24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Ödegaard ve Havertz'den goller: Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi geriden gelerek mağlup etti

Arsenal
Chelsea
Arsenal - Chelsea
Premier Lig

Arsenal, Premier League sezonuna yaptığı kusursuz başlangıcı Emirates Stadyumu'nda Londra'daki rakibi Chelsea karşısında geriden gelerek aldığı mücadeleci 2-1'lik galibiyetle sürdürdü. Erken gelen bir gole rağmen Mikel Arteta'nın ekibi, son dönemdeki şampiyonluk yarışlarını tanımlayan taktik olgunluğu ve bitiriciliği ortaya koydu ve ilk üç maçından üç galibiyet çıkardı.

  • Arsenal erken şoka yanıt verdi

    Son şampiyon Arsenal, pazar günü bir şampiyona yakışır tepki verdi ve Emirates Stadyumu'ndaki nefes kesen Londra derbisinde erken gelen bir aksiliğin ardından geri dönerek çok para harcayan Chelsea'yi mağlup etti. Xabi Alonso'nun ekibi, Arsenal'ın Reece James'in tehlikeli frikiğini uzaklaştıramamasının ardından £117 milyonluk yaz transferi Morgan Rogers'ın vole golüyle iki dakika içinde ev sahibi taraftarı şoke etmişti.

    Ancak Chelsea'nin rüya gibi başlangıcı, takımın süregelen savunma sorunlarının gölgesinde kısa sürede kaldı. Bu karşılaşmaya Premier League'de üst üste 18 maçtır kalesini gole kapatamadan çıkan Alonso'nun takımı, ilk yarı ilerledikçe geriye itildi ve Arsenal'ın durmak bilmeyen baskısına direnmek zorunda kaldı.

    • Reklam
  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Havertz eski kulübünü yıktı

    Arsenal'ın durmak bilmeyen baskısı, ilk yarının ortalarında sonunda karşılığını buldu. Emiliano Martinez, Bukayo Saka'nın şutunda harika bir kurtarış yaparken, Jorrel Hato ve Wesley Fofana da kritik savunma bloklarına imza attı ancak Arsenal 25. dakikada eşitlik golünü buldu. Kai Havertz, eski kulübüne karşı sahneye çıktı ve Martinez'i yakın direğinde düzgün bir vuruşla mağlup etti.

    Geriye düşmesine rağmen, yaz transfer döneminde yaklaşık 350 milyon sterlin harcayan Chelsea, devre arasından önce yeniden öne geçmeye çok yaklaştı. James, uzaktan sert bir şutla David Raya'yı test etti, ardından Pedro Neto bireysel olarak yaptığı harika koşunun ardından topu direğe nişanladı.

  • Odegaard belirleyici darbeyi vurdu

    Belirleyici an, devre arasının hemen ardından Arsenal'ın ilham veren kaptanıyla geldi. Martin Odegaard, 50. dakikada Havertz'in akıllıca yaptığı koşu aldatmacasını değerlendirip Martinez'i soğukkanlı bir vuruşla geçerek galibiyeti perçinledi; bu gol, Norveçlinin bu sezon Premier League'deki üç maçtaki ikinci golü oldu.

    Chelsea, mücadele etmeden teslim olmayı reddetti ve son dakikalarda bir puanı kapmak için tüm hatlarıyla yüklendi. Oyuna sonradan giren Estevao, uzatma anlarında skora denge getirdiğini düşündü ancak Raya'nın parmaklarının ucuyla yaptığı nefes kesen kurtarış Arsenal'ın üstünlüğünü korudu ve üç puanı getirdi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Avrupa'ya ve yaklaşan lig maçlarına bakış

    Bu galibiyet, Arsenal'ı Premier League puan tablosunun zirvesindeki lider Manchester City ile dokuz puanda eşitledi. Arteta'nın ekibi şimdi dikkatini Avrupa mesaisine çevirecek; çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanına gidecek olan takım, cumartesi günü ise Sunderland deplasmanıyla ligde yeniden sahne alacak.

    Bu arada Chelsea, ilk üç maçından aldığı altı puanla puan durumunda dördüncü sırada yer alıyor. Chelsea, cumartesi günü Stamford Bridge'de ligin yeni ekibi Hull City'yi ağırlarken yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Lig Kupası
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds United crest
Leeds United
LEE