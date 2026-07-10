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grafica oddo milan futuro 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Oddo: "Camarda, yüksek seviyeli bir Serie B takımına gitsin. Liberali mi? Bir değerlendirme hatası."

AC Milan
Serie A
F. Camarda

Milan Futuro'nun eski teknik direktörü konuşuyor

2006 Dünya Şampiyonu Massimo Oddo, Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Milan Futuro’nun teknik direktörlüğünden ayrılışını ve daha fazlasını anlatıyor…


MILAN FUTURO

Eğer üst lige yükselmiş olsaydınız, kalır mıydınız?

"C Liginde durum farklı olurdu çünkü daha üst bir lige, benim yetiştirdiğim ve gelişimlerini yakından takip ettiğim gençleri götürmüş olurdum. Üstelik bu gençlerin büyük olasılıkla D Liginde kalmayacakları da bir gerçek."


IBRAHIMOVIC

"Onu sahada çok az gördüm, ama Milan’da teknik bir rolü yok. Kulübün sahiplerinden biri, değil mi? İkinci takıma çok ilgi duyduğunu biliyorum, tüm maçları izliyordu, canlı olmasa da. Bazı taktiksel konularda ilkeler belirliyordu, ama somut olarak hiçbir şeye karışmıyordu. Asıl sorumlu Kirovski’dir."


  • LİBERALLER

    "Bir oyuncuyu kaybetmek olabilir; kimisi erken patlar, kimisi geç. Değerlendirme hatası olabilir. Ben de İtalya’nın çeşitli yerlerinde birkaç yıl kiralık olarak oynadım ve Napoli’de patladığımda Milan beni Verona’ya sattı. Ben Rossoneri’ye geri döneceğimi sanıyordum. Beş yıl sonra beni üç katı ücret ödeyerek geri aldılar. Bu gençlerin temel sorunu, onlara izlettirilen kariyer yollarıyla ilgili. Çoğu zaman bu yollar yanlış. Liberali geçen yıl ikinci takımda oynuyordu, birinci takımda ilk maçına çıktı, sonra kendini Primavera'da buldu. Onların çocuk olduğunu anlamak lazım; o çocuğun kafasındakini bir düşünün, bunlar idare etmesi zor durumlar."



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  • CAMARDA

    "Francesco, bir yıl önce yapması gerekeni yapmalı: Serie A’ya kesinlikle yükselecek ama şu anda istikrara ihtiyacı var; örneğin, kazanmak için oynayan üst düzey bir Serie B takımına katılarak. Geçen yıl beni arayıp Lecce hakkında ne düşündüğümü sordu, ben de ona aptalca bir şey yaptığını söyledim. Ona, onun yaşında neden bu kadar aceleyle hemen Serie A’ya çıkmak istediğini sordum. Ona istikrarın gerekli olduğunu ve bunu sağlamak için bir alt seviyeye inmesi gerektiğini söyledim. Di Francesco çok yetenekli bir oyuncu, ama Lecce küme düşmemek için oynuyor, çoğunlukla kendi yarı sahasında oynuyor ve bu da bir forvet için zor bir durum."


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