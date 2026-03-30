"O Zidane değil!" - Eski Fransa milli takım yıldızı, gösterişçi Man City yıldızına yöneltilen övgülere şüpheyle yaklaşırken, Rayan Cherki'ye Michael Olise ve Ousmane Dembélé'den daha iyi olmadığı söylendi
Dugarry, Fransız radyosunda bu heyecanı sorguluyor
RMC Sport'a konuşan Dugarry, hücum orta saha oyuncusuna yöneltilen sürekli övgülerden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirdi. Cherki, yaz aylarında Lyon'dan ayrılıp City'ye katılmış ve bu sezon 41 maçta 9 gol ve 10 asistle hızlı bir başlangıç yapmıştı. Ancak yorumcu, bu performansın oyuncuya yöneltilen efsanevi benzetmeleri haklı çıkarmadığını düşünüyor. City'nin kadrosu geniş olsa da, Dugarry özellikle genç oyuncunun milli takımdaki çalışma temposunu eleştirdi.
Öfkeyle şöyle dedi: "Topu kaybettiğinde durmayı göze alabilen bu oyuncu da neyin nesi? Topa her dokunduğunda şov yapan bu oyuncu da neyin nesi? Cherki hakkında böyle konuşmayı bırakın."
Yurtiçi rakip forvetlerle karşılaştırma
Eski Barcelona forveti, oyun kurucuyu diğer hücum yetenekleriyle karşılaştırarak, Michael Olise ve Ousmane Dembele dahil olmak üzere rakiplerinden daha fazlasını sunmadığını öne sürdü. Yorumcu, oyuncunun doğal yeteneğini kabul etmekle birlikte, onun Didier Deschamps için bir temel taşı olmaktan ziyade sadece rotasyon parçası olarak kaldığını vurguladı. Şöyle devam etti: "Hepimiz hemfikiriz, o çok iyi bir oyuncu, buna şüphe yok. Ama affedersiniz, Olise, [Desire] Doue, Dembele, [Bradley] Barcola ve diğerlerinden daha fazlası var mı onda? Durun bakalım! Bugün Cherki rotasyonda olacak ve bu Fransız takımı için çok iyi, ama daha fazlası yok."
Bireysel yeteneklerden çok tutarlılık beklemek
Eleştirilerde sıkça tekrarlanan bir konu, maç boyunca tutarlılık eksikliği algısıdır. Dugarry de bu görüşlere katılarak, orta saha oyuncusunun ara sıra sergilediği bireysel parlaklıklarla değil, istikrarlı bir performansla kendini kanıtlamasını istedi. 36,5 milyon avroya transfer edilen oyuncu İngiltere’de kalitesini göstermiş olsa da, milli takım futbolu daha fazla güvenilirlik gerektirir.
Eleştirisini Zinedine Zidane ile yapılan karşılaştırmalara ilişkin kesin bir gerçeklik kontrolüyle birleştiren yorumcu, şunları kaydetti: "O, hala tutarlılığa ihtiyaç duyan ve zamanla çok daha iyi olması gereken bir oyuncu. Göstermesi, kanıtlaması, sergilemesi gerekiyor... Ah, Cherki, o Zidane değil."
Cherki'nin bundan sonraki adımları ne olacak?
Uluslararası arenada ise bu forvet, 29 Mart'ta Fransa'nın Kolombiya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta forma giydi ve 78 dakika sahada kaldı. Önümüzdeki dönemde ise, kulüp görevlerine geri dönecek ve önemli iç saha maçları onu bekliyor. City'nin yoğun bir programı var; hafta sonu FA Cup çeyrek finalinde evinde Liverpool ile karşılaşacak. Premier Lig'de ise 12 Nisan'da Chelsea deplasmanına çıkacak, ardından 19 Nisan'da lig lideri Arsenal'i evinde ağırlayacak.