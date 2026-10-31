Ronaldo'nun, dünyanın en iyi genç oyuncusuna, yani 21 yaş altındaki futbolcuya verilen ve Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal'ın kazandığı "Kopa" ödülü için oy kullanarak bu ödül töreninde yer alması bekleniyordu.

Ancak Fransız "L'Equipe" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Portekizli yıldız, Fransızlar Zinedine Zidane ve Michel Platini ile birlikte bu ödül için oy kullanmaktan kaçındı.

Böylece bu, Ronaldo'nun 2021'de yaşanan ve kendisiyle o dönemde "France Football" dergisinin genel yayın yönetmeni olan Pascal Ferre'yi karşı karşıya getiren meşhur krizden bu yana bu ödül için oy kullanmaktan kaçındığı beşinci sefer oldu.

Kriz, Ferre'nin basına yaptığı açıklamalarda, Ronaldo'nun kendisine, en büyük hayalinin futbol kariyerini ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'den daha fazla Ballon d'Or'a sahip olarak bitirmek olduğunu söylediğini belirtmesiyle başladı.

Ferre'nin açıklamaları, bu olayı "Instagram" hesabı üzerinden yalanlayan ve Fransız derginin eski genel yayın yönetmenini yalan söylemekle ve ismini hatalı bir şekilde kullanmaya çalışmakla suçlayan Portekizli yıldızın öfkesini çekti.

O günden bu yana Ronaldo, Ballon d'Or töreninde ne bir aday, ne bir konuk, ne de Kopa ödülünü kazananı belirleyen oy kullananlar arasında yer aldı.