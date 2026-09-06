Son şampiyon Arsenal, pazar günü bir şampiyona yakışır tepki verdi ve Emirates Stadyumu'ndaki nefes kesen Londra derbisinde erken gelen bir aksiliğin ardından geri dönerek çok para harcayan Chelsea'yi mağlup etti. Xabi Alonso'nun ekibi, Arsenal'ın Reece James'in tehlikeli frikiğini uzaklaştıramamasının ardından £117 milyonluk yaz transferi Morgan Rogers'ın vole golüyle iki dakika içinde ev sahibi taraftarı şoke etmişti.

Ancak Chelsea'nin rüya gibi başlangıcı, takımın süregelen savunma sorunlarının gölgesinde kısa sürede kaldı. Bu karşılaşmaya Premier League'de üst üste 18 maçtır kalesini gole kapatamadan çıkan Alonso'nun takımı, ilk yarı ilerledikçe geriye itildi ve Arsenal'ın durmak bilmeyen baskısına direnmek zorunda kaldı.