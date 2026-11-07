Ancak tartışma son düdükle sona ermedi; İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin hakem uzmanı Dale Johnson'ın yaptığı analiz, video teknolojisinin müdahalesinin tartışmalı olduğunu ve Arsenal'in penaltıyı hak ettiğini ortaya koydu. Johnson, bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda bulunmasının otomatik olarak faul işlediği anlamına gelmediğini, ofsayttan cezalandırılması için topu oynamaya çalışarak ya da topa yönelik rakibiyle mücadele ederek oyuna müdahale etmesi gerektiğini açıkladı; bilgiyi aktaran kaynak Football London.

Ayrıca Mendy'nin Havertz'in formasını çekmesinin, herhangi bir ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce işlenen bir faul olduğunu, bunun da hakemin Hull lehine serbest vuruş kararını hukuki açıdan itiraza açık hâle getirdiğini ekledi.

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