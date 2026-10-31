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Ödülünü kutladı, küçüklerini boykot etti: Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo'nun çelişkisini mi ortaya çıkardı?

FEATURES
C. Ronaldo
Portekiz
Al Hazem - Al Nassr FC
Al Hazem
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldızdan tartışmalı bir tavır

Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo, Fransız "France Football" dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncularına verilen Ballon d'Or ödülleri karşısındaki tutumuyla büyük bir tartışma başlattı.

2026 Ballon d'Or ödül töreni, geçtiğimiz salı günü sabahın erken saatlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi ve Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane ödüle layık görüldü.

  • Ronaldo'nun oy kullanmaktan beşinci kez kaçınması

    Ronaldo'nun, dünyanın en iyi genç oyuncusuna, yani 21 yaş altındaki futbolcuya verilen ve Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal'ın kazandığı "Kopa" ödülü için oy kullanarak bu ödül töreninde yer alması bekleniyordu.

    Ancak Fransız "L'Equipe" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Portekizli yıldız, Fransızlar Zinedine Zidane ve Michel Platini ile birlikte bu ödül için oy kullanmaktan kaçındı.

    Böylece bu, Ronaldo'nun 2021'de yaşanan ve kendisiyle o dönemde "France Football" dergisinin genel yayın yönetmeni olan Pascal Ferre'yi karşı karşıya getiren meşhur krizden bu yana bu ödül için oy kullanmaktan kaçındığı beşinci sefer oldu.

    Kriz, Ferre'nin basına yaptığı açıklamalarda, Ronaldo'nun kendisine, en büyük hayalinin futbol kariyerini ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'den daha fazla Ballon d'Or'a sahip olarak bitirmek olduğunu söylediğini belirtmesiyle başladı.

    Ferre'nin açıklamaları, bu olayı "Instagram" hesabı üzerinden yalanlayan ve Fransız derginin eski genel yayın yönetmenini yalan söylemekle ve ismini hatalı bir şekilde kullanmaya çalışmakla suçlayan Portekizli yıldızın öfkesini çekti.

    O günden bu yana Ronaldo, Ballon d'Or töreninde ne bir aday, ne bir konuk, ne de Kopa ödülünü kazananı belirleyen oy kullananlar arasında yer aldı.

  • Ronaldo'nun tarihi Altın Top ödülünü kutlaması

    Ancak Ronaldo bu suskunluğu kısa süre önce, tam olarak tarihin en iyi Ballon d'Or kazananı ödülüne layık görülmesinin ardından bozdu.

    Fransız "France Football" dergisi geçen çarşamba günü, Ronaldo'yu Ballon d'Or kazananlar tarihinin en iyi oyuncusu olarak "BOAT" ödülüne layık gördüğünü açıkladı; bu, oyuncunun Manchester United ile birlikte 2008 yılında kazandığı ödül dolayısıyla verildi.

    Portekizli yıldız, oylama yoluyla ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'nin önüne geçti; Messi ise Barcelona ile birlikte 2012 yılında kazandığı Ballon d'Or ile ikinci sırada yer aldı.

    Ödüle layık görüldüğünün açıklanmasından yaklaşık 24 saat sonra Ronaldo, bu ödülü kutlamak için Instagram sitesindeki kişisel hesabından bir paylaşım yaptı.

    Ronaldo şöyle yazdı: "Futbol taraftarlara aittir. Dünyanın her yerindeki tüm taraftarlara teşekkür ederim. Tarihin en iyi Ballon d'Or ödülü aynı zamanda sizlerin."

  • Ballon d'Or, Ronaldo'nun çelişkisini mi ortaya çıkardı?

    Yaklaşık 5 yıldır Ballon d'Or etkinliklerini boykot eden Ronaldo'nun bu tarihi ödülü kutlaması, bazılarının onu çelişkiyle suçlamasına yol açabilir.

    Ancak Ronaldo'nun bu farklı tavrının gerekçesi, ödülü kutlamak için paylaştığı tweette ortaya çıkabilir: "Futbol taraftarlara aittir."

    Ronaldo bu sözlerle, ödülün kendisine verildiği yöntemden duyduğu memnuniyeti ifade etmiş olabilir; zira ödül, Ballon d'Or oylamasında olduğu gibi gazetecilerin değil, taraftarların oylarına bırakıldı.

    Portekizli yıldız, özellikle 2017 yılındaki son şampiyonluğundan bu yana kazanamaması nedeniyle, Fransız derginin Ballon d'Or ödülü için yaptığı kazanan seçimlerine olan itirazını birçok kez dile getirmişti.

    Ronaldo'nun, ödülü 5 kez kazanarak tarih boyunca Ballon d'Or'u en çok kazanan ikinci isim olduğunu hatırlatmak gerek; kendisinin önünde ise ödülü 8 kez kazanan Arjantinli Lionel Messi bulunuyor.

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Gelecek maçlar
ALH

ALH

Premier Lig

06 Kas 2026

ALN

ALN