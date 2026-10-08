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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Obaretin, CM’ye konuştu: “Lorient’te milli takımı hayal ederek. Ligue 1’i küçümsemeyin. Milan’da kendimi rüya görüyor gibi hissediyordum. Conte ve Allegri farklı, ama beni geliştirdiler”

Lorient
SSC Napoli
AC Milan
İtalya
N. Obaretin
1. Lig
FEATURES
Opinion

Lorient’te kiralık olarak forma giyen İtalyan savunmacı, kariyerini, Napoli ve Milan’daki deneyimlerini, ayrıca patlama yapmayı denemek için Ligue 1’e gitme tercihini bize anlattı.

Nosa Edward Obaretin, çok genç kariyeri adına cesur bir tercih yaptı. 2003 doğumlu savunmacı, yaz aylarında Napoli'den ayrılıp hayatında ilk kez yurt dışına, Ligue 1 ekibi Lorient'e gitmeyi seçti. Aklında net bir hedef vardı: özellikle onun gibi oyuncular için geliştirici bir ligde nihayet gerçek patlamayı yapmak.

Goal Italia ve Calciomercato'ya özel verdiği röportajda, geçmişte Bari, Trento ve Empoli gibi birçok kulüpte Serie B'de kiralık olarak forma giyen, kariyerinde Napoli ve Milan da bulunan oyuncu; kendi yolculuğunu, öne çıkma arzusunu, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri yönetiminde neler öğrendiğini ve Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic'in yanı sıra Rrahmani ve İtalya'nın stoperleri gibi karşı karşıya geldiği büyük oyunculardan aldığı örnekleri anlattı. Ve İtalya Milli Takımı da arka planda bir yerde durmayı sürdürüyor; Ligue 1, ona bu hayalin peşinden gitmesinde yardımcı olabilir.

  • Lorient’in tercihi

    Yazın yaptığın ve seni Lorient'e getiren seçimle başlayalım: projede seni ikna eden ne oldu? Özellikle seninle konuşup seni yurt dışındaki bu ilk deneyime ikna eden biri oldu mu?
    "Öncelikle proje daha ilk andan itibaren hoşuma gitti. Sportif direktörle konuştuğumda buraya gelmem konusunda beni teşvik etti. Sonra bir de kişisel tarafı var, çünkü yurt dışında bir deneyim yaşamak istiyordum. İkinci olarak, burada en başından beri bana karşı açık olmalarını sevdim. Ligue 1'in çok sayıda genç oyuncunun forma giydiği bir lig olması hoşuma gidiyor ve bizim takımımız da gençlerle dolu bir takım.


    Fransa'ya, İtalya'da geçen üç profesyonel sezonun ardından geliyorsun. Bu deneyimlerde neler öğrendiğini düşünüyorsun ve Lorient'e hangi kişisel hedefle, yanında neler getirerek geldin?

    "Kesinlikle kiralık olarak geçirdiğim tüm bu deneyimlerde, çalıştığım farklı teknik direktörlerin hepsinden çok şey öğrendim. Buraya her zaman gelişme isteğiyle, takım için elimden gelenin en iyisini verme arzusuyla geldim. Kesinlikle zor bir lig, kolay değil; her maç zorlu geçiyor ve ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, kendimi takımın hizmetine sunacağım.


    Aradan önce ilk maçına çıktın. Saha içinde ve dışında seni ilk etkileyen şey ne oldu?

    Benim için çok çok güzeldi, ilk maçıma çıktığım için çok mutluydum. Beni etkileyen şey sahadaki yoğunluk, oyunun temposu oldu. Sonra statlar... Dürüst olmam gerekirse ben Serie B'den geliyordum, dolayısıyla buradaki statlar kıyaslandığında daha dolu, çok daha fazla insan var, daha büyükler. Bu yüzden bende çok iyi bir ilk izlenim bıraktı ve mutluyum. Şimdi Paris FC maçını hazırladığımız için çalışmaya koyuluyorum.

  • THEO HERNANDEZ, RRHAMANI VE SERGIO RAMOS ÖRNEKLERİ

    Stoper mi yoksa bek mi? Geleceğini nerede görüyorsun? Geçmişte Theo Hernandez’den bek oynamayı öğrendiğini söylemiştin, ama son yıllarda daha çok stoper olarak oynadın. O dönemde o senin için nasıl bir örnekti ve stoper oynamayı öğrendiğin başka isimler oldu mu?

    Ben şu anda sol stoper olarak oynuyorum ve bugün kendimi daha çok bu rolde görüyorum. Elbette Milan’da oynayıp Theo Hernandez’i yakından görmek çok güzel bir deneyimdi; ondan çok şey gördüm ve öğrendim. Stoper olarak ise mesela Napoli’de Rrahmani ile birlikte oynamak bana çok yardımcı oldu, bana hep tavsiyeler verirdi ve ondan da çok şey öğrendim. Bu yaz kampta da tüm stoperlerden mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalıştım. Rrahmani’nin değeri bilinmiyor mu? Bana göre kesinlikle çok iyi bir savunmacı.


    Sezon hedefin ne? Nasıl bir savunmacısın ve örnek aldığın bir oyuncu var mı?

    Tabii ki mümkün olduğunca fazla maça çıkmak ve gol gelirse ne âlâ. Savunmacı olarak agresif olmayı seviyorum, ama topla oynamayı da seviyorum ve açıkçası, hatta bence biraz daha geliştirmem gereken şey, belki kornerlerde kaleye hücum etmek. Ben biraz daha küçükken ve o en üst seviyedeyken hep Sergio Ramos’u izlerdim. Bana göre çok güçlü bir savunmacı, ondan mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyordum; tabii ki televizyonda, Real’in Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyerek, çünkü bana göre çok güçlü bir savunmacıydı.

