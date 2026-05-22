Öfke nöbetlerinden sevinç gözyaşlarına! Duygusal bir an yaşayan Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile kupa hasretine nasıl son verdi?

Bekleyiş sona erdi. Cristiano Ronaldo sonunda başardı. Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bu haber, pek çok insan için şüphesiz omuz silkmekten öteye gitmeyecek. Bazıları ise bu duruma oldukça kızacak. Ancak ilginç olan, Al-Nassr ile kazandığı bu ilk büyük kupanın Ronaldo için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiği.

O, futbol tarihinin en çok ödül kazanan oyuncularından biri; beş kez Ballon d'Or ödülüne layık görülen ve daha önce İngiltere, İspanya ve İtalya'da birçok lig şampiyonluğu kazanmış bir isim. Yine de Perşembe gecesi Al-Nassr'ın Damac'ı mağlup ettiği kritik maçı, sanki daha önce hiç lig şampiyonluğu kazanmamış gibi kutladı.

Bunun nedenini anlamak ise hiç de zor değil. Ronaldo'nun kulüp kariyerindeki sekizinci şampiyonluk, aslında onun için kazanması en zor olanlardan biri oldu...

    Kâr getiren bir hamle

    Ronaldo'nun 2023'teki Orta Doğu'ya yaptığı şok transfer, açıkça sadece futboldan ibaret değildi. Bu transfer, aynı zamanda para kazanma konusundaki karşılıklı arzudan da kaynaklanıyordu. Portekiz milli takım oyuncusuna, Al-Nassr'a katılması karşılığında rekor kıran bir maaş vaat edildi; kulüp ise "Ronaldo Etkisi" sayesinde milyonlar kazanmayı hedefliyordu.

    O dönem Al-Nassr'ın başkanı olan Musalli Al-Muammar'a göre, dünyanın en ünlü yüzünün takıma katılması "kârlılık açısından bizim için ticari olarak faydalı" olacaktı.

    Ancak Al-Nassr, o zaman da olduğu gibi bugün de Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) aitti ve bu tarihi anlaşmayı destekledi çünkü Krallık, Ronaldo'nun ülkenin algılanış şeklini değiştirmek, ekonomisini çeşitlendirmek ve altyapısını yenilemeyi amaçlayan iddialı bir ulusal projenin simgesi olmasını istiyordu.

    Ronaldo, anlaşmanın kendi üzerine düşen kısmını kesinlikle yerine getirdi. Gol atmadığı zamanlarda Suudi Arabistan'ı övüyordu ve onun öncü transferi, sunulan devasa maaşlarla birleştiğinde, daha önce pek bilinmeyen SPL'ye diğer yüksek profilli oyuncuların katılması konusunda şüphesiz çok önemli bir rol oynadı.

    Ancak Ronaldo için tek sorun, Suudi Arabistan'da gol atmasına rağmen aslında hiçbir kupa kazanamamasıydı. Ve bu gerçekten de bir sorundu.

    Hayal kırıklığına uğramış bir kişi

    Ronaldo hakkında ne derseniz deyin, bu adamın kazanma azmi kesinlikle tartışılmaz. Futbol tarihinde ondan daha profesyonel bir oyuncu hiç olmamıştır. Mesleğine olan bağlılığı eşsizdir; titiz antrenman programı ise şimdiden efsane haline gelmiştir.

    Ancak Ronaldo, Manchester, Madrid ve Torino'da yaptığı gibi, çalışma ahlakıyla bir kez daha takım arkadaşlarını hayran bırakmış ve beklendiği gibi daha düşük seviyeli bir ligde bol bol gol atmış olsa da, Al-Nassr'da büyük bir kupa kazanamadı. Ve bu durum onu açıkça üzdü.

    Ronaldo, 2022-23 SPL şampiyonluk yarışında giderek daha fazla hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi. Bir ay içinde, onu öfkeyle topu uzaklara fırlatırken (Al-Nassr 2-0 öndeyken!), su şişesine tekme atarken, kendi yedek kulübesine saldırırken, tartışmalı bir karara öfkelenip sinir krizi geçirirken, selfie çekmek isteyen rakip takımın bir üyesini itip kakarken, forma değiş tokuşunu reddedip, bir rakibi güreşçi gibi yere indirirken gördük.

