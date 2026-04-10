Nagelsmann hakkında, özellikle de Stuttgart'ın golcüsü Deniz Undav'ı "yedek" olarak sınıflandırmasıyla ilgili güncel tartışmada Hamann, Sky'ın "Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk" programında açıkça şunları söyledi: "Bir Dünya Kupası'nda asıl sanat, tüm oyuncuları mutlu tutmak ve takımın birliğini sağlamaktır. Takımı gruplara ayırmak benim için ters etki yaratır, çünkü üçüncü gruptaysan, önündeki iki, üç, dört oyuncu sakatlanmadıkça oynama şansın yoktur. Yani ne yaparsan yap, Deniz Undav örneğinde olduğu gibi, en fazla yedek oyuncu olabilirsin."
"O zamanlar Julian Nagelsmann'ı almazdım": Eski milli futbolcu, milli takım teknik direktörüne sert çıktı
Undav bu sezonun en golcü Alman futbolcusu olsa da, Nagelsmann geçtiğimiz milli maç arası sırasında 29 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosunda as kadroya dahil etmeyi planlamadığını defalarca vurguladı. Undav'ın sezonun son haftalarında atacağı gollerle bu durumu değiştirmesi de "olası görünmüyor".
"Sonuçta bir performans ilkesi var," diye şaşkınlığını dile getirdi Hamann: "Üç ay önceden karar vermek bana mantıklı gelmiyor. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım, başka ülkelerde de. Takımı değiştirme imkânını elinden kaçırıyorsun."
Hamann: Dört Avrupa takımı Almanya'dan daha güçlü
İki yıl önceki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda Nagelsmann, Toni Kroos ve Ilkay Gündogan gibi deneyimli oyunculara sahipti ve bu oyuncular "bazı kararları onun yerine almıştı". Mevcut kadroda bu tür oyuncular yok.
Bu nedenle Hamann karamsar bir tahminde bulunuyor ve sadece Avrupa'da DFB takımından daha güçlü dört takım olduğunu düşünüyor: "Örneğin İngiltere, Fransa, Portekiz ve İspanya bizden daha iyi. Üstelik Julian Nagelsmann kadronun üçte birine daha önceden oynamayacaklarını söylüyor. Şimdi bu oyuncuların ne kadar motivasyonla oraya gideceklerini tahmin edebilirsiniz. Belki de şöyle düşünürler: 'Muhtemelen dünya şampiyonu olamayacağız. Bir hafta erken eve dönsek belki de fena olmaz.'"
Hamann'a benzer şekilde, eski kulüp ve milli takım arkadaşı Oliver Kahn (56) da aynı görüşte. "Oyuncuları bu şekilde kendi tarafına çekmek zor" diyor. 2002 Dünya Kupası ikincisi şöyle açıkladı: "Julian Nagelsmann zihniyet konusunda o kadar güçlü değil, sistem ve net rol dağılımı konusunda çok güçlü. Bu bir performans ilkesi de değil. Onun takımında en iyi oyuncular değil, doğru oyuncular oynuyor. Onun yaklaşımı bu. Her şeyi en baştan yıkıp yeniden inşa etmekten pek hoşlanmıyorum. Bir Dünya Kupası, sistemden çok zihniyet ve takımdaki belirli bir ruhla kazanılır."
Hamann, Nagelsmann hakkında: "Belki de stadyuma daha sık gitmeye başlamalı"
Bu arada Hamann, Nagelsmann’a oyuncular hakkında daha sık yerinde bir izlenim edinmesini tavsiye ediyor: "Belki de stadyuma daha sık gitmeye başlamalı. Bu aynı zamanda saygı gösterme meselesi de. Salı günü Madrid’de değildi (FC Bayern’in Real Madrid’le oynadığı maçta, ed.), Çarşamba günü de Paris’te değildi (FC Liverpool’un PSG’yle oynadığı maçta, ed.). " Ayrıca Nagelsmann, Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) veya Kevin Schade (FC Brentford) gibi yurtdışında oynayan oyuncuları da şahsen yakından incelememiş. "Televizyonda sahadan sadece yirmi metre uzaklıkta görülebiliyor," diyor Hamann: "Başarıya giden yolda kestirme yol yoktur. Titiz olmak gerekir. Geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda kim yoktu? Milli takım teknik direktörümüz."
Sonuç olarak: "O zamanlar Julian Nagelsmann'ı almazdım."
Julian Nagelsmann'ın milli takım teknik direktörü olarak performansı
Oyunlar 31 Galibiyet 19 Beraberlik 6 Mağlubiyet 6 Gol farkı 70:33 Puan ortalaması 2,03