  • Ligue 1 küçümseniyor

    Ligue 1, İtalya'da daha çok büyük yeteneklerin varlığıyla tanıdığımız bir lig ama aynı zamanda büyük bir fizik gücü de var. Bu izlenimi doğruluyor musun, yoksa bundan daha fazlası da var mı?

    Bence Ligue 1 bir lig olarak fazlasıyla küçümseniyor çünkü çok fazla yetenek var. Elbette çok ama çok fiziksel bir lig ve tempo da çok yüksek, ancak insanlar belki de "sadece PSG var" ya da "sadece ilk 3-4 takım var" diye düşünerek bu ligi küçümseme eğiliminde oluyor. Oysa burada her maç zor, çünkü bütün takımlar iyi organize olmuş durumda ve çok güçlü, çok fiziksel oyunculara sahipler; bu yüzden hiçbir maçı küçümseyemezsiniz.


    Son sezonlarda Ligue 1'den başka liglere üst düzey savunmacılar da çıktı. Sence bir savunmacının parlaması için belki de en iyi lig bu mu? Daha özelde, Fransız futbolu sana ne katabilir?

    Bence sadece savunmacı olarak değil, genç bir oyuncu olarak da Ligue 1 çok iyi bir sıçrama tahtası olabilir. Çünkü burada bütün takımların çok sayıda genç oyuncusu var ve onları oynatıyorlar; benim çok hoşuma giden şey de bu. Çünkü güven veriyor ve bence bir genç için güven en önemli şey, oyun sürekliliği açısından da öyle. Elbette iyi performans gösterilirse, gelecekte başka liglere açılmak için güzel bir lig olabilir.

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  • Allegri, Conte ve Napoli

    Tüm yaz boyunca Massimiliano Allegri'nin A takım kadrosunda yer aldın... onunla çalışmak nasıldı? Daha önceki sezon öncesi kamplarda seni çalıştıran ve birlikte "epey ter döktüğün" bir başka teknik adam olan Antonio Conte'ye kıyasla ne kadar farklı?

    Allegri hocayla iyi anlaştım, tabii tüm ekibiyle de. Bana taktik anlamda ve özellikle de savunma taktiği konusunda çok şey öğretti. Conte'ye kıyasla ise tabii... hepimizin bildiği gibi Conte'nin kampı çok zorludur ama o da işinde en iyilerden biri, kazanan bir isim ve ondan da çok şey öğrendim. Sonuç olarak onlarla geçirdiğim yaz kampları benim için iyi geçti. Hem teknik ekipten hem de oyunculardan çok şey öğrendim ve bunları kariyerimde mutlaka yanımda taşıyacağım


    Hiç bu yaz orada, Napoli'de şansını denemek için doğru zamanın geldiğini düşündün mü, yoksa Lorient projesi sana çok daha fazla alan sağlayabileceği için sonunda senin adına en doğru tercih bu mu oldu?

    Ben, kariyerimde yaptığım tercihlerde her zaman önce şunu söyledim: Genç bir oyuncu için en iyisi her zaman oynamaktır. Ben hep gidip oynama ve süre bulma seçimini yapanların tarafında oldum. Sonra tabii Napoli beni tutmak isteseydi, elbette bu beni fazlasıyla mutlu ederdi ama yaptığım tercihten memnunum ve umarım böyle devam eder, Lorient için elimden gelenin en iyisini veririm.

  • Milan bir rüya

    Napoli'den önce Milan vardı. Milan altyapısında yetiştin, o dönemden yanında ne taşıyorsun? Bugün yaşadığımız Milan'dan çok uzak bir Milan'dı, Maldini hâlâ vardı, Scudetto gelmişti...

    Yani benim için Milan'daki deneyim, bana göre hayatımın en güzel deneyimiydi. Beni en çok geliştiren deneyim buydu çünkü Milan'da çok şey öğrendim, özellikle de Primavera'dan ilk kez A takıma çıktığım dönemlerde birçok teknik adam gördüm. Rafael Leao, Ibrahimovic, Theo Hernandez'i görüyordum, Kjaer vardı... bana rüya gibi geliyordu, neredeyse inanamıyordum. A takımın antrenman sahasına her çıktığımda çok mutlu oluyordum ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyordum, özellikle de tüm savunmacılardan. Çok güzel bir deneyimdi.

  • Mancini ve İtalya Milli Takımı

    Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, gençlere fazlasıyla bakan yeni bir döneme başladı. Senin gibi başka milli takımların da tercih edebileceği ve değerlendirilen birçok genç oyuncu var. Milli takım meselesini hiç düşünüyor musun? İtalya'dan önce Nijerya çağırırsa ne olur?

    Açıkçası, gerçeği söylemek gerekirse şu anda ben de bilmiyorum. Ama tabii ki daha önce 17 Yaş Altı Milli Takımı'na da gittiğim için, şu anda önceliği İtalya'ya verirdim diye düşünüyorum. Elbette milli takım her zaman bir onurdur, İtalya beni çağırsa çok mutlu olurdum ama ben önce kulübüme ve burada çalışmaya odaklanıyorum; maç maç elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Sonrasında eğer Milli Takım'dan bir çağrı gelirse bu bana ancak mutluluk verir.