    En unutulmaz olanı ise, 18 Nisan'da Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda 2-0 yenildikten sonra, maç öncesinden beri Lionel Messi tezahüratlarıyla onu tahrik eden Al-Hilal taraftarlarına müstehcen bir hareket yaptığı görüldü. Bu olay, bazı SPL taraftarlarının onun ligden atılmasını talep etmesine neden oldu.


    "Bu bölüm sona erdi..."

    Ronaldo'nun öfkesini açıklamak için pek çok neden öne sürüldü; bunların arasında, partneri Georgina Rodriguez'in Suudi Arabistan'da mutlu olmadığına ve bunun sonucunda ilişkilerinin sallantıda olduğuna dair asılsız haberler de vardı.

    Gerçekte ise Ronaldo, Rudi Garcia'dan memnun değildi. Portekizli oyuncu Riyad'a geldiğinde, Al-Nassr eski Roma teknik direktörünün yönetiminde ligin zirvesindeydi. Ancak Ronaldo'nun Garcia'nın taktiklerinden pek etkilenmediği ve Nisan 2023'te Fransız teknik adamın kovulmasında önemli bir rol oynadığı iddia edildi.

    Ne yazık ki Al-Nassr, sonraki iki teknik direktörleri Luis Castro ve Stefano Pioli yönetiminde de pek iyi bir performans gösteremedi ve Ronaldo'nun 2025'te sona erecek olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı konusunda ciddi şüpheler vardı.

    Hatta, Al-Nassr'dan ayrılıp PIF destekli bir başka kulüp olan Al-Hilal'e geçebileceği ve geçen yaz ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda bu kulübü temsil edebileceği bile konuşuluyordu.

    Ronaldo, takımının Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanamadığı sezonun son maçının ardından sosyal medyada "Bu bölüm bitti" diye bir paylaşım bile yapmıştı.

    Ancak neredeyse tam bir ay sonra Ronaldo, hikayenin Al-Nassr'da devam edeceğini açıkladı. Spor tarihinin en kazançlı sözleşmesi olarak lanse edilen anlaşmayı imzaladıktan sonra Instagram'da "Aynı tutku, aynı rüya" yazmıştı. "Birlikte tarih yazalım."

    Şimdi bunu gerçekten başardılar - bunda, birkaç üst düzey vatandaşının takıma katılması da büyük rol oynadı.


    İsa ve 'Muhteşem Dörtlü'

    Jorge Jesus, Ronaldo’nun 2023-24 Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna yaklaşamamasının temel nedeniydi; zira Portekizli teknik direktör, Al-Hilal’in tek bir maç bile kaybetmeden elde ettiği rekor kıran 100 puanlık performansın mimarıydı.

    Bu nedenle, büyük rakipleri ertesi yıl Jesus ile yollarını ayırmaya karar verdiğinde, Al-Nassr hiç vakit kaybetmedi ve eski Flamengo ve Benfica teknik direktörünü Kingdom Arena'dan ayrılmasından bir ay kadar sonra kadrosuna kattı.

    Jesus ayrıca, Ronaldo'nun kalma kararının, kendisi de Riyad'da kalmak istediği için buraya gelme kararında son derece önemli bir rol oynadığını açıkladı.

    Elbette, Al-Nassr'ın iddialı yaz transfer planı da yardımcı oldu; kulüp, 2025-26 sezonu öncesinde kadroyu önemli ölçüde güçlendireceğine söz verdi ve Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane'nin de yer aldığı forvet hattına Kingsley Coman ve Joao Felix'i ekleyerek sözünü tuttu.

    Kendi versiyonundaki "Fab Four" ile Jesus'un yeniden canlandırdığı Al-Nassr, sezonun ilk 10 lig maçını kazanarak sansasyonel bir başlangıç yaptı.

    Sezonu 20 gol ve ligin en yüksek asist sayısı olan 13 asistle tamamlayan Felix, SPL'nin resmi web sitesine "Hepimiz kaliteli oyuncularız ve dördümüz de iyi anlaştığımız için birlikte oynadığımızda işler yolunda gidiyor" dedi.

    "Hepimizin bir arada olması iyi, çünkü bir gün biri iyi oynamadığında diğer üçü iyi oynuyor. Ya da ikisi iyi oynamadığında diğer ikisi iyi oynuyor ve sonunda takıma yardımcı oluyorlar.

