Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid'deki yeni macerasında teknik yönetim ve liderlik tarzında köklü bir değişiklik sergiliyor. Artık çatışma ve yüzleşme tarzını bir kenara bırakarak, oyun kurmaya ve oyuncuları akıllıca kontrol etmeye odaklanıyor; bu da 13 yıl önce İspanya'nın başkentinden ayrılan versiyonunun tamamen gelişmiş bir hali niteliğinde.
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Öfkeden sakinleşmeye... Mourinho savaş tutkusuna nasıl veda etti?
Yeni bir karakter
İspanyol "AS" gazetesine göre, Mourinho Benfica'da liderlik tarzının nasıl değiştiğini gösteren bir durumla karşı karşıya kaldı. Şageldirup, Avrupa'nın en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak takıma katılmıştı, ancak beklenen performansı sergileyemedi.
Portekizli teknik direktör, onu kaderine terk etmek yerine, özellikle Kasım 2025'te, reşit olmayan bir kişinin cinsel içerikli videosunu yaymakla ilgili bir ceza davasına karışarak işleri tamamen karmaşık hale getirdiğinde, Asensio'nun Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir olayda, oyuncuyla psikolojik açıdan daha fazla çalışması gerektiğini fark etti.
O anda Mourinho, Şegildero'nun desteğini hissetmesi için en önemli zamanın bu olduğunu fark ederek oyuncuyu korumaya karar verdi. Aynı zamanda teknik direktör, oyuncusundan daha fazla defansif bağlılık, rekabetçi agresiflik, yüksek yoğunluk ve süreklilik talep etti; böylece dışarıdaki herkese ne tür bir oyuncu olduğunu kanıtlayabilmesi için. Bu da gerçekten başarılı oldu.
Benfica, kış transfer döneminde Şegildirob'u Belçika'nın Club Brugge takımına 10 milyon avroya satmak üzereydi, ancak Mourinho bu karara tamamen karşı çıktı ve oyuncuyu kadro dışı kalmaktan sezonun en önemli yıldızlarından birine dönüştürmeyi başardı. Schjelderup, sezonu 10 gol (ikisi Real Madrid'e karşı) ve 7 asistle tamamladı.
Norveçli oyuncu da Mourinho'nun kendisini bu krizden kurtardığını açıkça itiraf etti ve Benfica, kısa süre önce oyuncuyu satmak için 70 milyon euroluk bir teklif aldı.
- AFP
Savaşçı
Önümüzdeki günler bu dönüşümün doğruluğunu teyit edecektir; zira Madrid’e gelen Mourinho, 13 yıl önce başkentten ayrılan o teknik direktörden tamamen farklı bir görüntü sergiliyor. Portekizli teknik adam artık mağlubiyetlerin ardından mikrofonların önünde öfkeli ve kızgın bir şekilde oturup oyuncularına sert eleştiriler yönelten o teknik direktör değil; Aksine, bugünün Mourinho modern futbolun gerekliliklerine uyum sağlamayı başardı.
Mourinho, oyuncuların başlı başına küçük şirketler olduğunu tam olarak anladı ve onlarla akıllıca ve sakin bir şekilde ilgilenmeye başladı. Ayrıca, ister medya ve iletişim alanında, ister sosyal medya platformlarında izlenen strateji konusunda, hatta yayınlanan mesajların niteliğinde olsun, hiçbir şeyi şansa bırakmayan bir ekip ile çevresini sarmıştır; burada her ayrıntı son derece titizlikle ölçülmektedir.
Portekizli teknik adamın uyguladığı yeni bir liderlik modeli var. Mourinho, Real Madrid'deki ilk teknik direktörlük dönemine kıyasla liderlik tarzını ve oyuncularla olan yakın ilişkisini büyük ölçüde değiştirdi. "Special One"ın yeni versiyonu, çatışmalara ve yüzleşmelere girmek yerine oyuncularla ilişkiler kurarak gelişiyor Bu da projelerin daha uzun süre devam etmesini garanti ediyor.
Bu dönüşüm, elit liglerde geçirdiği 27 sezonun ardından doğal bir gelişme olarak görülüyor, özellikle de küreselleşmenin ve sosyal medyanın futbolcuların profesyonel kariyerlerini yönetme şekline nasıl etki ettiği göz önüne alındığında.
Mourinho'nun çalışma tarzı, hırs, zafere ulaşma takıntısı ve günlük sıkı çalışma talebini korusa da, liderlik tarzı daha olgun ve stratejik hale geldi ve takımları içinde sürdürülebilir yapılar oluşturmaya yöneldi. Şu anki Mourinho, görüşlerini dayatmak yerine oyuncuları ikna etmeye ve yönlendirmeye dayanıyor ve takımdaki her oyuncunun bireysel sorumluluğunu öne çıkarmaya çalışıyor.
Kutsal Oda
Takım soyunma odası, Portekizli teknik direktör için dokunulmaz bir kutsal alan olmaya devam ediyor; bu, onun hiçbir zaman kaybetmediği teknik DNA’sının bir parçasıdır. Takımı korumak onun için tartışmaya açık olmayan bir konudur ve teknik direktör, herhangi bir kriz veya zorluk anında oyuncularını korumak için kendini bir kalkan olarak görmeye devam ediyor.
Bu nedenle Mourinho'nun her zaman kulüp içinden, takım içinde saygınlığı ve itibarı olan, ancak aynı zamanda arka planda kalmayı bilen bir yardımcı antrenöre ihtiyacı vardır. Çünkü her halükarda, sonuçlar ne olursa olsun, Mourinho adamlarını korumak için darbeleri alan kişidir ve dış baskılar şahsen kendisine yönelir, bu da oyuncularının saha içindeki spor performansına tamamen odaklanmalarını sağlar.
Taraftarların hafızalarında yer eden Mourinho, ister hakemlere, ister maç takvimine, ister Valdano'ya, ister medyaya karşı olsun, binlerce savaşa girerek boğulmuştu; ancak tecrübe ve deneyim, yeni Mourinho'yu girdiği savaşları titizlikle ve özenle seçmeye yönlendirdi, Şu anki odak noktası tamamen spor projesine gerçek bir değer katan ve grubun güçlenmesine ve kaynaşmasına katkıda bulunan unsurlar üzerindedir.
Portekizli teknik direktörün kişiliğinde değişmeyen sabitler var; hırs, takıma sadakat, zafer takıntısı ve mümkün olan en fazla çabayı talep etme gibi. Ancak çalışma yöntemi ve tarzı belirgin bir şekilde gelişmiştir. Şu anki Mourinho, sorumluluğu güçlendirerek, güven inşa ederek ve takımın sağlam kolektif kimliğinin gücüne dayanarak bir yapı oluşturmaya çalışmaktadır. Böylece herkese, artık tamamen farklı bir Mourinho olduğunu ilan etmektedir.