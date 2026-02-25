Öde, Arsenal! Viktor Gyokeres gol formunu yeniden bulurken Sporting yeni bir servet kazanmaya hazırlanıyor

Anlaşmanın arkasındaki rakamlar, Arsenal'in forvetin Primeira Liga'daki formunu Premier League'e taşıyabileceğine ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor. Gyokeres şu anda tüm turnuvalarda 15 gol ve 3 asist olmak üzere toplam 18 gol katkısı ile övünüyor.

Sihirli sayı 20 olarak belirlendiğinden, eski Coventry City oyuncusu ödemenin gerçekleşmesi için sadece iki katkı daha yapması gerekiyor. Bu da tek seferlik bir durum değil; sözleşme, görev süresi boyunca kaydettiği her 20 katkı için ek 500.000 € ödeneceğini belirtiyor. Sporting CP, bu kademeli bonuslarla çıkarlarını dikkatli bir şekilde korumuş oldu. Gyokeres ilk olarak 63,5 milyon euro (54,6 milyon sterlin) sabit ücretle sözleşme imzaladığında, anlaşma toplam 10 milyon euro (8,6 milyon sterlin) tutarında potansiyel ek ödemeler içeriyordu.

A Bola, ilk rakamın 65,7 milyon avro ile biraz daha yüksek olduğunu öne sürse de, Lizbon'un dev kulübünün İsveçli oyuncunun İngiltere'deki başarısından en çok yararlanan taraf olduğu konusunda fikir birliği var. Forvet, en az 45 dakika oynadığı 20 maçı tamamladıktan sonra kulüp 1,25 milyon avro (1,1 milyon sterlin) kazandı ve geleneksel satış maddesi olmamasına rağmen istikrarlı bir gelir akışı sağladı.