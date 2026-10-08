Nosa Edward Obaretin, henüz çok genç kariyeri adına cesur bir tercih yaptı. 2003 doğumlu savunmacı, yaz aylarında Napoli'den ayrılıp hayatında ilk kez yurt dışına, Ligue 1 ekibi Lorient'e gitmeyi seçti. Aklında ise net bir hedef vardı: özellikle onun gibi oyuncular için geliştirici bir ligde sonunda gerçek patlamasını yapmak.
Goal Italia ve Calciomercato'ya özel verdiği röportajda, kariyerinde Napoli ve Milan formaları da giyen, Bari, Trento ve Empoli gibi birçok kulüpte Serie B'de kiralık olarak da görev yapan oyuncu; kendi yolculuğunu, öne çıkma arzusunu, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri yönetiminde neler öğrendiğini ve Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic'in yanı sıra Rrhamani ile İtalya Milli Takımı'nın stoperleri gibi karşılaştığı büyük oyunculardan aldığı örnekleri anlattı. Ve İtalya Milli Takımı da arka planda bir hayal olarak yerini koruyor; Ligue 1, bu yolda ona yardımcı olabilir.
Ligue de Football Professionnel'in uluslararası departmanına katkıları için teşekkür ederiz