Yazın yaptığın ve seni Lorient'e getiren seçimle başlayalım: projede seni ikna eden ne oldu? Özellikle seninle konuşup yurt dışındaki bu ilk deneyimine adım atman için seni ikna eden biri oldu mu?

"Öncelikle proje daha ilk andan itibaren hoşuma gitti. Sportif direktörle konuştuğumda beni buraya gelmem için teşvik etti. Sonra bir de kişisel tarafı var, çünkü yurt dışında bir deneyim yaşamak istiyordum. İkinci olarak, burada en başından beri bana karşı açık olmaları hoşuma gitti. Ligue 1'in çok sayıda genç oyuncunun forma giydiği bir lig olmasını seviyorum, bizim takımımız da gençlerle dolu bir takım.





Fransa'ya, İtalya'nın çeşitli yerlerinde profesyonel olarak geçirdiğin üç sezonun ardından geldin. Bu deneyimlerde neler öğrendiğini düşünüyorsun ve Lorient'e hangi kişisel hedefle, yanında neler getirerek geldin?

"Kesinlikle kiralık olarak yaşadığım tüm bu deneyimlerde, birlikte çalıştığım farklı teknik direktörlerin hepsinden çok şey öğrendim. Buraya her zaman gelişme isteğiyle, takım için elimden gelenin en iyisini verme arzusuyla geldim. Kesinlikle zor bir lig, kolay değil; her maç çetin geçiyor ve ben her zaman elimden gelenin en iyisini vereceğim, kendimi takımın hizmetine sunacağım.





Ara öncesinde ilk maçına çıktın. Saha içinde ve dışında seni ilk etkileyen şey ne oldu?

Çok çok güzeldi, ilk maçıma çıktığım için çok mutluydum. Beni etkileyen şey sahadaki yoğunluk, oyunun temposu oldu. Bir de statlar... Dürüst olmam gerekirse ben Serie B'den geliyordum, bu yüzden buradaki statlar kıyaslayınca daha dolu, çok daha fazla insan var, daha büyükler. O yüzden bende güzel bir ilk izlenim bıraktı ve mutluyum. Şimdi kendimi çalışmaya vereceğim, çünkü Paris FC maçını hazırlıyoruz.