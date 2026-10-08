Nosa Edward Obaretin, henüz çok genç kariyeri adına cesur bir tercih yaptı. 2003 doğumlu savunmacı, yaz aylarında Napoli'den ayrılarak hayatında ilk kez yurt dışına, Ligue 1 ekibi Lorient'e gitmeyi seçti. Aklında ise net bir hedef vardı: özellikle onun gibi oyuncular için geliştirici bir ligde sonunda gerçek çıkışını yapmak.
Goal Italia ve Calciomercato'ya özel verdiği röportajda, geçmişinde Napoli ve Milan'ın yanı sıra Bari, Trento ve Empoli gibi birçok kulüpte Serie B'de kiralık olarak da forma giyen oyuncu; kendi yolculuğunu, öne çıkma arzusunu, Antonio Conte ve Massimiliano Allegri yönetiminde neler öğrendiğini ve Theo Hernandez, Leao, Ibrahimovic'ın yanı sıra Rrhamani ve İtalya'nın stoperleri gibi karşılaştırıldığı büyük oyunculardan aldığı örnekleri anlattı. Ve İtalya Milli Takımı da arka planda bir yerde durmaya devam ediyor; Ligue 1'in peşinden gitmesinde ona yardımcı olabileceği bir rüya olarak.
Ligue de Football Professionnel'in uluslararası departmanına katkılarından dolayı teşekkür ederiz