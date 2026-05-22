Öfke nöbetlerinden sevinç gözyaşlarına! Duygusal bir an yaşayan Cristiano Ronaldo, Al-Nassr formasıyla nasıl kupa hasretine son verdi ve Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kazandı?

Al-Nassr, Perşembe gecesi SPL sezonunun son maçı için Damac karşısında sahaya, bu yüksek gerilim, şüphe ve mercek altına alınma atmosferi içinde çıktı. Ev sahibi takım, bir kez daha galibiyetin şampiyonluğu garantileyeceğini biliyordu – ve bu sefer hedeflerine ulaştılar.

Mane, köşe vuruşundan kritik ilk golü attı, Coman ise ceza sahası kenarından muhteşem bir vuruşla Al-Nassr'a nefes aldırdı, ancak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan rakip penaltıdan bir gol geriye geldiğinde, kaçınılmaz olarak sahneye Ronaldo çıktı.

Portekizli oyuncu, kalabalık ceza sahasını aşarak ağların sağ alt köşesine giden bir orta-şutla skoru 3-1'e getirdi, ardından maçın bitimine sadece dokuz dakika kala yakın mesafeden attığı golle galibiyeti ve şampiyonluğu garantiledi.

Ronaldo, ikinci golünün ardından orta daireye doğru ilerlerken gözleri dolmaya başladı. İşin nihayet bittiğini, görevini geç de olsa yerine getirdiğini biliyordu. Takıma katıldığından üç yıldan fazla bir süre sonra, nihayet "büyük" bir kupayı eline almak üzereydi ve maçın bitiş düdüğünden kısa bir süre önce ayakta alkışlanarak sahadan ayrıldıktan sonra tamamen gözyaşlarına boğuldu.

Dışarıdan izleyen pek çok kişi onun gözyaşlarına şaşırdı, ancak Ronaldo'nun SPL şampiyonluğunu kazanması futbol dünyası için pek bir anlam ifade etmemiş olsa da, Ronaldo için açıkça her şey demekti.

Elhalmoush, "İnsanlar, Ronaldo'nun Al-Nassr'ı ve Suudi Arabistan'daki mirasını gerçekten önemsediğini mi, yoksa sadece kendini ve kazandığı parayı mı önemsediğini tartışıyordu" diyor. "Ancak büyük maçlarda yenilgilerin ardından ağladığını daha önce de görmüştük, çünkü kulübü ve taraftarları gerçekten seviyor gibi görünüyor. Beklediğimizden daha da fazla bağlandı, artık takımın ortaklarından biri ve Suudi kültürünü bile seviyor.

"Elbette, 1.000 gole ulaşmak ya da oğluyla birlikte profesyonel futbol oynamak gibi kişisel hedefleri var. Bu hedefler gerçekleşmeye çok yakın, çünkü Cristiano Junior bu yaz Al-Nassr'ın A takımına katılabilir. Ayrıca Suudi Arabistan'daki futbol devriminin yüzü olarak bir şampiyonluk kazanma baskısı altındaydı.

"Ama bence bu, tamamen kişisel düzeyde onun için önemliydi. Evet, para harika, yaşam tarzı harika ve her şey onun etrafında dönüyor, ama sonuçta o sadece inanılmaz derecede rekabetçi bir karakter, kazanmaktan başka bir şey istemeyen gerçekten harika bir profesyonel.

"Bu nedenle, tarafsız birçok kişi onu gerçekten destekliyordu, çünkü bunu hak etmişti; gelmeden önce seviyesinin çok altında olan bir lige gösterdiği tutku ve bağlılık nedeniyle. Ronaldo hayranı olmasanız bile, maçtan sonra ağlarkenki hali, onun hakkında bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor bence."