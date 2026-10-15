AFP
Çeviri:
“Ocak ayında ayrılmam gerekirse ayrılırım”: Real Madrid’in Roma karşısında Şampiyonlar Ligi’nde aldığı müthiş 4-3’lük galibiyete öncülük eden Endrick’ten transfer itirafı
Yedekten gelen kahraman İtalyanların geri dönüşünü ateşledi
Endrick, Real Madrid'i Roma karşısında dramatik bir geri dönüş galibiyetine taşıdıktan sonra geleceği hakkında açıkça konuştu ve ocak ayındaki transfer döneminde ayrılabileceğini kabul etti. Marten de Roon'un açılış golü ve Donyell Malen'in iki golüyle Madrid 3-1 gerideyken 58. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna giren Brezilyalı futbolcu maçın seyrini değiştirdi. Endrick'in kurtarılan kafa vuruşundan dönen topu Carlos Espi, 83. dakikada ağlara göndererek takımına umut verdi. Ardından Endrick, Arda Guler'in kornerinde kafayla gol atarak Antonio Rudiger'in duraklama dakikalarında galibiyet golünü kaydetmesine zemin hazırladı.
- Giuseppe Maffia
Genç oyuncu, saha kenarından gelen beklenmedik çağrıdan keyif aldı
Palmeiras'in eski genç yıldızı, Kylian Mbappe'nin 27 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde 100 maça çıkan en genç oyuncu olduğu gecede oyuna sonradan girip belirleyici bir katkı yapmadan önce bu sezon yalnızca bir resmi maçta forma giymişti.
Bu kadar erken oyuna girmesine şaşırdığını anlatan Endrick, maç sonrası basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi: "Çok mutluyum. Çok zor bir maçtı. Yedek kulübesindeydim ve burada olduğum için Tanrı'ya şükrediyordum. Teknik direktör beni çağırdığında gerçekten şaşırdım çünkü henüz çok erkendi. Uzun zamandır burada oynamamıştım ve oynamaya çok açtım. Sahaya bunu yansıttım ve iyi oynadım."
Sahaya çıkmadan önce teknik direktöründen aldığı taktik talimatları da TNT Sports Brasil ile yaptığı röportajda anlatan forvet şunları ekledi: "Bana sahaya çıkıp oyundan keyif almamı ve marke etmem gereken oyuncuyu, yani onların üç numarasını marke etmemi söyledi. Maçta tam olarak bunu yaptım."
“Ocak ayında ayrılmam gerekirse ayrılırım”
Fransız ekibi Lyon'da geçirdiği kiralık dönemin ardından forvetin Bernabeu'daki sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor. Serie A ekipleri AC Milan ve Roma da oyuncuya şimdiden yoğun ilgi gösteriyor. Ancak ESPNhaberine göre kulüp başkanı Florentino Perez ve Bernabeu yönetimi, oyuncunun erken ayrılığına izin verilmesine kesinlikle karşı. Mourinho ise genç oyuncuya A takımda daha fazla forma şansı vermekte kararlı.
Geleceğine ilişkin söylentiler ve Portekizli teknik direktörle ilişkisi hakkında konuşan Endrick şunları söyledi: “Günü gününe yaşıyorum. Ocak ayında ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım; kalmam gerekiyorsa kalırım. Tanrı kalbime ne koyarsa onu yapacağım. Mourinho'ya çok minnettarım. Benimle gerçekten konuşan ilk teknik direktörlerden biri o. Ona tereddütsüz güveniyorum. Burada olduğum sürece görevim teknik direktör kazansın diye değil, Real Madrid için oynamak. Ama benim için yaptıkları nedeniyle hem onun hem de Real Madrid için mücadele edeceğim.”
Roma maçı arifesinde kışın ayrılma ihtimaline kapıyı kapatan Mourinho, TNT Sports'a şunları söyledi: “Unutun, unutun. Onunla ilgilenen kulüpleri unutun. En iyisi oturup beklesinler, yoksa beklemekten yorulurlar. Çok sevdiğim, inanılmaz potansiyeli olan bir oyuncu. Bizim için çok önemli. Onunla ilgilenen herkes karşısında beni bulacak, çünkü kiralık olarak gitmesine gerek olmadığına ve burada muazzam bir başarı elde edeceğine inanıyorum.”
- LaPresse
Yurt içi müsabakalardan men cezası, ilk 11’de forma şansı doğurdu
Endrick'in düzenli olarak ilk 11'de oynama umutları, Vinicius'a ülke içindeki müsabakalar için verilen dört maçlık men cezasıyla birlikte hemen güçlendi. Vinicius bu cezayı Villarreal karşısında oyundan atılması nedeniyle aldı. 20 yaşındaki oyuncu, Madrid'in 18 Ekim'de Sevilla'yı konuk edeceği maçta ileri uçta oynayabilir. Madrid, üç gün sonra da RB Leipzig'i ağırlayacağı bir başka Avrupa sınavına çıkacak. Real Madrid'in 24 Ekim'de ezeli rakibi Barcelona'ya konuk olacağı büyük önem taşıyan El Clasico'da Endrick'in gol fırsatlarını değerlendirme becerisi de kritik olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun