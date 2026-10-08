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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Obaretin, CM’ye konuştu: "Lorient’de milli takımı hayal ederek. Ligue 1’i küçümsemeyin. Milan’da kendimi rüya görüyor gibi hissediyordum. Conte ile Allegri farklı ama beni onlar yetiştirdi"

Lorient
SSC Napoli
AC Milan
İtalya
N. Obaretin
1. Lig
FEATURES
Opinion

Lorient’te kiralık olarak forma giyen İtalyan savunmacı, bize kariyerini, Napoli ve Milan’daki deneyimlerini, ayrıca çıkış yapmayı denemek için Ligue 1’e gitme kararını anlattı.

Nosa Edward Obaretin, henüz çok genç kariyeri adına cesur bir tercih yaptı. 2003 doğumlu savunmacı, yaz aylarında Napoli'den ayrılarak hayatında ilk kez yurt dışına, Ligue 1 ekibi Lorient'e gitmeyi seçti. Aklında ise net bir hedef vardı: özellikle onun gibi oyuncular için geliştirici bir ligde sonunda gerçek çıkışını yapmak.

Goal Italia ve Calciomercato'ya özel verdiği röportajda, geçmişinde Napoli ve Milan'ın yanı sıra Bari, Trento ve Empoli gibi birçok kulüpte Serie B'de kiralık olarak da forma giyen oyuncu; kendi yolculuğunu, öne çıkma arzusunu, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri yönetiminde neler öğrendiğini ve Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic'ın yanı sıra Rrhamani ve İtalya'nın stoperleri gibi karşılaştırıldığı büyük oyunculardan aldığı örnekleri anlattı. Ve İtalya Milli Takımı da arka planda bir yerde durmaya devam ediyor; Ligue 1'in peşinden gitmesinde ona yardımcı olabileceği bir rüya olarak.


Ligue de Football Professionnel'in uluslararası departmanına katkılarından dolayı teşekkür ederiz

  • Lorient'in tercihi

    Yazın yaptığın ve seni Lorient'e getiren seçimle başlayalım: projede seni ikna eden ne oldu? Özellikle seninle konuşup yurt dışındaki bu ilk deneyimine adım atman için seni ikna eden biri oldu mu?
    "Öncelikle proje daha ilk andan itibaren hoşuma gitti. Sportif direktörle konuştuğumda beni buraya gelmem için teşvik etti. Sonra bir de kişisel tarafı var, çünkü yurt dışında bir deneyim yaşamak istiyordum. İkinci olarak, burada en başından beri bana karşı açık olmaları hoşuma gitti. Ligue 1'in çok sayıda genç oyuncunun forma giydiği bir lig olmasını seviyorum, bizim takımımız da gençlerle dolu bir takım.


    Fransa'ya, İtalya'nın çeşitli yerlerinde profesyonel olarak geçirdiğin üç sezonun ardından geldin. Bu deneyimlerde neler öğrendiğini düşünüyorsun ve Lorient'e hangi kişisel hedefle, yanında neler getirerek geldin?

    "Kesinlikle kiralık olarak yaşadığım tüm bu deneyimlerde, birlikte çalıştığım farklı teknik direktörlerin hepsinden çok şey öğrendim. Buraya her zaman gelişme isteğiyle, takım için elimden gelenin en iyisini verme arzusuyla geldim. Kesinlikle zor bir lig, kolay değil; her maç çetin geçiyor ve ben her zaman elimden gelenin en iyisini vereceğim, kendimi takımın hizmetine sunacağım.


    Ara öncesinde ilk maçına çıktın. Saha içinde ve dışında seni ilk etkileyen şey ne oldu?

    Çok çok güzeldi, ilk maçıma çıktığım için çok mutluydum. Beni etkileyen şey sahadaki yoğunluk, oyunun temposu oldu. Bir de statlar... Dürüst olmam gerekirse ben Serie B'den geliyordum, bu yüzden buradaki statlar kıyaslayınca daha dolu, çok daha fazla insan var, daha büyükler. O yüzden bende güzel bir ilk izlenim bıraktı ve mutluyum. Şimdi kendimi çalışmaya vereceğim, çünkü Paris FC maçını hazırlıyoruz.

  • THEO HERNANDEZ, RRHAMANI VE SERGIO RAMOS ÖRNEKLERİ

    Stoper mi, bek mi? Geleceğini nerede görüyorsun? Geçmişte Theo Hernandez'den bek oynamayı öğrendiğini söylemiştin ama son yıllarda daha çok stoper oynadın. O dönemde senin için nasıl bir örnekti ve stoper olarak da bir şeyler öğrendiğin başka isimler oldu mu?

    Şu anda sol stoper olarak oynuyorum ve bugün kendimi daha çok bu rolde görüyorum. Elbette Milan'da oynamış ve Theo Hernandez'i yakından görmüş olmak çok güzel bir deneyimdi; ondan çok şey gördüm ve öğrendim. Stoper olarak ise örneğin Napoli'de Rrahmani ile de birlikte oynamak bana çok yardımcı oldu, bana hep tavsiyeler verirdi ve ondan da çok şey öğrendim. Bu yaz kampta da her zaman tüm stoperlerden mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalıştım. Rrahmani küçümseniyor mu? Bence kesinlikle çok iyi bir savunmacı.


    Sezon hedefin ne? Nasıl bir savunmacısın ve örnek aldığın bir oyuncu var mı?

