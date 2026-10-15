Fransız ekibi Lyon'da geçirdiği kiralık dönemin ardından forvetin Bernabeu'daki sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor. Serie A ekipleri AC Milan ve Roma da oyuncuya şimdiden yoğun ilgi gösteriyor. Ancak ESPNhaberine göre kulüp başkanı Florentino Perez ve Bernabeu yönetimi, oyuncunun erken ayrılığına izin verilmesine kesinlikle karşı. Mourinho ise genç oyuncuya A takımda daha fazla forma şansı vermekte kararlı.

Geleceğine ilişkin söylentiler ve Portekizli teknik direktörle ilişkisi hakkında konuşan Endrick şunları söyledi: “Günü gününe yaşıyorum. Ocak ayında ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım; kalmam gerekiyorsa kalırım. Tanrı kalbime ne koyarsa onu yapacağım. Mourinho'ya çok minnettarım. Benimle gerçekten konuşan ilk teknik direktörlerden biri o. Ona tereddütsüz güveniyorum. Burada olduğum sürece görevim teknik direktör kazansın diye değil, Real Madrid için oynamak. Ama benim için yaptıkları nedeniyle hem onun hem de Real Madrid için mücadele edeceğim.”

Roma maçı arifesinde kışın ayrılma ihtimaline kapıyı kapatan Mourinho, TNT Sports'a şunları söyledi: “Unutun, unutun. Onunla ilgilenen kulüpleri unutun. En iyisi oturup beklesinler, yoksa beklemekten yorulurlar. Çok sevdiğim, inanılmaz potansiyeli olan bir oyuncu. Bizim için çok önemli. Onunla ilgilenen herkes karşısında beni bulacak, çünkü kiralık olarak gitmesine gerek olmadığına ve burada muazzam bir başarı elde edeceğine inanıyorum.”