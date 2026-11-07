Arsenal, Hull City karşısında tek golle zorlu bir galibiyet elde ederek Premier Lig'deki liderliğini pekiştirdi. Ancak bu zafer, ilk yarıda yaşanan ve video teknolojisinin devreye girmesiyle ev sahibi takımın penaltıdan mahrum bırakıldığı hakem kararının yarattığı tartışmaları sona erdirmedi.
Martin Ödegaard, maçın tek golünü 72. dakikada kaydetti. Noni Madueke'nin sert şutunda Hull kalecisinden seken topu takip eden Ödegaard, takımına ligdeki üst üste beşinci, ilk 10 haftadaki dokuzuncu galibiyetini armağan etti.
Arsenal, Hull defans oyuncusu Noble Mendy'nin formasını çekmesinin ardından Kai Havertz'in ceza sahası içinde yere düşmesiyle penaltı talep etmişti.
Video teknolojisi pozisyonu incelemek için devreye girdi, ardından hakem Farai Hallam görüntüyü sahadaki ekrandan izlemek üzere çağrıldı. İncelemenin ardından hakem, video hakeminin kendisine Havertz'in atak kurulumu sırasında ofsayt pozisyonunda olduğunu bildirmesi üzerine Hull lehine serbest vuruş kararı verdi. Bu durum, ilk yarının bitimine doğru dördüncü hakem önünde karara itiraz eden Mikel Arteta'nın öfkesine yol açtı.