    "Bence dördümüz de iyi oynadığımızda, Suudi Arabistan'da durdurulamaz oluyoruz."

    Ne yazık ki Felix ve arkadaşları için yılbaşı dönümünde işler kötüye gitti ve Al-Nassr, dört maçlık galibiyetsiz seride 10 puan kaybetti.

    Ronaldo greve gidiyor

    Al-Nassr'ın performansındaki dramatik düşüş nedeniyle Ronaldo, kulüp sahiplerinin kış transfer döneminde takıma takviye yapmasını bekliyordu. Jesus da Ocak ayı bitmeden yeni isimlerin gelmesini umuyordu, ancak teknik direktör, kulübün bütçe kısıtlamaları nedeniyle bunun kesin olmadığını biliyordu.

    Ancak şampiyonluk rakibi Al-Hilal'in böyle bir sorunu yoktu ve Al-Ittihad'dan Benzema'yı transfer etti. Bu şok edici sezon ortası transferi, bazı PIF sahibi kulüplerin diğerlerinden daha ayrıcalıklı olduğunu düşünen Ronaldo'yu öfkelendirdiği bildirildi. Sonuç olarak, Al-Nassr'ın kaptanı greve gitti ve Al-Riyadh ve Al-Ittihad ile oynanan arka arkaya iki SPL maçında sahaya çıkmayı reddetti.

    Beklendiği gibi, lig, Ronaldo'nun Suudi Arabistan futbolunun dürüstlüğünü sorgulamasını hoş karşılamadı. Bir lig sözcüsü, "Suudi Pro Ligi basit bir ilke üzerine kurulmuştur: Her kulüp aynı kurallar altında bağımsız olarak faaliyet gösterir," dedi.

    "Kulüplerin kendi yönetim kurulları, kendi yöneticileri ve kendi futbol liderlikleri vardır. Transfer, harcama ve stratejiye ilişkin kararlar, sürdürülebilirliği ve rekabet dengesini sağlamak için tasarlanmış bir mali çerçeve içinde bu kulüplere aittir. Bu çerçeve lig genelinde eşit olarak geçerlidir.

    "Cristiano, geldiğinden beri Al Nassr'a tam olarak kendini adamıştır ve kulübün büyümesinde ve hedeflerinde önemli bir rol oynamıştır. Her elit sporcu gibi, o da kazanmak istiyor. Ancak hiçbir birey, ne kadar önemli olursa olsun, kendi kulübünün ötesinde kararlar alamaz.

    "Son transfer hareketleri bu bağımsızlığı açıkça göstermektedir. Bir kulüp belirli bir şekilde güçlendi. Bir diğeri ise farklı bir yaklaşım seçti. Bunlar, onaylanmış mali parametreler dahilinde alınan kulüp kararlarıydı.

    "Ligin rekabet gücü ortada. İlk dört takım arasında sadece birkaç puan fark olduğu için şampiyonluk yarışı son derece heyecanlı. Bu denge seviyesi, sistemin amaçlandığı gibi işlediğini gösteriyor."

    SPL'nin açıklamasının Ronaldo'nun dönüşünde rol oynayıp oynamadığını söylemek zor. Aslında 14 Şubat'ta tek kişilik protestosunu neden sonlandırdığını hiç açıklamadı - neden iş bırakmaya karar verdiğini ise hiç söylemedi.

    Elbette asıl önemli olan geri dönmüş olmasıydı, çünkü yokluğu SPL için bir halkla ilişkiler felaketiydi, ancak boykotun sona ermesi Ronaldo ile ilgili tartışmaların da sona erdiği anlamına gelmiyordu.

    "Kimi kovalıyoruz?.."

    Al-Nassr şampiyonluk yarışını sürdürürken, bazı rakipleri lig liderine hakemler tarafından gösterilen ayrıcalıklı muameleye itiraz etmeye başladı.

    7 Nisan'da üçüncü sıradaki Al-Ahli, Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, Ivan Toney takım aleyhine verilen "güneş gibi açık" iki penaltı kararından şikayet etti. Al-Ahli aleyhine verilen önemli kararların kime yarar sağlayabileceği sorulduğunda, SPL'nin en golcü oyuncusu şöyle cevap verdi: "Kim olduğunu biliyoruz. Kimi kovalıyoruz?.. Daha ayrıntılı konuşmamı istiyorsanız, konuşabilirim, bu başımı belaya sokabilir ama ben olanı olduğu gibi söyleyen biriyim."

