Oddo: "Camarda, yüksek seviyeli bir Serie B takımına gitsin. Liberali mi? Bir değerlendirme hatası."

2006 Dünya Şampiyonu Massimo Oddo, Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda Milan Futuro’nun teknik direktörlüğünden ayrılışını ve daha fazlasını anlatıyor…





MILAN FUTURO

Eğer üst lige yükselmiş olsaydınız, kalır mıydınız?

"C Liginde durum farklı olurdu çünkü daha üst bir lige, benim yetiştirdiğim ve gelişimlerini yakından takip ettiğim gençleri götürmüş olurdum. Üstelik bu gençlerin büyük olasılıkla D Liginde kalmayacakları da bir gerçek."





IBRAHIMOVIC

"Onu sahada çok az gördüm, ama Milan’da teknik bir rolü yok. Kulübün sahiplerinden biri, değil mi? İkinci takıma çok ilgi duyduğunu biliyorum, tüm maçları izliyordu, canlı olmasa da. Bazı taktiksel konularda ilkeler belirliyordu, ama somut olarak hiçbir şeye karışmıyordu. Asıl sorumlu Kirovski’dir."



