"Ödevimi yapıyorum!" - Borussia Dortmund başkanı, Manchester United ve Chelsea'nin "son derece önemli" yıldızına olan ilgisi üzerine sözleşme görüşmelerine işaret etti
Dortmund, yıldız orta saha oyuncusunu korumak için harekete geçti
Dortmund, Premier League'in artan ilgisini önlemek için Nmecha ile resmi sözleşme görüşmelerine girmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki oyuncu, BVB'nin oyununda önemli bir rol üstleniyor ve son olarak Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Atalanta'yı 2-0 mağlup eden takımda parladı. Oyunu yönlendirme ve sayısal üstünlük yaratma becerisi, onu Alman devleri için vazgeçilmez kılıyor.
Kulüp yönetimi, Nmecha'nın Avrupa'da hızla değerinin arttığının farkında olarak, yaz transfer dönemi başlamadan harekete geçmeye kararlı. 2023 yılında Wolfsburg'dan 30 milyon euroya transfer olan orta saha oyuncusu, takımda vazgeçilmez bir figür haline gelerek ilk eleştirilerini susturdu. Bu sezon tüm turnuvalarda 34 maça çıkan oyuncu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı. Dortmund, onu artık sadece satılabilecek bir varlık olarak değil, projesinin uzun vadeli bir direği olarak görüyor.
Dortmund'un sportif direktörü Sky Sport'a verdiği demeçte, "Ondan çok etkilendim çünkü her zaman oyun durumlarını çözebiliyor" dedi. "Yeni alanlar yaratıyor ve sayısal üstünlük sağlıyor. Felix şu and
'da büyük bir etki yaratıyor ve inanılmaz derecede önemli bir oyuncu."
Premier Lig devleri eski Man City mezununu çeviriyor
Nmecha'nın Manchester City akademisi mezunu olması, "yerli oyuncu" statüsü nedeniyle onu İngiliz kulüpleri için inanılmaz derecede cazip bir aday haline getiriyor. Manchester United, Chelsea ve Tottenham'ın Alman milli oyuncuyu aday listelerine aldıkları bildiriliyor. Arsenal de, birçok üst düzey Premier League menajerinin taktiksel profiline uyan çok yönlü orta saha oyuncusuna ilgi duyduğu biliniyor.
Nmecha'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etse de, şu anda yıllık yaklaşık 5 milyon avro olan maaşı, kilit bir oyuncu olarak statüsünü yansıtmıyor. Dortmund, savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck ile devam eden görüşmelerine benzer şekilde, uzun süren transfer sürecinden kaçınmak istiyor. BVB, yakın gelecekte sözleşme uzatımı teklif ederek, onu uzun vadede takımda tutmayı veya 2026 Dünya Kupası öncesinde piyasa değerini önemli ölçüde artırmayı umuyor.
Transfer uzmanı Patrick Berger, Sky Sport Auffe Süd podcast'inde "Manchester United, City, Tottenham ve Chelsea gibi takımlar uzun süredir onu transfer listelerinde tutuyorlar" dedi. "Arsenal'e de uyum sağlayabilir. Yakında bir gelişme olacağına eminim ve BVB'nin bu durumu nasıl ele alacağını merakla bekliyorum."
Kehl ve uzmanlar Nmecha'nın değerini değerlendiriyor
Sky Sport'un kulübün Nmecha ile yeni bir sözleşme görüşmek için masaya oturmaya hazır olup olmadığı konusunda baskı yapması üzerine Kehl kendinden emin bir tavır sergiledi. "Endişelenmeyin, ben işimi yapıyorum" diyen sportif direktör, sözleşme uzatma için idari çalışmaların arka planda şimdiden başladığını ima etti.
Eski Bayern Münih orta saha oyuncusu Didi Hamann, Nmecha'nın modern futbolda giderek nadir hale gelen fiziksel ve teknik özelliklere sahip olduğunu düşünüyor. Hamann köşe yazısında, "Nmecha'nın sözleşmesi 2028'e kadar. Dünya Kupası'nın gidişatına bağlı olarak, kulübün onunla oturup Dortmund'da daha uzun süre kalmak isteyip istemediğini görüşeceğini tahmin ediyorum" diye yazdı.
Hamann, Nmecha'nın kariyerinin gidişatının, mevcut sözleşmesinin süresinden bağımsız olarak onu aranan bir oyuncu yaptığını vurguladı. "Avrupa'da onun gibi çok fazla oyuncu yok; bu tür oyuncular için büyük bir pazar var. Dortmund, onun geleceğini kontrol eden taraf olmayı sağlamalı."
Odak noktası Bundesliga ve uluslararası ödüllere kayıyor
Ön büroda "ödevler" devam ederken, Nmecha sahada "performans patlamasını" sürdürmeye odaklanmaya devam edecek. Mevcut formunu koruyabilir, hatta geliştirebilirse, Julian Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası için seçtiği Alman milli takımında yerini şüphesiz kazanacaktır.
Nmecha, cumartesi günü Dortmund'un Bundesliga'da RB Leipzig ile karşılaşacağı maçta hemen etki yaratmayı hedefliyor.
