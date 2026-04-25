"Ofisim tam oradaydı... ama kimse kapıyı çalmadı!" - Antonio Conte, Romelu Lukaku'nun son davranışlarının kendisini neden kızdırdığını açıklıyor

Conte, yıldız forvetiyle yüz yüze görüşüp görüşmediğini sorulduğunda lafını esirgemedi. Lukaku, Napoli yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelirken, teknik direktör hiç gelmeyen bir selamlamayı beklemek zorunda kaldı ve bu durum, şikayetlerinin kamuoyuna yansımasına neden oldu.

Conte gazetecilere, "Yöneticilerimizden birinin onunla konuştuğunu biliyorum, antrenman sahasına geldi, ofisim hemen oradaydı... ama kimse kapıyı çalmadı - bu beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı çünkü bir selam, bir mesaj ya da bir şey beklerdim," dedi. "Bu tür durumlarda teknik direktör herkesi anlamaya çalışır, ama kimse teknik direktörü anlamaya çalışmaz."