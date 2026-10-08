Yazın yaptığın ve seni Lorient'e getiren seçimle başlayalım: projede seni ikna eden ne oldu? Özellikle seninle konuşup seni yurt dışındaki bu ilk deneyime ikna eden biri oldu mu?

"Öncelikle proje daha ilk andan itibaren hoşuma gitti. Sportif direktörle konuştuğumda buraya gelmem konusunda beni teşvik etti. Sonra bir de kişisel tarafı var, çünkü yurt dışında bir deneyim yaşamak istiyordum. İkinci olarak, burada en başından beri bana karşı açık olmalarını sevdim. Ligue 1'in çok sayıda genç oyuncunun forma giydiği bir lig olması hoşuma gidiyor ve bizim takımımız da gençlerle dolu bir takım.





Fransa'ya, İtalya'da geçen üç profesyonel sezonun ardından geliyorsun. Bu deneyimlerde neler öğrendiğini düşünüyorsun ve Lorient'e hangi kişisel hedefle, yanında neler getirerek geldin?

"Kesinlikle kiralık olarak geçirdiğim tüm bu deneyimlerde, çalıştığım farklı teknik direktörlerin hepsinden çok şey öğrendim. Buraya her zaman gelişme isteğiyle, takım için elimden gelenin en iyisini verme arzusuyla geldim. Kesinlikle zor bir lig, kolay değil; her maç zorlu geçiyor ve ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, kendimi takımın hizmetine sunacağım.





Aradan önce ilk maçına çıktın. Saha içinde ve dışında seni ilk etkileyen şey ne oldu?

Benim için çok çok güzeldi, ilk maçıma çıktığım için çok mutluydum. Beni etkileyen şey sahadaki yoğunluk, oyunun temposu oldu. Sonra statlar... Dürüst olmam gerekirse ben Serie B'den geliyordum, dolayısıyla buradaki statlar kıyaslandığında daha dolu, çok daha fazla insan var, daha büyükler. Bu yüzden bende çok iyi bir ilk izlenim bıraktı ve mutluyum. Şimdi Paris FC maçını hazırladığımız için çalışmaya koyuluyorum.