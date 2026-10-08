Nosa Edward Obaretin, çok genç kariyeri adına cesur bir tercih yaptı. 2003 doğumlu savunmacı, yaz aylarında Napoli'den ayrılıp hayatında ilk kez yurt dışına, Ligue 1 ekibi Lorient'e gitmeyi seçti. Aklında net bir hedef vardı: özellikle onun gibi oyuncular için geliştirici bir ligde nihayet gerçek patlamayı yapmak.
Goal Italia ve Calciomercato'ya özel verdiği röportajda, geçmişte Bari, Trento ve Empoli gibi birçok kulüpte Serie B'de kiralık olarak forma giyen, kariyerinde Napoli ve Milan da bulunan oyuncu; kendi yolculuğunu, öne çıkma arzusunu, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri yönetiminde neler öğrendiğini ve Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic'in yanı sıra Rrahmani ve İtalya'nın stoperleri gibi karşı karşıya geldiği büyük oyunculardan aldığı örnekleri anlattı. Ve İtalya Milli Takımı da arka planda bir yerde durmayı sürdürüyor; Ligue 1, ona bu hayalin peşinden gitmesinde yardımcı olabilir.