    Nitekim Toney, o gece geç saatlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "Burada neyin etkisinde kalındığı açık" diye eklerken, takım arkadaşı Galeno daha da açık sözlü davranarak SPL'nin Al-Nassr'a "kupayı şimdiden teslim etmesinin" daha iyi olacağını iddia etti. Brezilyalı oyuncu, "İstedikleri bu" diye yazdı. "Bizi ne pahasına olursa olsun şampiyonluktan elemek istiyorlar. Kupayı tek bir kişiye vermek istiyorlar. Bu, kulübümüze karşı tam bir saygısızlıktır."

    Ronaldo, yetkililerin ligi en önemli oyuncusuna hediye etmek için emir aldıkları yönündeki oldukça bariz iddialardan açıkça etkilenmemişti.

    "Bu lige gelen ilk kişi bendim ve diğerleri benim sayemde buraya geldi, bu yüzden lige saygı duymalılar, projeye saygı duymalılar, hakemlere saygı duymalılar çünkü bazen en iyi kararları vermeseler de onlar da insan, hata yapabilirler," dedi Ronaldo eski United takım arkadaşı Rio Ferdinand'a.

    "Bu yüzden, SPL'nin büyük bir toplantı yapıp bazı kurallar belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde, ligin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğini sanmıyorum."

    Ronaldo, boykotundan önce de gündeme getirdiği bir konuyu tekrar ele alarak, dış güçler tarafından engellenenin aslında Al-Ahli veya rakipleri değil, Al-Nassr olduğunu iddia etti.

    "Saha içinde kazanmak için daha çok mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz çünkü diğer kulüplerin saha dışında gücü olduğunu biliyoruz. Bu gerçek. Bu bir gerçek," diye açıkladı.

    "Ama [şu anda] bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Sezon sonunda pek çok şey hakkında konuşacağım çünkü haftalarca sessiz kaldım."

    Baskı altında eziliyor musun?

    Ronaldo, her zamanki gibi, Nisan ayı sonunda Toney ve arkadaşlarına karşı alınan hayati 2-0'lık galibiyette gol atarak Al-Ahli'nin suçlamalarına da cevap verdi. Ancak Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Al-Qadsiah'a karşı alınan şok edici 3-1'lik yenilgi, Al-Hilal'in puan farkını kapatmasına yol açtı ve geçen hafta Al-Nassr ile oynanacak, şampiyonluğu belirleyecek potansiyele sahip bir maça neden oldu.

    Galibiyet, Al-Nassr'a ligin zirvesinde rakipsiz bir liderlik sağlayacaktı ve Bento'nun feci bir kendi kalesine attığı gol Al-Hilal'e beraberliği hediye edene kadar şampiyonluğa sadece saniyeler kalmıştı. Daha önce oyundan alınmış olan Ronaldo, yedek kulübesinde hüzünlü bir gülümsemeyi engelleyemedi, ancak Al-Nassr taraftarları, takımlarının bir şampiyonluğu daha kaçıracağı korkusuyla sarsıldı.

    GOALArabia'nın Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Haytham Elhalmoush'un açıkladığı gibi, "Aslında kimse Al-Nassr'ın kazanacağına inanmıyordu. Şampiyonluklarını kazanmadan önce Inter, Atletico Madrid veya Arsenal gibi takımlarla benzer bir üne sahiptiler; büyük bir taraftar kitlesine sahip büyük bir takım olmalarına rağmen, esas olarak Suudi Pro Ligi'nde son engelde takılıp kalmalarıyla tanınıyorlardı. Birçok kişi, Ronaldo'yu transfer ettiklerinde bu durumun hemen değişeceğini düşündü, ancak öyle olmadı.

    "Ronaldo'nun yanı sıra Sadio Mane, Marcelo Brozovic ve Ronaldo'dan sonra gelen diğer büyük isimlerin varlığına rağmen ligi, kupayı veya Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar. Ayrıca çok iyi Suudi oyuncuları da vardı, ancak yine de başarıya ulaşamadılar. Bu yüzden, her şey bu takımın karakterine bağlı hale geldi. Sezonun son aşamalarına gelindiğinde baskıya dayanamadılar."

