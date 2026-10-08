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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Obaretin, CM’ye konuştu: “Lorient’te milli takımı hayal ediyorum. Ligue 1’i küçümsemeyin. Milan’da kendimi rüya görüyor gibi hissediyordum. Conte ve Allegri farklı, ama beni onlar yetiştirdi”

Lorient
SSC Napoli
AC Milan
İtalya
N. Obaretin
1. Lig
FEATURES
Opinion

Lorient’te kiralık olarak forma giyen İtalyan savunmacı, bize kariyerini, Napoli ve Milan’daki deneyimlerini, ama aynı zamanda Ligue 1’e giderek patlama yapmayı deneme kararını anlattı.

Nosa Edward Obaretin, henüz çok genç kariyeri adına cesur bir tercih yaptı. 2003 doğumlu savunmacı, yaz aylarında Napoli'den ayrılıp hayatında ilk kez yurt dışına, Ligue 1 ekibi Lorient'e gitmeyi seçti. Aklında ise net bir hedef vardı: özellikle onun gibi oyuncular için geliştirici bir ligde sonunda gerçek patlamasını yapmak.

Goal Italia ve Calciomercato'ya özel verdiği röportajda, kariyerinde Napoli ve Milan formaları da giyen, Bari, Trento ve Empoli gibi birçok kulüpte Serie B'de kiralık olarak da görev yapan oyuncu; kendi yolculuğunu, öne çıkma arzusunu, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri yönetiminde neler öğrendiğini ve Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic'in yanı sıra Rrhamani ile İtalya Milli Takımı'nın stoperleri gibi karşılaştığı büyük oyunculardan aldığı örnekleri anlattı. Ve İtalya Milli Takımı da arka planda bir hayal olarak yerini koruyor; Ligue 1, bu yolda ona yardımcı olabilir.


Ligue de Football Professionnel'in uluslararası departmanına katkıları için teşekkür ederiz

  • Lorient'in tercihi

    Yazın seni buraya, Lorient'e getiren kararla başlayalım: projede seni ikna eden ne oldu? Özellikle seninle konuşup seni yurt dışındaki bu ilk deneyimine ikna eden biri oldu mu?
    “Öncelikle proje daha ilk andan hoşuma gitti; sportif direktörle konuştuğumda o da buraya gelmem için beni teşvik etti. Sonra işin kişisel tarafı var, çünkü yurt dışında bir deneyim yaşamak istiyordum. İkinci olarak, burada en başından beri bana karşı açık olmalarını sevdim. Ligue 1'in çok sayıda genç oyuncunun forma giydiği bir lig olması hoşuma gidiyor ve takımımız da gençlerle dolu bir takım.


    Fransa'ya, İtalya'da profesyonel olarak geçirdiğin üç sezonun ardından geliyorsun. Bu deneyimlerde neler öğrendiğini düşünüyorsun ve Lorient'e hangi kişisel hedefle, neleri yanında getirerek geldin?

    Kesinlikle kiralık olarak yaşadığım tüm bu deneyimlerde, birlikte çalıştığım farklı teknik direktörlerin hepsinden çok şey öğrendim. Buraya her zaman gelişme isteğiyle, takım için elimden gelenin en iyisini verme arzusuyla geldim. Kesinlikle zor bir lig, kolay değil; her maç zorlu geçiyor ve ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, kendimi takımın hizmetine sunacağım.


    Aradan önce ilk maçına çıktın. Saha içinde ve dışında seni ilk etkileyen şey ne oldu?

    Çok ama çok güzeldi, ilk maçımdan dolayı çok mutluydum. Beni etkileyen şey sahadaki yoğunluk, oyunun temposu oldu. Sonra statlar... Dürüst olmam gerekirse ben Serie B'den geliyordum, dolayısıyla buradaki statlar kıyaslandığında daha dolu, çok daha fazla insan var, daha büyükler. Bu yüzden bende güzel bir ilk etki bıraktı ve mutluyum. Şimdi çalışmaya koyuluyorum, çünkü Paris FC maçına hazırlanıyoruz.

  • THEO HERNANDEZ, RRHAMANI VE SERGIO RAMOS ÖRNEKLERİ

    Stoper mi, bek mi? Geleceğini nerede görüyorsun? Geçmişte Theo Hernandez'den bek oynamayı öğrendiğini söylemiştin ama son yıllarda daha çok stoper olarak oynadın. O dönemde senin için nasıl bir örnekti, ayrıca stoper oynamayı öğrenirken örnek aldığın başka isimler oldu mu?

    Ben şu anda sol stoper olarak oynuyorum ve bugün kendimi daha çok bu rolde görüyorum. Elbette Milan'da oynamış ve Theo Hernandez'i yakından görmüş olmak çok güzel bir deneyimdi; ondan çok şey gördüm ve öğrendim. Stoper olarak ise örneğin Napoli'de Rrahmani ile birlikte oynamak bana çok yardımcı oldu, bana her zaman tavsiyeler verirdi ve ondan da çok şey öğrendim. Bu yaz kampta da tüm stoperlerden mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalıştım. Rrahmani'nin değeri bilinmiyor mu? Bence kesinlikle çok iyi bir savunmacı.


    Sezonluk hedefin ne? Nasıl bir savunmacısın ve örnek aldığın bir oyuncu var mı?