    Tabii ki mümkün olduğunca fazla maça çıkmak ve gol de gelirse ne âlâ. Savunmacı olarak agresif olmayı seviyorum ama aynı zamanda topla oynamayı da seviyorum ve hatta bence biraz daha geliştirmem gereken şey, belki kornerlerde kaleye hücum etmek. Ben biraz daha küçükken ve o üst seviyelerde oynarken her zaman Sergio Ramos'u izlerdim. Bana göre çok güçlü bir savunmacı, ondan olabildiğince fazla şey öğrenmeye çalışırdım; tabii televizyondan, Real'in Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyerek, çünkü benim için çok güçlü bir savunmacıydı.

  • Ligue 1 küçümseniyor

    Ligue 1, İtalya'da özellikle büyük yeteneklerin varlığıyla tanıdığımız bir lig, ama aynı zamanda büyük bir fizik gücü de var. Bu izlenimi doğruluyor musun, yoksa bundan daha fazlası da var mı?

    Bence Ligue 1, içinde çok fazla yetenek barındırdığı için fazlasıyla küçümsenen bir lig. Elbette çok ama çok fiziksel bir lig ve tempo çok yüksek, ancak insanlar belki de "sadece PSG var" ya da "sadece ilk 3-4 takım var" diye düşündükleri için onu küçümsemeye meyilli oluyor. Ama gerçekte burada her maç zor, çünkü bütün takımlar iyi organize olmuş durumda ve çok güçlü, çok fiziksel oyunculara sahipler. Bu yüzden hiçbir maçı küçümseyemezsiniz.


    Son sezonlarda Ligue 1'den diğer liglere üst düzey savunmacılar da çıktı. Sence bir savunmacı için patlama yapabileceği belki de en iyi lig bu mu? Daha spesifik olarak Fransız futbolu sana ne katabilir?

    Bence sadece savunmacı olarak değil, genç bir oyuncu için de Ligue 1 çok iyi bir sıçrama tahtası olabilir. Çünkü burada bütün takımların çok sayıda genci var ve onları oynatıyorlar; bu da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü güven veriyor ve bence bir genç oyuncu için güven en önemli şey, oyun sürekliliği açısından da öyle. Eğer tabii ki iyi performans gösterilirse, ileride başka liglere açılmak için güzel bir lig olabilir.

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  • Allegri, Conte ve Napoli

    Tüm yaz boyunca Massimiliano Allegri’nin A takım kadrosuna dahil edildin... onunla çalışmak nasıldı? Daha önceki sezon öncesi kamplarında seni çalıştıran ve birlikte "epey ter döktüğün" bir diğer teknik adam olan Antonio Conte’ye kıyasla ne kadar farklı?

    Allegri hocayla iyi anlaştım, tabii ki tüm ekibiyle de. Bana taktik anlamda, özellikle de savunma yönünde çok şey öğretti. Conte’ye kıyasla ise tabii ki... hepimizin bildiği gibi Conte’nin kampı çok zorludur ama o da işinde zirve bir isim, bir kazanan ve ondan da çok şey öğrendim. Sonuç olarak onlarla geçirdiğim yaz kampları benim için iyi geçti. Hem teknik ekipten hem de oyunculardan çok şey öğrendim ve bunları kariyerim boyunca kesinlikle yanımda taşıyacağım


    Hiç bu yaz orada, Napoli’de şansını denemenin doğru zamanının geldiğini düşündün mü, yoksa Lorient projesi sana çok daha fazla süre verip sonuçta senin için en doğru tercih mi oldu?

    Ben, kariyerimde yaptığım tercihlerde her zaman önce şunu düşündüm: Genç bir oyuncu için en iyisi her zaman oynamaktır. Ben her zaman gidip oynama ve süre bulma seçeneğini tercih eden tarafta oldum. Tabii ki Napoli beni tutmak isteseydi, buna bir şey diyemem, bu beni çok mutlu ederdi ama yaptığım seçimden memnunum ve umarım böyle devam eder, Lorient için elimden gelenin en iyisini veririm.

  • Milan bir rüya

    Napoli'den önce Milan vardı. Milan altyapısında yetiştin, o dönemden yanında ne kaldı? Bugün gördüğümüz Milan'dan çok uzak bir Milan'dı, Maldini hâlâ oradaydı, lig şampiyonluğu gelmişti...

    Yani benim için Milan'daki deneyim, bana göre hayatımın en güzel deneyimiydi. Beni en çok şekillendiren deneyim de oydu çünkü Milan'da çok şey öğrendim, özellikle de Primavera'dan ilk kez A takıma gittiğim dönemlerde birçok teknik direktör gördüm. Rafael Leao'yu, Ibrahimovic'i, Theo Hernandez'i görüyordum, Kjaer vardı... Bana rüya gibi geliyordu, neredeyse inanamıyordum. A takımın sahasına her çıktığımda çok mutlu oluyordum ve mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışıyordum, özellikle de tüm savunmacılardan. Çok güzel bir deneyimdi

  • Mancini ve İtalya Milli Takımı

    Roberto Mancini yönetimindeki İtalya Milli Takımı, gençlere büyük ölçüde yönelen yeni bir döneme başladı. Senin gibi, başka milli takımların da kadrosuna katmak isteyebileceği ve bu nedenle değerlendirilen birçok genç oyuncu var. Milli takım konusu hakkında hiç düşünüyor musun? İtalya'dan önce Nijerya çağırsa ne olur?

    Açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse ben de henüz bilmiyorum. Ama tabii ki daha önce 17 Yaş Altı Milli Takımı'na da gittiğim için şu anda önceliği İtalya'ya verirdim. Elbette milli takım her zaman bir onurdur, İtalya beni çağırsa inanılmaz mutlu olurdum ama ben önce kulübümü ve burada çalışmayı düşünüyorum; maç maç elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum. Sonrasında eğer Milli Takım'dan bir çağrı gelirse bu bana sadece mutluluk verir.