önce de söyledim ama tekrar söylemek istiyorum: Bu kulübe karşı inanılmaz bir sevgi besledim" diye devam etti. "Chelsea düşüncelerimde ve her şeyden önce kalbimde her zaman bir yere sahip olacak. Ama futbolun nasıl işlediğini de anlıyorum. Ne kadar tutkulu olduğunuzu biliyorum, çünkü ben de aynıyım. Ve eğer sizin yerinizde olsaydım, muhtemelen ben de aynı şeyi düşünürdüm.
Sözlerini, Chelsea organizasyonunun tamamına teşekkür ederek tamamladı. "Her birinize teşekkür etmek istiyorum: personele, teknik ekibe, sağlık ekibine, fizyoterapistlere ve Cobham'da ve bu büyük kurumun her yerinde çalışan herkese" dedi. "Bu yıllar boyunca tüm takım arkadaşlarıma, benimle bu kadar çok anı paylaştığınız için tüm kalbimle teşekkür ederim. Burada gerçekten mutluydum ve gelecekte size en iyisinden başka hiçbir şey dilemiyorum.
"Bu yıllar boyunca bana ve aileme verdiğiniz tüm sevgi ve destek için teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Bu grup size mutlu olmak için daha çok neden verecek, ben de sizin adınıza mutlu olacağım. Bundan asla şüphe etmeyin. Maviler, siz her zaman kalbimde olacaksınız. Size her zaman, ama her zaman en iyisinden başka hiçbir şey dilemeyeceğim. Her zaman Mavi. Teşekkürler, Chelsea."
- Getty Images Sport
Alonso, Arsenal maçı öncesi orta saha kriziyle karşı karşıya
Xabi Alonso, Chelsea pazar günü son Premier League şampiyonu Arsenal'a zorlu bir deplasmana hazırlanırken artık derme çatma bir orta saha kurmak zorunda. Suya düşen Lamine Camara transferi, en kötü zamanda orta alanı ciddi şekilde zayıf bıraktı.
Moises Caicedo, Brighton maçında sakatlandı ve tecrübeli Jordan Henderson'a kenarda eşlik etti. Romeo Lavia'nın daha yeni dönmüş olması ve Valentin Barco'nun deneyim eksikliği nedeniyle Alonso, kısa süre önce asıl mevkileri bek olan Reece James ile Malo Gusto'yu merkezde kullanmak zorunda kaldı. Chelsea bu sakatlık krizini atlatmak ve ocak transfer dönemi açılana kadar ayakta kalmak zorunda.
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