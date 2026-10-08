Yazın seni buraya, Lorient'e getiren kararla başlayalım: projede seni ikna eden ne oldu? Özellikle seninle konuşup seni yurt dışındaki bu ilk deneyimine ikna eden biri oldu mu?

“Öncelikle proje daha ilk andan hoşuma gitti; sportif direktörle konuştuğumda o da buraya gelmem için beni teşvik etti. Sonra işin kişisel tarafı var, çünkü yurt dışında bir deneyim yaşamak istiyordum. İkinci olarak, burada en başından beri bana karşı açık olmalarını sevdim. Ligue 1'in çok sayıda genç oyuncunun forma giydiği bir lig olması hoşuma gidiyor ve takımımız da gençlerle dolu bir takım.





Fransa'ya, İtalya'da profesyonel olarak geçirdiğin üç sezonun ardından geliyorsun. Bu deneyimlerde neler öğrendiğini düşünüyorsun ve Lorient'e hangi kişisel hedefle, neleri yanında getirerek geldin?

“Kesinlikle kiralık olarak yaşadığım tüm bu deneyimlerde, birlikte çalıştığım farklı teknik direktörlerin hepsinden çok şey öğrendim. Buraya her zaman gelişme isteğiyle, takım için elimden gelenin en iyisini verme arzusuyla geldim. Kesinlikle zor bir lig, kolay değil; her maç zorlu geçiyor ve ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, kendimi takımın hizmetine sunacağım.





Aradan önce ilk maçına çıktın. Saha içinde ve dışında seni ilk etkileyen şey ne oldu?

Çok ama çok güzeldi, ilk maçımdan dolayı çok mutluydum. Beni etkileyen şey sahadaki yoğunluk, oyunun temposu oldu. Sonra statlar... Dürüst olmam gerekirse ben Serie B'den geliyordum, dolayısıyla buradaki statlar kıyaslandığında daha dolu, çok daha fazla insan var, daha büyükler. Bu yüzden bende güzel bir ilk etki bıraktı ve mutluyum. Şimdi çalışmaya koyuluyorum, çünkü Paris FC maçına hazırlanıyoruz.