    Al-Nassr'ın bir kez daha baskı altında çökeceği hissi, geçen Cumartesi gecesi Jesus'un adamlarının AFC Şampiyonlar Ligi İkincisi (Asya'nın Avrupa Ligi'ne eşdeğer turnuvası) finalinde Gamba Osaka'ya yenilmesinden sonra daha da yoğunlaştı.

    O aşamada, 41 yaşındaki Ronaldo bile artık gülümsemiyordu; maçın sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte ikincilik madalyasını almaya gitmek yerine doğrudan tünele doğru yöneldi. Al-Nassr'da, kulübün Suudi Arabistan futbolundaki en büyük "boş şişe" olarak algılanmasını değiştirmek için hala hiçbir şey yapmadığını bilecek kadar uzun süredir bulunuyordu.

    İş bitti

    Al-Nassr, Perşembe gecesi SPL sezonunun son maçı için Damac karşısında sahaya, bu yüksek gerilim, şüphe ve mercek altına alınma atmosferi içinde çıktı. Ev sahibi takım, bir kez daha galibiyetin şampiyonluğu garantileyeceğini biliyordu – ve bu sefer hedeflerine ulaştılar.

    Mane, köşe vuruşundan kritik ilk golü attı, Kingsley Coman ise ceza sahası kenarından muhteşem bir vuruşla Al-Nassr'a nefes aldırdı, ancak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan rakip penaltıdan bir gol geriye gelince, kaçınılmaz olarak sahneye Ronaldo çıktı.

    Portekizli oyuncu, kalabalık ceza sahasını aşarak ağların sağ alt köşesine giden bir orta-serbest vuruşla skoru 3-1'e getirdi, ardından maçın bitimine sadece dokuz dakika kala yakın mesafeden attığı golle galibiyeti ve şampiyonluğu garantiledi.

    Ronaldo, ikinci golünün ardından orta daireye doğru ilerlerken gözleri dolmaya başladı. İşin nihayet bittiğini, görevini geç de olsa yerine getirdiğini biliyordu. Takıma katıldığından üç yıldan fazla bir süre sonra, nihayet "büyük" bir kupayı eline almak üzereydi ve maçın bitiş düdüğü çalınmadan kısa bir süre önce, ayakta alkışlanan bir şekilde sahadan ayrıldıktan sonra tamamen gözyaşlarına boğuldu.

    Dışarıdan izleyen pek çok kişi onun gözyaşlarına şaşırdı, ancak Ronaldo'nun SPL şampiyonluğunu kazanması futbol dünyası için pek bir anlam ifade etmemiş olsa da, Ronaldo için açıkça her şey demekti.

    Elhalmoush, "İnsanlar, Ronaldo'nun Al-Nassr'ı ve Suudi Arabistan'daki mirasını gerçekten önemsediğini mi, yoksa sadece kendini ve kazandığı parayı mı önemsediğini tartışıyordu" diyor. "Ancak büyük maçlarda yenildikten sonra ağladığını daha önce de görmüştük, çünkü kulübü ve taraftarları gerçekten seviyor gibi görünüyor. Beklediğimizden daha da fazla bağlandı, artık takımın ortaklarından biri ve Suudi kültürünü bile seviyor.

    "Elbette, 1.000 gole ulaşmak ya da oğluyla birlikte profesyonel futbol oynamak gibi kendi kişisel hedefleri var. Bu hedefler çok yakın, çünkü Cristiano Junior bu yaz Al-Nassr'ın A takımına katılabilir. Ayrıca Suudi Arabistan'daki futbol devriminin yüzü olarak bir şampiyonluk kazanma baskısı altındaydı.

    "Ama bence bu, tamamen kişisel düzeyde onun için önemliydi. Evet, para harika, yaşam tarzı harika ve her şey onun etrafında dönüyor, ama sonuçta o sadece inanılmaz derecede rekabetçi bir karakter, kazanmaktan başka bir şey istemeyen gerçekten harika bir profesyonel.

    "Bu nedenle, tarafsız birçok kişi onu gerçekten destekliyordu, çünkü bunu hak etmişti; gelmeden önce seviyesinin çok altında olan bir lige gösterdiği tutku ve bağlılık nedeniyle. Ronaldo hayranı olmasanız bile, maçtan sonra ağlarkenki hali, onun hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor bence."