"O zamanlar Julian Nagelsmann'ı almazdım": Eski milli futbolcu, milli takım teknik direktörüne sert çıktı

İki yıl önceki ev sahibi Avrupa Şampiyonası'nda Nagelsmann, Toni Kroos ve Ilkay Gündogan gibi deneyimli oyunculara sahipti ve bu oyuncular "bazı kararları onun yerine almıştı". Mevcut kadroda bu tür oyuncular yok.

Bu nedenle Hamann karamsar bir tahminde bulunuyor ve sadece Avrupa'da DFB takımından daha güçlü dört takım olduğunu düşünüyor: "Örneğin İngiltere, Fransa, Portekiz ve İspanya bizden daha iyi. Üstelik Julian Nagelsmann kadronun üçte birine daha önceden oynamayacaklarını söylüyor. Şimdi bu oyuncuların ne kadar motivasyonla oraya gideceklerini tahmin edebilirsiniz. Belki de şöyle düşünürler: 'Muhtemelen dünya şampiyonu olamayacağız. Bir hafta erken eve dönsek belki de fena olmaz.'"

Hamann'a benzer şekilde, eski kulüp ve milli takım arkadaşı Oliver Kahn (56) da aynı görüşte. "Oyuncuları bu şekilde kendi tarafına çekmek zor" diyor. 2002 Dünya Kupası ikincisi şöyle açıkladı: "Julian Nagelsmann zihniyet konusunda o kadar güçlü değil, sistem ve net rol dağılımı konusunda çok güçlü. Bu bir performans ilkesi de değil. Onun takımında en iyi oyuncular değil, doğru oyuncular oynuyor. Onun yaklaşımı bu. Her şeyi en baştan yıkıp yeniden inşa etmekten pek hoşlanmıyorum. Bir Dünya Kupası, sistemden çok zihniyet ve takımdaki belirli bir ruhla kazanılır."