    Tabii ki mümkün olduğunca çok maça çıkmak ve gol gelirse ne âlâ. Savunmacı olarak agresif olmayı seviyorum ama topla oynamayı da seviyorum ve hatta bence biraz daha geliştirmem gereken yönüm, kornerlerde belki kaleye hücum etmek. Ben biraz daha küçükken ve o en üst seviyedeyken her zaman Sergio Ramos'u izlerdim. Bence olağanüstü bir savunmacı, ondan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışırdım; tabii televizyonda, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyerek. Çünkü benim için çok güçlü bir savunmacıydı.

  • Ligue 1 küçümseniyor

    Ligue 1, İtalya'da daha çok büyük yeteneklerin varlığıyla ama aynı zamanda yüksek fizikselliğiyle bildiğimiz bir lig. Bu izlenimi doğruluyor musun, yoksa bundan fazlası da var mı?

    Bence Ligue 1 bir lig olarak fazlasıyla küçümseniyor çünkü çok fazla yetenek var. Elbette çok ama çok fiziksel bir lig ve tempo çok yüksek, ancak insanlar belki de "sadece PSG var" ya da "sadece ilk 3-4 takım var" diye düşündükleri için bu ligi küçümseme eğiliminde. Ama aslında burada her maç zor, çünkü bütün takımlar iyi organize olmuş durumda ve çok güçlü, çok fiziksel oyunculara sahipler. Bu yüzden hiçbir maçı küçümseyemezsiniz.


    Son sezonlarda Ligue 1'den diğer liglere üst düzey savunmacılar da çıktı. Sence bir savunmacının patlama yapabilmesi için belki de en iyi lig bu mu? Özellikle Fransız futbolu sana neler katabilir?

    Bence sadece savunmacı olarak değil, genç bir oyuncu için de Ligue 1 çok iyi bir sıçrama tahtası olabilir. Çünkü burada bütün takımlarda çok sayıda genç oyuncu var ve onlara forma şansı veriliyor, bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bu güven veriyor ve bence bir genç oyuncu için güven en önemli şey, düzenli oynayabilmek açısından da öyle. Eğer tabii ki iyi performans gösterilirse, gelecekte başka liglere açılmak için güzel bir lig olabilir.

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  • Allegri, Conte ve Napoli

    Tüm yaz boyunca Massimiliano Allegri'nin A takımıyla birlikteydin... onunla çalışmak nasıldı? Daha önceki sezon öncesi kamplarda seni çalıştıran ve birlikte "epey ter döktüğün" bir başka teknik direktör olan Antonio Conte'ye kıyasla ne kadar farklı?

    Allegri hocayla iyi anlaştım, tabii ki tüm ekibiyle de. Bana taktik anlamda ve taktik üzerine birçok şey öğretti, özellikle de savunma konusunda. Conte'yle kıyaslayınca tabii ki... hepimizin bildiği gibi Conte'nin kampı çok zorludur ama o da işinde en iyilerden biri, kazanan bir isim ve ondan da çok şey öğrendim. Sonuç olarak onlarla geçirdiğim yaz kampları benim için iyi geçti. Hem teknik ekipten hem de oyunculardan çok şey öğrendim ve bunları kariyerimde mutlaka yanımda taşıyacağım


    Hiç bu yaz orada, Napoli'de şansını denemek için doğru zamanın geldiğini düşündün mü, yoksa Lorient projesi sana çok daha fazla süre verip sonuçta senin için en doğru tercih mi oldu?

    Ben, kariyerimde yaptığım tercihlerde her zaman önce şunu söyledim: genç bir oyuncu için en iyisi her zaman oynamaktır. Ben hep gidip oynama ve süre bulma yönünde tercih yapanlardan oldum. Sonra tabii ki Napoli beni tutmak isteseydi, elbette bu beni çok mutlu ederdi ama yaptığım seçimden memnunum ve böyle devam etmeyi, Lorient için elimden gelenin en iyisini vermeyi umuyorum.

  • Milan bir rüya

    Napoli'den önce Milan vardı. Milan altyapısında yetiştin, o dönemden yanında ne kaldı? Bugün yaşadığımız Milan'dan çok uzak bir Milan'dı, hâlâ Maldini vardı, lig şampiyonluğu gelmişti...

    Yani benim için Milan'daki deneyim, bana göre hayatımın en güzeli oldu. Beni en çok şekillendiren deneyim buydu çünkü Milan'da çok şey öğrendim, özellikle Primavera'dan ilk takıma ilk kez çıktığım dönemlerde birçok teknik direktör gördüm. Mesela Rafael Leao'yu, Ibrahimovic'i, Theo Hernandez'i görüyordum, Kjaer de vardı... Bana sanki rüya gibi geliyordu, neredeyse inanamıyordum. İlk takımın sahasına her çıktığımda çok mutlu oluyordum ve mümkün olduğunca fazla şey öğrenmeye çalışıyordum, özellikle de bütün savunmacılardan. Çok güzel bir deneyimdi

  • Mancini ve İtalya Milli Takımı

    Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, gençlere fazlasıyla bakan yeni bir döngüye başladı. Senin gibi başka milli takımların da kadrosuna katmak isteyebileceği ve değerlendirilen birçok genç var. Milli takım konusunu hiç düşünüyor musun? İtalya'dan önce Nijerya çağırsa ne olur?

    Açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse bunu hâlâ bilmiyorum. Ama tabii ki daha önce 17 Yaş Altı Milli Takımı'na da gittiğim için şu anda önceliği İtalya'ya verirdim. Elbette milli takım her zaman bir onurdur, İtalya beni çağırsa çok mutlu olurdum ama ben önce kulübü ve burada çalışmayı düşünüyorum; maç maç elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum ve sonra eğer Milli Takım'dan bir çağrı gelirse bu bana ancak mutluluk verir.