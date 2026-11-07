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FBL-ENG-PR-ARSENAL-HULLAFP
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Ødegaard onları rezaletten mi kurtardı? Hakem hatası Arsenal'i penaltıdan mahrum etti

Arsenal - Hull City
Arsenal
Hull City
Premier Lig
K. Havertz
M. Oedegaard
N. Mendy
İngiltere
Almanya
Norveç
Senegal

Tartışma tadında bir galibiyet!

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Arsenal, Hull City karşısında tek golle zorlu bir galibiyet elde ederek Premier Lig'deki liderliğini pekiştirdi. Ancak bu zafer, ilk yarıda yaşanan ve video teknolojisinin devreye girmesiyle ev sahibi takımın penaltıdan mahrum bırakıldığı hakem kararının yarattığı tartışmaları sona erdirmedi.

Martin Ödegaard, maçın tek golünü 72. dakikada kaydetti. Noni Madueke'nin sert şutunda Hull kalecisinden seken topu takip eden Ödegaard, takımına ligdeki üst üste beşinci, ilk 10 haftadaki dokuzuncu galibiyetini armağan etti.

Arsenal, Hull defans oyuncusu Noble Mendy'nin formasını çekmesinin ardından Kai Havertz'in ceza sahası içinde yere düşmesiyle penaltı talep etmişti.

Video teknolojisi pozisyonu incelemek için devreye girdi, ardından hakem Farai Hallam görüntüyü sahadaki ekrandan izlemek üzere çağrıldı. İncelemenin ardından hakem, video hakeminin kendisine Havertz'in atak kurulumu sırasında ofsayt pozisyonunda olduğunu bildirmesi üzerine Hull lehine serbest vuruş kararı verdi. Bu durum, ilk yarının bitimine doğru dördüncü hakem önünde karara itiraz eden Mikel Arteta'nın öfkesine yol açtı.

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  • Del Johnson açıklıyor: VAR hata mı yaptı

    Ancak tartışma son düdükle sona ermedi; İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin hakem uzmanı Dale Johnson'ın yaptığı analiz, video teknolojisinin müdahalesinin tartışmalı olduğunu ve Arsenal'in penaltıyı hak ettiğini ortaya koydu. Johnson, bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda bulunmasının otomatik olarak faul işlediği anlamına gelmediğini, ofsayttan cezalandırılması için topu oynamaya çalışarak ya da topa yönelik rakibiyle mücadele ederek oyuna müdahale etmesi gerektiğini açıkladı; bilgiyi aktaran kaynak Football London.

    Ayrıca Mendy'nin Havertz'in formasını çekmesinin, herhangi bir ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce işlenen bir faul olduğunu, bunun da hakemin Hull lehine serbest vuruş kararını hukuki açıdan itiraza açık hâle getirdiğini ekledi.

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  • Premier Lig'den resmi açıklama

    İngiltere Premier Lig'den yapılan resmi açıklama, video teknolojisinin Mendy'nin Havertz'e yaptığı müdahale nedeniyle Arsenal lehine olası bir penaltı için saha içi inceleme önerdiğini, ardından hakemin atağın başında ofsayt gerekçesiyle penaltıyı vermeme kararı aldığını ortaya koymuştu.

    Yaşanan tartışmalara rağmen bu olay nihai sonuca etki etmedi ve Arsenal üç puanı hanesine yazdırarak, bu akşam Nottingham Forest sahasında 3-1 mağlup olan ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.

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Gelecek maçlar
NEW

NEW

Premier Lig

21 Kas 2026

ARS

ARS

HUL

HUL

Premier Lig

22 Kas 2026

BHA

BHA