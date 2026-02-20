"Ödevimi yapıyorum!" - Borussia Dortmund başkanı, Manchester United ve Chelsea'nin "son derece önemli" yıldızına olan ilgisi üzerine sözleşme görüşmelerine işaret etti

Dortmund, Premier League'in artan ilgisini önlemek için Nmecha ile resmi sözleşme görüşmelerine girmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, BVB'nin oyununda önemli bir rol üstleniyor ve son olarak Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden takımda parladı. Oyunu yönlendirme ve sayısal üstünlük yaratma becerisi, onu Alman devleri için vazgeçilmez kılıyor.

Kulüp yönetimi, Nmecha'nın Avrupa'da hızla değerinin arttığının farkında olarak, yaz transfer dönemi başlamadan harekete geçmeye kararlı. 2023 yılında Wolfsburg'dan 30 milyon euroya transfer olan orta saha oyuncusu, takımda vazgeçilmez bir figür haline gelerek ilk eleştirilerini susturdu. Bu sezon tüm turnuvalarda 34 maça çıkan oyuncu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Dortmund, onu artık sadece satılabilecek bir varlık olarak değil, projesinin uzun vadeli bir direği olarak görüyor.

Dortmund'un sportif direktörü Sky Sport'a verdiği demeçte, "Ondan çok etkilendim çünkü her zaman oyun durumlarını çözebiliyor" dedi. "Yeni alanlar yaratıyor ve sayısal üstünlük sağlıyor. Felix şu and 'da büyük bir etki yaratıyor ve inanılmaz derecede önemli bir oyuncu."