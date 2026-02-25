(C)Getty Images
Öde, Arsenal! Viktor Gyokeres gol formunu yeniden bulurken Sporting yeni bir servet kazanmaya hazırlanıyor
Derbi çift maçı Arsenal'e pahalıya mal oldu
Portekizli medya kuruluşu O Jogo'nun haberine göre, forvet oyuncusu, Arsenal'in Sporting CP'nin kasasına 500.000 € (430.000 £) daha aktarmasını sağlayacak, performansa bağlı özel bir maddeyi devreye sokmak üzere. Londra'ya yaptığı yüksek profilli transfer sırasında yapılan anlaşma, büyük ölçüde somut sonuçlara dayalı ve Spurs'a attığı iki gol, önemli bir dönüm noktasına ulaşılmasına çok az kaldı. Gyokeres'in 20 gol katkısı elde ettiği her blok için Lions, beklenmedik bir kazanç elde etme hakkına sahip ve 26 yaşındaki oyuncu şu anda bu hedefe çok yakın.
Kuzey Londra derbisinin hakimiyetinin bedeli
Anlaşmanın arkasındaki rakamlar, Arsenal'in forvetin Primeira Liga'daki formunu Premier League'e taşıyabileceğine ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor. Gyokeres şu anda tüm turnuvalarda 15 gol ve 3 asist olmak üzere toplam 18 gol katkısı ile övünüyor.
Sihirli sayı 20 olarak belirlendiğinden, eski Coventry City oyuncusu ödemenin gerçekleşmesi için sadece iki katkı daha yapması gerekiyor. Bu da tek seferlik bir durum değil; sözleşme, görev süresi boyunca kaydettiği her 20 katkı için ek 500.000 € ödeneceğini belirtiyor. Sporting CP, bu kademeli bonuslarla çıkarlarını dikkatli bir şekilde korumuş oldu. Gyokeres ilk olarak 63,5 milyon euro (54,6 milyon sterlin) sabit ücretle sözleşme imzaladığında, anlaşma toplam 10 milyon euro (8,6 milyon sterlin) tutarında potansiyel ek ödemeler içeriyordu.
A Bola, ilk rakamın 65,7 milyon avro ile biraz daha yüksek olduğunu öne sürse de, Lizbon'un dev kulübünün İsveçli oyuncunun İngiltere'deki başarısından en çok yararlanan taraf olduğu konusunda fikir birliği var. Forvet, en az 45 dakika oynadığı 20 maçı tamamladıktan sonra kulüp 1,25 milyon avro (1,1 milyon sterlin) kazandı ve geleneksel satış maddesi olmamasına rağmen istikrarlı bir gelir akışı sağladı.
Dönüm noktası
Gunners'ın hücum hattını yönetmekle görevli olan bu adam için her zaman her şey yolunda gitmedi. Sezonun başında, İngiliz ve Avrupa basını Gyokeres'in yüksek transfer ücretini hak edip etmediğini sorgulayarak hemen bıçaklarını bilemeye başladı. İlk adaptasyon dönemi yoğun bir incelemeye tabi tutuldu ve uzmanlar, başkentteki ilk haftalarında gol bulmakta zorlanırken yetersiz kaldığını öne sürdü. Birçoğu, Lizbon'dan Londra'ya geçişin bu güçlü forvet için çok büyük bir adım olup olmadığını merak etti.
Ancak, hikaye dramatik bir şekilde değişti. Arteta'nın rehberliğinde Gyokeres, tartışmasız bir ilk onbir oyuncusu ve Arsenal hücumunun odak noktası haline geldi. Bu sezon 36 maçta 2.344 dakika sahada kalarak, zorlu Premier League programında dayanıklılığını ve güvenilirliğini kanıtladı.
Her kuruşuna değer
Arsenal'in uyguladığı yapılandırılmış bonus modeli, finansal düzeni doğrudan saha performansıyla uyumlu hale getirerek, transfer konusunda bir ustalık hamlesi gibi görünmeye başlıyor. Sonuç veremeyen birçok deneysel transferin aksine, Portekiz'e geri gönderilen her kuruş, Londralılar için başarılı bir yatırım getirisi anlamına geliyor. Premier Lig'de şimdiden 10 golü bulunan Gyokeres, sıkı şampiyonluk yarışlarında Gunners'ın sık sık eksikliğini duyduğu klinik üstünlüğü sağlıyor ve onun hizmetlerine bu kadar büyük bir yatırım yapma kararını haklı çıkarıyor.
Sezonun sonuna yaklaşırken, odak noktası Gyokeres'in Arsenal'i şampiyonluğa taşıyıp taşıyamayacağı olmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi ve iç saha maçları hala gündemdeyken, bir sonraki büyük başarıyı tetiklemek için gereken iki gol katkısı, "eğer" değil, "ne zaman" olacağı meselesi gibi görünüyor. Sporting CP için, sürekli fayda sağlayan bu hediye tam anlamıyla etkisini sürdürürken, Arsenal taraftarları için, liderlerinin derbide ritmini bulması, yaklaşan yarım milyon euroluk ödemenin her kuruşuna değer.
