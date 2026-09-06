Getty Images Sport
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Ödegaard ve Havertz'den goller: Arsenal, Londra derbisinde Chelsea'yi geriden gelerek mağlup etti
Arsenal erken şoka yanıt verdi
Son şampiyon Arsenal, pazar günü bir şampiyona yakışır tepki verdi ve Emirates Stadyumu'ndaki nefes kesen Londra derbisinde erken gelen bir aksiliğin ardından geri dönerek çok para harcayan Chelsea'yi mağlup etti. Xabi Alonso'nun ekibi, Arsenal'ın Reece James'in tehlikeli frikiğini uzaklaştıramamasının ardından £117 milyonluk yaz transferi Morgan Rogers'ın vole golüyle iki dakika içinde ev sahibi taraftarı şoke etmişti.
Ancak Chelsea'nin rüya gibi başlangıcı, takımın süregelen savunma sorunlarının gölgesinde kısa sürede kaldı. Bu karşılaşmaya Premier League'de üst üste 18 maçtır kalesini gole kapatamadan çıkan Alonso'nun takımı, ilk yarı ilerledikçe geriye itildi ve Arsenal'ın durmak bilmeyen baskısına direnmek zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Havertz eski kulübünü yıktı
Arsenal'ın durmak bilmeyen baskısı, ilk yarının ortalarında sonunda karşılığını buldu. Emiliano Martinez, Bukayo Saka'nın şutunda harika bir kurtarış yaparken, Jorrel Hato ve Wesley Fofana da kritik savunma bloklarına imza attı ancak Arsenal 25. dakikada eşitlik golünü buldu. Kai Havertz, eski kulübüne karşı sahneye çıktı ve Martinez'i yakın direğinde düzgün bir vuruşla mağlup etti.
Geriye düşmesine rağmen, yaz transfer döneminde yaklaşık 350 milyon sterlin harcayan Chelsea, devre arasından önce yeniden öne geçmeye çok yaklaştı. James, uzaktan sert bir şutla David Raya'yı test etti, ardından Pedro Neto bireysel olarak yaptığı harika koşunun ardından topu direğe nişanladı.
Odegaard belirleyici darbeyi vurdu
Belirleyici an, devre arasının hemen ardından Arsenal'ın ilham veren kaptanıyla geldi. Martin Odegaard, 50. dakikada Havertz'in akıllıca yaptığı koşu aldatmacasını değerlendirip Martinez'i soğukkanlı bir vuruşla geçerek galibiyeti perçinledi; bu gol, Norveçlinin bu sezon Premier League'deki üç maçtaki ikinci golü oldu.
Chelsea, mücadele etmeden teslim olmayı reddetti ve son dakikalarda bir puanı kapmak için tüm hatlarıyla yüklendi. Oyuna sonradan giren Estevao, uzatma anlarında skora denge getirdiğini düşündü ancak Raya'nın parmaklarının ucuyla yaptığı nefes kesen kurtarış Arsenal'ın üstünlüğünü korudu ve üç puanı getirdi.
- Getty Images Sport
Avrupa'ya ve yaklaşan lig maçlarına bakış
Bu galibiyet, Arsenal'ı Premier League puan tablosunun zirvesindeki lider Manchester City ile dokuz puanda eşitledi. Arteta'nın ekibi şimdi dikkatini Avrupa mesaisine çevirecek; çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli deplasmanına gidecek olan takım, cumartesi günü ise Sunderland deplasmanıyla ligde yeniden sahne alacak.
Bu arada Chelsea, ilk üç maçından aldığı altı puanla puan durumunda dördüncü sırada yer alıyor. Chelsea, cumartesi günü Stamford Bridge'de ligin yeni ekibi Hull City'yi ağırlarken yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.
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