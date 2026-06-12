İspanyol "AS" gazetesine göre, Mourinho Benfica'da liderlik tarzının nasıl değiştiğini gösteren bir durumla karşı karşıya kaldı. Şageldirup, Avrupa'nın en umut vaat eden yeteneklerinden biri olarak takıma katılmıştı, ancak beklenen performansı sergileyemedi.

Portekizli teknik direktör, onu kaderine terk etmek yerine, özellikle Kasım 2025'te, reşit olmayan bir kişinin cinsel içerikli videosunu yaymakla ilgili bir ceza davasına karışarak işleri tamamen karmaşık hale getirdiğinde, Asensio'nun Real Madrid'de yaşadıklarına benzer bir olayda, oyuncuyla psikolojik açıdan daha fazla çalışması gerektiğini fark etti.

O anda Mourinho, Şegildero'nun desteğini hissetmesi için en önemli zamanın bu olduğunu fark ederek oyuncuyu korumaya karar verdi. Aynı zamanda teknik direktör, oyuncusundan daha fazla defansif bağlılık, rekabetçi agresiflik, yüksek yoğunluk ve süreklilik talep etti; böylece dışarıdaki herkese ne tür bir oyuncu olduğunu kanıtlayabilmesi için. Bu da gerçekten başarılı oldu.

Benfica, kış transfer döneminde Şegildirob'u Belçika'nın Club Brugge takımına 10 milyon avroya satmak üzereydi, ancak Mourinho bu karara tamamen karşı çıktı ve oyuncuyu kadro dışı kalmaktan sezonun en önemli yıldızlarından birine dönüştürmeyi başardı. Schjelderup, sezonu 10 gol (ikisi Real Madrid'e karşı) ve 7 asistle tamamladı.

Norveçli oyuncu da Mourinho'nun kendisini bu krizden kurtardığını açıkça itiraf etti ve Benfica, kısa süre önce oyuncuyu satmak için 70 milyon euroluk bir teklif aldı.