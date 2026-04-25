"Ofisim tam oradaydı... ama kimse kapıyı çalmadı!" - Antonio Conte, Romelu Lukaku'nun son davranışlarının kendisini neden kızdırdığını açıklıyor
Conte, Lukaku’nun antrenman sahasındaki davranışlarını eleştirdi
Conte ile Lukaku arasındaki efsanevi ortaklık, Napoli'de iyice kızışıyor gibi görünüyor. Cuma günü Cremonese'yi 4-0'lık ezici bir skorla mağlup ettikten sonra Conte, maç sonrası basın toplantısında 32 yaşındaki forvetin, kulübün antrenman tesisine yaptığı son ziyareti sırasında ofisine uğramadığını eleştirdi.
Uzun süredir hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Lukaku'ya, Belçika'da rehabilitasyon görmesi için izin verilmişti. Ancak, kulüp yöneticileriyle görüşmek üzere İtalya'ya döndükten sonra, Conte onun kendisini görmeye gelmediğini doğruladı. Lukaku'nun kariyeri boyunca en büyük destekçilerinden biri olan İtalyan teknik direktör, bu durumun kendisini "gerçekten hayal kırıklığına uğrattığını" itiraf etti.
Conte, sessizliğe duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi
Conte, yıldız forvetiyle yüz yüze görüşüp görüşmediğini sorulduğunda lafını esirgemedi. Lukaku, Napoli yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelirken, teknik direktör hiç gelmeyen bir selamlamayı beklemek zorunda kaldı ve bu durum, şikayetlerinin kamuoyuna yansımasına neden oldu.
Conte gazetecilere, "Yöneticilerimizden birinin onunla konuştuğunu biliyorum, antrenman sahasına geldi, ofisim hemen oradaydı... ama kimse kapıyı çalmadı - bu beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı çünkü bir selam, bir mesaj ya da bir şey beklerdim," dedi. "Bu tür durumlarda teknik direktör herkesi anlamaya çalışır, ama kimse teknik direktörü anlamaya çalışmaz."
Sakatlıklarla dolu bir sezon
Saha içinde, Ağustos ayında yaşadığı ve tekrarlayan bir hamstring sakatlığı nedeniyle Lukaku bu sezon sadece yedi maça çıkabildi; son maçı ise Mart ayı başlarında oynadı. Conte ile yaşadığı gerginliğe rağmen, Lukaku’nun formunu kanıtlamak için yüksek yoğunlukta antrenman yaptığı bildiriliyor. Stadio Diego Armando Maradona’daki sözleşmesinin önümüzdeki sezonun sonunda sona erecek olması nedeniyle, forvet oyuncusu bu sezonu kurtarmak ve 2026 Dünya Kupası’nda Belçika kadrosunda yerini garantilemek için çaresizce çabalıyor.
Dünya Kupası hayalleri belirsizlik içinde
Serie A sezonunun son haftaları Lukaku için zamana karşı bir yarış olacak. O, sadece Conte ile arasındaki gerginliği gidermekle kalmamalı, aynı zamanda Belçika milli takımına bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek turnuvaya hazır olduğunu kanıtlamalı.
Bu hafta Lukaku ile Napoli yönetimi arasında olumlu görüşmeler yapıldı, ancak teknik direktörün kamuoyuna yaptığı eleştiriler, ilişkilerin düzelmesi için muhtemelen özel bir "kapı çalma"nın gerekli olacağını gösteriyor. Partenopei sezonu güçlü bir şekilde kapatmaya çalışırken, tüm gözler tecrübeli forvetin yaz transfer dönemi başlamadan önce son bir kez daha etkili olup olamayacağına çevrilecek.